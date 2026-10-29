Тръмп и негови съюзници атакуват анкетите преди вота

Доналд Тръмп и негови съюзници поставят под съмнение неблагоприятните за Републиканската партия резултати от социологическите проучвания преди междинните избори в САЩ през 2026 г. Те твърдят, че слабите позиции на републиканците в анкетите са част от координирано усилие на демократите за изкривяване на резултатите.

Твърдението, описано в репортажа на CNN, е, че данните от допитванията не отразяват реалната подкрепа за Републиканската партия, а са повлияни от политическа кампания срещу нея.

Спорът за анкетите се пренася в предизборната кампания

Репортажът на журналиста Дони О'Съливан за предаването OutFront разглежда реакциите на президента и неговите поддръжници към резултатите от допитванията. В центъра е въпросът как политическите послания за надеждността на анкетите влияят върху възприемането на предизборната надпревара.

„Лошите резултати на републиканците в допитванията са част от координирано усилие на демократите да изкривят резултатите“ – това е основното твърдение, приписано от CNN на Тръмп и неговите съюзници. То представя неблагоприятните данни не като отражение на обществените нагласи, а като резултат от политическа намеса.

Междинните избори ще определят разпределението на силите в Конгреса и традиционно се разглеждат като важен тест за управляващата партия. Затова данните от националните и местните проучвания имат значение както за кандидатите, така и за мобилизирането на избирателите.

Източници: cnn.com