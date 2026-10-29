Новини
Свят »
Йемен »
13 цивилни са убити при саудитски удари в Йемен

13 цивилни са убити при саудитски удари в Йемен

29 Октомври, 2026 04:21 342 0

  • йемен-
  • ал-джауф-
  • ал-хазм-
  • саудитска арабия-
  • въздушни удари

Ударите са поразили пазар, жилища и бензиностанция в Ал-Хазм. По първоначални данни са ранени 16 души, сред които три жени

13 цивилни са убити при саудитски удари в Йемен - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тринайсет цивилни са загинали, а 16 са били ранени при въздушни удари по район Ал-Хазм в йеменската провинция Ал-Джауф, съобщи Министерството на здравеопазването и околната среда на властите, контролирани от хусите. Сред ранените има три жени.

Според съобщението ударите са поразили централния пазар в Ал-Хазм, близки жилищни сгради и бензиностанция. Пазарът е бил пълен с купувачи по време на атаката. Министерството посочва, че са нанесени тежки щети на магазини и съседни къщи.

Ведомството определи атаката като военно престъпление и заяви, че тя „изисква международно разследване“. Твърдението за извършителя и данните за жертвите идват от властите в Сана, които са под контрола на хусите.

Асошиейтед прес също съобщи за удара по оживения пазар, като посочи, че първоначалната информация е за 13 загинали и 16 ранени. Агенцията отбеляза, че подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство не е направило незабавно изявление по случая.

В отделни последващи съобщения се появиха различия в броя на жертвите. Йеменската пресагенция съобщи за 14 загинали и 15 ранени, докато първоначалният баланс на Министерството на здравеопазването остава 13 загинали и 16 ранени.

Към момента няма независимо потвърждение на броя на жертвите, мащаба на разрушенията или отговорността за нападението. Ал-Хазм е административен център на провинция Ал-Джауф, в северната част на Йемен, където през последните седмици са регистрирани нови сблъсъци между хусите и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия.

Източници: saba.ye, apnews.com, en.ypagency.net


Йемен
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ