Пентагонът разследва предполагаема хакерска атака: фризери с храна за военни внезапно отказаха

Пентагонът разглежда като предполагаема кибератака серията повреди на фризери във военни бази в Съединените щати, при които през август са били развалени хранителни продукти. Това съобщиха пред „Ройтерс“ четирима служители, запознати със случая.
Проблемите са засегнали най-малко шест комисариата - магазините на територията на военни бази, в които военнослужещи и техните семейства купуват храни. В поне един от случаите системата не е спряла просто да работи, а е повишила температурата в охлаждащите съоръжения през нощта.
Фризери са преминали в режим на размразяване
Военният обект Форт Хуачука в Аризона съобщи на 26 август, че фризерът е преминал в режим на размразяване и е затоплил храната. В резултат на това значителни количества продукти са били изхвърлени.
По-рано Пентагонът потвърди, че в няколко комисариата има проблеми с охлаждането, но не посочи причина и не каза дали отделните случаи са свързани. Сред съобщаваните засегнати обекти са бази в Аризона, Калифорния, Ню Мексико, Роуд Айлънд, Арканзас, Уайоминг и Джорджия.
„Работим в тясна координация с партньори от други институции и правоприлагащи органи“, заяви Пентагонът за участието на американското киберкомандване. Военното ведомство не даде повече подробности за хода на разследването.
Проверява се връзка с атака във Франция
Американските разследващи са потърсили контакт с френски колеги заради сходен случай с хладилни системи в супермаркети във Франция по-рано през октомври. При него температурите в свързани с интернет хладилници и фризери са били променени дистанционно, което е довело до разваляне на храни и материални щети.
Киберотделът на Отдела за криминални разследвания на Сухопътните войски на САЩ потвърди, че участва в разследването и работи с френските правоприлагащи органи, за да изясни „прекъсванията на хладилните системи в Европа“.
Причината и извършителят не са установени
Към момента няма потвърждение, че хакери са получили достъп до системите на американските военни магазини. Не е установено и дали засегнатите обекти са използвали една и съща марка или модел контролери.
Случаят показва потенциален риск за системи, които управляват физическа инфраструктура чрез интернет. Експерти по индустриална киберсигурност по-рано предупредиха, че остарели контролери и софтуер могат да позволят дистанционна промяна на настройките на охлаждащи инсталации. Дали такава уязвимост е била използвана в американските бази, предстои да бъде установено.
Източници: reuters.com, militarytimes.com, stripes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Във Франция преди месец стана следното
14:16 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 атанасатанасов
Коментиран от #8
14:17 29.10.2026
4 Реалист
14:18 29.10.2026
5 Хахаха хахаха
14:18 29.10.2026
6 Гениално
Коментиран от #14
14:19 29.10.2026
7 Ол инклузив Халалбег
14:19 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Джон Доу
14:21 29.10.2026
10 Русенското варено дето
14:23 29.10.2026
11 Сега разбирам защо веригите хранителни
14:24 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Питанка
Никой няма да я пита защо е помилвала рецидивист с доживотна присъда за 2 убийства и богато криминално досие с кражби, контрабанда, наркотици ... а бе по всички характеристики отговаря да е от трупата на наркоЙотова.
14:26 29.10.2026
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Гениално":А нашата поВЪНкаШНА министърка няма връзка с гл. мозАк❗
Такива миниСтри може и във война да ни вкарат:
bTV, ЦветаРка Лизова:
- В иSSраел има избори, каква е позицията на България ❓
Чамова:
- Ами, че е важно да се стигне до ЕСКАЛАЦИЯ❗
14:26 29.10.2026
15 Ама
Сега всеки ден яде "грудки по петрохански"!
14:35 29.10.2026
16 така ли
14:41 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ей тъпунгери
14:43 29.10.2026
20 Много е пропаднал тоя Запад ей
14:45 29.10.2026