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Тръмп и негови съюзници атакуват анкетите преди вота
  Тема: Избори

Тръмп и негови съюзници атакуват анкетите преди вота

29 Октомври, 2026 05:00 537 3

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • социологически проучвания-
  • междинни избори

Президентът и негови поддръжници твърдят, че слабите резултати на републиканците са част от координирана кампания на демократите

Тръмп и негови съюзници атакуват анкетите преди вота - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп и негови съюзници поставят под съмнение неблагоприятните за Републиканската партия резултати от социологическите проучвания преди междинните избори в САЩ през 2026 г. Те твърдят, че слабите позиции на републиканците в анкетите са част от координирано усилие на демократите за изкривяване на резултатите.

Твърдението, описано в репортажа на CNN, е, че данните от допитванията не отразяват реалната подкрепа за Републиканската партия, а са повлияни от политическа кампания срещу нея.

Спорът за анкетите се пренася в предизборната кампания

Репортажът на журналиста Дони О'Съливан за предаването OutFront разглежда реакциите на президента и неговите поддръжници към резултатите от допитванията. В центъра е въпросът как политическите послания за надеждността на анкетите влияят върху възприемането на предизборната надпревара.

„Лошите резултати на републиканците в допитванията са част от координирано усилие на демократите да изкривят резултатите“ – това е основното твърдение, приписано от CNN на Тръмп и неговите съюзници. То представя неблагоприятните данни не като отражение на обществените нагласи, а като резултат от политическа намеса.

Междинните избори ще определят разпределението на силите в Конгреса и традиционно се разглеждат като важен тест за управляващата партия. Затова данните от националните и местните проучвания имат значение както за кандидатите, така и за мобилизирането на избирателите.

Източници: cnn.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе ,да ! 🤔

    2 0 Отговор
    Всички знаем , че в една анкета всичко зависи кой , кога , как , на кого ...задава въпросите . Виждаме го и в анкетите в нашия форум - уж различни възможности на отговори , но такива възможни отговори , че да водят към желания резултат .

    05:14 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перчема не вярва...

    0 0 Отговор
    Но май ще отлети с 200 от белата къща...

    06:25 29.10.2026