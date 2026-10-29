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Пентагонът разследва предполагаема хакерска атака: фризери с храна за военни внезапно отказаха

Пентагонът разследва предполагаема хакерска атака: фризери с храна за военни внезапно отказаха

29 Октомври, 2026 14:12 660 20

  • пентагон-
  • кибератака-
  • военни бази-
  • фризери-
  • киберсигурност

Военни разследващи проучват дали хакери са повишили температурите в магазини на американски бази и са причинили разваляне на храни

Пентагонът разследва предполагаема хакерска атака: фризери с храна за военни внезапно отказаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пентагонът разглежда като предполагаема кибератака серията повреди на фризери във военни бази в Съединените щати, при които през август са били развалени хранителни продукти. Това съобщиха пред „Ройтерс“ четирима служители, запознати със случая.

Проблемите са засегнали най-малко шест комисариата - магазините на територията на военни бази, в които военнослужещи и техните семейства купуват храни. В поне един от случаите системата не е спряла просто да работи, а е повишила температурата в охлаждащите съоръжения през нощта.

Фризери са преминали в режим на размразяване

Военният обект Форт Хуачука в Аризона съобщи на 26 август, че фризерът е преминал в режим на размразяване и е затоплил храната. В резултат на това значителни количества продукти са били изхвърлени.

По-рано Пентагонът потвърди, че в няколко комисариата има проблеми с охлаждането, но не посочи причина и не каза дали отделните случаи са свързани. Сред съобщаваните засегнати обекти са бази в Аризона, Калифорния, Ню Мексико, Роуд Айлънд, Арканзас, Уайоминг и Джорджия.

„Работим в тясна координация с партньори от други институции и правоприлагащи органи“, заяви Пентагонът за участието на американското киберкомандване. Военното ведомство не даде повече подробности за хода на разследването.

Проверява се връзка с атака във Франция

Американските разследващи са потърсили контакт с френски колеги заради сходен случай с хладилни системи в супермаркети във Франция по-рано през октомври. При него температурите в свързани с интернет хладилници и фризери са били променени дистанционно, което е довело до разваляне на храни и материални щети.

Киберотделът на Отдела за криминални разследвания на Сухопътните войски на САЩ потвърди, че участва в разследването и работи с френските правоприлагащи органи, за да изясни „прекъсванията на хладилните системи в Европа“.

Причината и извършителят не са установени

Към момента няма потвърждение, че хакери са получили достъп до системите на американските военни магазини. Не е установено и дали засегнатите обекти са използвали една и съща марка или модел контролери.

Случаят показва потенциален риск за системи, които управляват физическа инфраструктура чрез интернет. Експерти по индустриална киберсигурност по-рано предупредиха, че остарели контролери и софтуер могат да позволят дистанционна промяна на настройките на охлаждащи инсталации. Дали такава уязвимост е била използвана в американските бази, предстои да бъде установено.

Източници: reuters.com, militarytimes.com, stripes.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Във Франция преди месец стана следното

    11 0 Отговор
    Фризери въешв цялата търговска хранителна верига изпържиха храната на 50⁰. Обвиниха фирмата поддържаща хладилниците, с те обвиниха търговците, ще са със стара технология и ИИ ги хакнал.

    14:16 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 атанасатанасов

    8 0 Отговор
    Много се страхувам от хакерски атаки над хладилникът ми!

    Коментиран от #8

    14:17 29.10.2026

  • 4 Реалист

    8 0 Отговор
    Няма вече внос на фреон от Русия и фризерите аварираха

    14:18 29.10.2026

  • 5 Хахаха хахаха

    7 2 Отговор
    Сороска ссссмраааааддддд....

    14:18 29.10.2026

  • 6 Гениално

    7 1 Отговор
    Фризерите имат връзка с интернет? Защо ли?

    Коментиран от #14

    14:19 29.10.2026

  • 7 Ол инклузив Халалбег

    5 1 Отговор
    Къде ли ще се продават тези американски и френски развалени продукти у нас

    14:19 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Джон Доу

    5 1 Отговор
    В България всичко ручат и развалено нали е от господарите

    14:21 29.10.2026

  • 10 Русенското варено дето

    7 1 Отговор
    го ядяхме в казармата не се разваляше и не му трябваше хладилник. Американците не могат да воюват без хладилник явно. После оставят кафява линия по пътя на изтеглянето и по нея тръгват евро-атлантиците

    14:23 29.10.2026

  • 11 Сега разбирам защо веригите хранителни

    8 0 Отговор
    Магазини имат такива цени

    14:24 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Питанка

    1 5 Отговор
    Йотовица защо си е спряла коментарите навсякъде ? 🤣🤣🤣
    Никой няма да я пита защо е помилвала рецидивист с доживотна присъда за 2 убийства и богато криминално досие с кражби, контрабанда, наркотици ... а бе по всички характеристики отговаря да е от трупата на наркоЙотова.

    14:26 29.10.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гениално":

    А нашата поВЪНкаШНА министърка няма връзка с гл. мозАк❗
    Такива миниСтри може и във война да ни вкарат:
    bTV, ЦветаРка Лизова:
    - В иSSраел има избори, каква е позицията на България ❓
    Чамова:
    - Ами, че е важно да се стигне до ЕСКАЛАЦИЯ❗

    14:26 29.10.2026

  • 15 Ама

    1 1 Отговор
    Лама Мирчев вече си изключи хладилника защото се опасява от руски хакерски атаки и мина само на грудки от градината на баба Дженда!
    Сега всеки ден яде "грудки по петрохански"!

    14:35 29.10.2026

  • 16 така ли

    1 0 Отговор
    беберунски бухнали фъш-материали за натьовски солдати.....

    14:41 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ей тъпунгери

    1 0 Отговор
    Като спреш тока и хладилните системи в супермаркетите във Франция спират!

    14:43 29.10.2026

  • 20 Много е пропаднал тоя Запад ей

    1 0 Отговор
    Направо се разпада от всякъде.

    14:45 29.10.2026