Кибератаки срещу супермаркети в Европа: защо се случва това

Преди три седмици във Франция беше извършена мащабна кибератака срещу хладилните системи в супермаркети. Сега същото се случи и в Германия, където бяха засегнати основно търговци на дребно.
В понеделник за атаки срещу системи за замразяване и охлаждане съобщиха също Италия, Ирландия, Нидерландия и Португалия. При тези нападения хакери манипулират или направо изключват охлаждането на хранителните продукти. Към момента няма информация за извършителите или техните мотиви.
В случая изглежда, че както производителите на хладилно оборудване, така и самите търговски вериги са улеснили нападателите: охлаждащата техника в един или повече обекти може да се конфигурира централно чрез софтуер. Системата за управление – метафорично казано – се намира напълно незащитена пред вратата на магазина, без никаква защитна стена (firewall), разяснява АРД.
„Самите супермаркети просто са свързали тези незащитени системи директно към интернет, без какъвто и да е надзор. И всеки, който получи достъп до тях през интернет, може след това да манипулира цялата система", казва пред обществената медия компютърният специалист Мануел Атуг от Работната група „Критична инфраструктура", работеща за подобряване на ИТ сигурността.
Законът класифицира веригите за търговия на дребно като „критична инфраструктура“, ако обслужват от 500 000 души нагоре. „Но ако една компания обслужва и по-малко хора, тя пак може да попадне под действието на законодателството за важни или много важни обекти, изискващо въвеждането на мерки за киберсигурност“, допълва Атуг.
Дори министерствата не отговарят на стандартите за сигурност
Според проучване на Националния изследователски център за приложна киберсигурност, дори федералните министерства не покриват необходимите стандарти за сигурност. Там има остаряло оборудване, свързано към мрежата, пропуски в сигурността, които не са били отстранени, както и липса на изисквания към доставчиците на услуги. Често тези пропуски не фигурират в докладите за състоянието на сигурността, изготвяни от Федералната служба за информационна сигурност (BSI).
Когато хората мислят за „критична инфраструктура“, те обикновено имат предвид енергоснабдяването, финансовите системи или сектора на здравеопазването. Съществуват обаче и други жизненоважни обекти, които остават извън обхвата на това определение, посочва Хая Шулман, професор по киберсигурност в университета „Гьоте“ във Франкфурт:
„Има множество доставчици на услуги и организации, от които сме силно зависими, но които не попадат в тази класификация. Една кибератака би могла да забави например изграждането или ремонта на жизненоважни транспортни връзки и комунална инфраструктура. Ето защо е от решаващо значение да се включи защитата на цялата верига от доставчици и изпълнители на услуги.“
Не съществува 100% сигурност
Научните изследвания имат за цел да направят системите по-устойчиви – задача, която трябва да се изпълнява спешно предвид бързо разрастващите се възможности на изкуствения интелект (ИИ). Днес хакерите могат да използват инструменти, базирани на ИИ, за да откриват пропуски в сигурността по-бързо отпреди и с по-малко технически познания. В същото време обаче изкуственият интелект помага и за по-бързото отстраняване на тези уязвимости.
Експертът по киберсигурност Луи Ал Сарди от университета „Фридрих-Александър“ в Ерланген-Нюрнберг отбелязва, че в сферата на киберсигурността никога не е съществувала абсолютна 100-процентова сигурност. Също и изкуственият интелект няма да промени това, уверява той.
Винаги е било и остава невъзможно да се предотврати всяка една атака. Затова изследванията са насочени към повишаване на устойчивостта на компютърните системи, така че те да продължат да функционират дори след извършена атака. Изкуственият интелект (ИИ) може да помогне в това отношение – стига да е надежден.
Преди всичко обаче, търговските вериги трябва поне да защитят системите за управление на своите хладилни инсталации чрез защитна стена (firewall).
Автор: Свен Кестнер (АРД)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото Раша завижда
Коментиран от #23, #27
17:06 04.11.2026
2 Пишете като колегите си статия за
Коментиран от #8
17:07 04.11.2026
3 Безсилието на Путин
Всъщност на ръст, инатене, глезене и фантазиране си е малко дете.
Че дори това че седи в бункера след като е направил пакост. Нали се сещате "Къщичка" и събира ръцете над главата като покрив.
Коментиран от #15
17:08 04.11.2026
4 Йошка
дето искат и спестяванията да ви вземат, само и само да не признаят загубата на Европа в Украйна, като умопомрачителна!!!
17:09 04.11.2026
5 Фирмата производител каза на
17:09 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 От какъв зор да рекламират
До коментар #2 от "Пишете като колегите си статия за":путинските хибридки с вандали в Европа. Дребна работа. Озаптяват ги.
17:11 04.11.2026
9 С трици маймуни искали да юовят
Коментиран от #11
17:11 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да се чете
До коментар #9 от "С трици маймуни искали да юовят":ловят.
17:12 04.11.2026
12 Хахаха
17:12 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Аз съм щастливо омъжена.
До коментар #15 от "да питам":Остроумничиш ли?
Коментиран от #25
17:19 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ти ела
До коментар #1 от "Защото Раша завижда":да видиш какво има по сумермаркети в Раша. За какво да завижда?
Коментиран от #28
17:22 04.11.2026
24 Сатана Z
17:24 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ех само раша в главата ви
До коментар #1 от "Защото Раша завижда":нещо болни ли сте какво ,според мен това е атака от арабите който са коренното население на европа не искат да има свинско по хладилните витринин не е халал
17:28 04.11.2026
28 Завижда за това което няма
До коментар #23 от "Ти ела":Не за това което има.
А няма страшно много неща.
В магазините са много малка част от тях
Повечето не са материални.
Коментиран от #32
17:29 04.11.2026
29 мда
17:33 04.11.2026
30 Боже, Боже
17:34 04.11.2026
31 Джуджето от Кремъл
17:36 04.11.2026
32 Много сложно...
До коментар #28 от "Завижда за това което няма":Ако имаш предвид не материални евро цености....То да,тук има за какво да завижда. На Европа сега никой не завижда. Бъди сигурен.
17:38 04.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.