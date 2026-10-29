Пентагонът разследва предполагаема хакерска атака: фризери с храна за военни внезапно отказаха

Пентагонът разглежда като предполагаема кибератака серията повреди на фризери във военни бази в Съединените щати, при които през август са били развалени хранителни продукти. Това съобщиха пред „Ройтерс“ четирима служители, запознати със случая.

Проблемите са засегнали най-малко шест комисариата - магазините на територията на военни бази, в които военнослужещи и техните семейства купуват храни. В поне един от случаите системата не е спряла просто да работи, а е повишила температурата в охлаждащите съоръжения през нощта.

Фризери са преминали в режим на размразяване

Военният обект Форт Хуачука в Аризона съобщи на 26 август, че фризерът е преминал в режим на размразяване и е затоплил храната. В резултат на това значителни количества продукти са били изхвърлени.

По-рано Пентагонът потвърди, че в няколко комисариата има проблеми с охлаждането, но не посочи причина и не каза дали отделните случаи са свързани. Сред съобщаваните засегнати обекти са бази в Аризона, Калифорния, Ню Мексико, Роуд Айлънд, Арканзас, Уайоминг и Джорджия.

„Работим в тясна координация с партньори от други институции и правоприлагащи органи“, заяви Пентагонът за участието на американското киберкомандване. Военното ведомство не даде повече подробности за хода на разследването.

Проверява се връзка с атака във Франция

Американските разследващи са потърсили контакт с френски колеги заради сходен случай с хладилни системи в супермаркети във Франция по-рано през октомври. При него температурите в свързани с интернет хладилници и фризери са били променени дистанционно, което е довело до разваляне на храни и материални щети.

Киберотделът на Отдела за криминални разследвания на Сухопътните войски на САЩ потвърди, че участва в разследването и работи с френските правоприлагащи органи, за да изясни „прекъсванията на хладилните системи в Европа“.

Причината и извършителят не са установени

Към момента няма потвърждение, че хакери са получили достъп до системите на американските военни магазини. Не е установено и дали засегнатите обекти са използвали една и съща марка или модел контролери.

Случаят показва потенциален риск за системи, които управляват физическа инфраструктура чрез интернет. Експерти по индустриална киберсигурност по-рано предупредиха, че остарели контролери и софтуер могат да позволят дистанционна промяна на настройките на охлаждащи инсталации. Дали такава уязвимост е била използвана в американските бази, предстои да бъде установено.

Източници: reuters.com, militarytimes.com, stripes.com