Тръмп: Не съм възлагал на Ванс мирни преговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е възлагал на вицепрезидента Джей Ди Ванс да започне мирни преговори с Иран. На въпрос на журналист дали е инструктирал Ванс да постави начало на такива разговори, Тръмп отговори: „Не. Иран има нужда от медицински доставки. По същество става дума за изпращане на необходимите стоки на хора, които са болни.“

Изявлението беше направено на фона на информации за писмо, изпратено от Ванс до Мохсен Резаи – ирански представител по националната сигурност. Според Axios документът е бил свързан с възможността за възобновяване на преговорите между Вашингтон и Техеран, като в него е било подчертано, че разговорите трябва да обхванат иранската ядрена програма. Медията определи контакта като най-високопоставеното американско обръщение към Иран от няколко месеца.

Разминаване около целта на писмото

По данни на Washington Examiner Ванс е получил задача да съживи мирните преговори. Изданието посочва, че писмото е било представено като опит за възстановяване на дипломатическия канал между двете държави. Иранските власти не са потвърдили публично версията на американския президент за медицинските доставки.

Вашингтон и Техеран остават с различни условия

Според Axios основните спорове между двете страни са свързани с условията за започване на преговори. Иран настоява първо да бъдат отменени американската морска блокада, част от финансовите ограничения и забраните за продажба на петрол. Вашингтон иска Техеран да възобнови разговорите за ядрената си програма преди предоставянето на санкционно облекчение.

Източници: axios.com, washingtonexaminer.com, iranintl.com