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Буданов поддържа ключовия канал със САЩ: как Украйна запазва достъпа си до разузнавателна информация
  Тема: Украйна

Буданов поддържа ключовия канал със САЩ: как Украйна запазва достъпа си до разузнавателна информация

29 Октомври, 2026 13:50 780 14

  • кирило буданов-
  • разузнаване-
  • сащ-
  • украйна-
  • олег постернак

Политическият технолог Олег Постернак свързва продължаващото сътрудничество между службите с изградените връзки по време на ръководството на Буданов в украинското военно разузнаване

Буданов поддържа ключовия канал със САЩ: как Украйна запазва достъпа си до разузнавателна информация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Личните контакти на Кирило Буданов с американски партньори помагат за запазването на обмена на разузнавателна информация между Украйна и САЩ. Това заяви политическият технолог Олег Постернак в анализ на публикация на американското списание The Atlantic.

„Сътрудничеството между американските и украинските разузнавателни служби продължава. И до голяма степен това е резултат от тесните връзки между службите, които успяха да бъдат изградени още по времето на ръководството на Буданов в ГУР“, заяви Постернак.

Каква информация получава Украйна

Според политическия технолог ЦРУ предава на Украйна разузнавателни данни, които подпомагат планирането на операции срещу руски военни обекти. Данните се използват и за навременно установяване на заплахи от ракетни и дронови атаки.

The Atlantic съобщи, че американското разузнаване продължава да подпомага Украйна, включително чрез информация за удари по цели в дълбочина на Русия. Американски спътници осигуряват и ранно предупреждение за приближаващи ракети и дронове.

Постернак смята, че запазването на работните връзки между службите е показателно, тъй като през последните месеци между Киев и Вашингтон има политически разногласия. Той не посочва конкретни промени в обема на предаваните данни, нито официално потвърждение от американските или украинските разузнавателни служби за ролята на Буданов.

Връзка с преговорите за края на войната

Според Постернак контактите на Буданов с представители на обкръжението на Доналд Тръмп имат значение и за разговорите за прекратяване на войната. По думите му сред ключовите теми са гаранциите за сигурност и териториалните условия на бъдещи договорености.

„Именно тесният контакт на Буданов с обкръжението на Тръмп задейства дълбокия процес, който към днешна дата е един от малкото начини да бъде накаран Путин да спре войната“, заяви Олег Постернак.

Това е оценка на политическия технолог, а не обявена договореност между Украйна, САЩ и Русия. Не са оповестени конкретни решения или срокове за евентуално споразумение.

Зависимостта от американските данни

Украйна зависи от САЩ основно в две разузнавателни направления – спътниковото наблюдение и системите за ранно предупреждение за балистична заплаха. През 2025 г. обменът на разузнавателни данни между двете държави беше временно прекъснат, но след разговори между украински и американски представители беше възобновен.

На този фон твърдението на Постернак поставя личните контакти между представители на двете страни като един от факторите за продължаването на сътрудничеството. Официално съобщение от Вашингтон или Киев, което да потвърждава пряка връзка между контактите на Буданов и конкретни решения за обмена на данни, не е цитирано.

Източници: unian.net, theatlantic.com, rbc.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този е по-симпатичен

    9 4 Отговор
    Даже и от зеля. Хахаха, майтап бе.

    13:53 29.10.2026

  • 2 Пич

    10 2 Отговор
    В Рим някога Ирод Велики кандидатствал за работа - Цар на Юдея!!! Назначили го!!!
    Буданов не прави нищо ново!!!

    13:56 29.10.2026

  • 3 Ясно

    14 1 Отговор
    Русия воюва със САЩ+ 56 евроВасала.

    13:56 29.10.2026

  • 4 Източник УНИАН

    6 0 Отговор
    работодател на Фитки.

    Коментиран от #11

    13:57 29.10.2026

  • 5 Ехо

    9 1 Отговор
    И на края идва чистач...

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    14:00 29.10.2026

  • 7 Политически хидролок

    5 0 Отговор
    Да внимава щото ключовия канал е дълбок...

    14:01 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смър

    8 0 Отговор
    за това куче

    14:02 29.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор
    " Важно е да има ЕСКАЛАЦИЯ е Близкия изток!" - заяви Чамова по bTV❗

    14:02 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Йотова не съм доволен

    0 0 Отговор
    От "мир чрез преговори" трябва да е безусловна и всякаква "помощ за братска Русия" !

    14:19 29.10.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор
    Такива миниСтри може и във война да ни вкарат:
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    - Ами, че е важно да се стигне до ЕСКАЛАЦИЯ❗"

    14:20 29.10.2026

  • 14 Каналният плъх дълбае

    3 0 Отговор
    ключовия канал със САЩ. Дълбае дупки

    14:20 29.10.2026

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