13 цивилни са убити при саудитски удари в Йемен

Тринайсет цивилни са загинали, а 16 са били ранени при въздушни удари по район Ал-Хазм в йеменската провинция Ал-Джауф, съобщи Министерството на здравеопазването и околната среда на властите, контролирани от хусите. Сред ранените има три жени.

Според съобщението ударите са поразили централния пазар в Ал-Хазм, близки жилищни сгради и бензиностанция. Пазарът е бил пълен с купувачи по време на атаката. Министерството посочва, че са нанесени тежки щети на магазини и съседни къщи.

Ведомството определи атаката като военно престъпление и заяви, че тя „изисква международно разследване“. Твърдението за извършителя и данните за жертвите идват от властите в Сана, които са под контрола на хусите.

Асошиейтед прес също съобщи за удара по оживения пазар, като посочи, че първоначалната информация е за 13 загинали и 16 ранени. Агенцията отбеляза, че подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство не е направило незабавно изявление по случая.

В отделни последващи съобщения се появиха различия в броя на жертвите. Йеменската пресагенция съобщи за 14 загинали и 15 ранени, докато първоначалният баланс на Министерството на здравеопазването остава 13 загинали и 16 ранени.

Към момента няма независимо потвърждение на броя на жертвите, мащаба на разрушенията или отговорността за нападението. Ал-Хазм е административен център на провинция Ал-Джауф, в северната част на Йемен, където през последните седмици са регистрирани нови сблъсъци между хусите и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия.

Източници: saba.ye, apnews.com, en.ypagency.net