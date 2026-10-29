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Русия набира по 1800 чужденци месечно за армията си, твърди украинското разузнаване
  Тема: Украйна

Русия набира по 1800 чужденци месечно за армията си, твърди украинското разузнаване

29 Октомври, 2026 14:47 739 38

  • русия-
  • украйна-
  • чужденци-
  • вербуване-
  • военнопленници

По данни на украинския Координационен щаб броят на чужденците в руските въоръжени сили е надхвърлил 16 000 само за първите девет месеца на годината

Русия набира по 1800 чужденци месечно за армията си, твърди украинското разузнаване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия привлича около 1800 чужденци месечно в армията си. Това съобщи заместник-председателят на украинския Координационен щаб по въпросите на военнопленниците Андрий Юсов, цитиран от Укринформ и „Хромадске“.

По думите му през 2022 г. са били известни по-малко от 100 чужденци, привлечени в руските въоръжени сили. Само през първите девет месеца на 2026 г. броят им е надхвърлил 16 000.

„Според данните на разузнаването планът на Русия за 2026 г. е да вербува 18 500 чужденци. Най-вероятно този план ще бъде преизпълнен още в близко бъдеще“, заяви Юсов. Той добави: „Всеки месец 1800 чужденци се съгласяват да отидат да убиват украинци.“

Почти 49 000 чужденци са били или са в руската армия

Общо Координационният щаб разполага с личните данни на почти 49 000 чужденци, които са сключили договори и са служили или продължават да служат в руската армия.

Юсов сравни броя им с числеността на армиите на няколко европейски държави. По думите му армията на Белгия наброява около 20 000 души, тази на Австрия – около 22 000, а числеността на словашката армия е до 16 000 души.

„Това наистина е глобална заплаха, далеч не само за Украйна. Тя набира скорост и мащабите се увеличават“, каза Андрий Юсов.

Над 3000 души остават след изтичане на договорите

Според представителя на Координационния щаб привличането на чужденци позволява на Русия да намалява социалното напрежение и демографските загуби сред собственото си население.

„Чужденците не ги вземат, за да се върнат, нито за да им кажат: „Благодарим за службата“. Наемникът или чужденецът в руската армия във всеки случай струва по-малко от руския гражданин“, заяви Юсов.

Координационният щаб е установил над 3000 случая, при които Русия не освобождава чужденци след изтичането на договорите им за военна служба.

По-рано беше съобщено, че руското Министерство на отбраната е сключило договори с почти 46 000 чужденци от 151 държави. Разликата спрямо близо 49 000 души, посочени от Юсов, вероятно се дължи на различен период на отчитане или на различни критерии за включване в данните.

Източници: ukrinform.ua, hromadske.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хааххх

    18 1 Отговор
    И какво завиждат ли?Могат наемат

    14:50 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как може

    3 15 Отговор
    Откъде ги намират тези глюпаци?

    14:52 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 каунь

    4 9 Отговор
    4400 зелени гущера месечна заплата нормално е да има мющерии. Пък и водка и криветки на корем

    14:55 29.10.2026

  • 11 🤣🤣🤣🤣

    14 3 Отговор
    Укринформ

    Коментиран от #31

    14:57 29.10.2026

  • 12 ДС Прогресивно Ново начало

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    За наркоманите са виновни Йотова и нейния наблюдаващ офицер, полковник Гундяев - контрабандата.

    14:57 29.10.2026

  • 13 Само

    4 9 Отговор
    българи няма!Толкова обичаме Русия!

    14:59 29.10.2026

  • 14 ВМОРО

    3 9 Отговор
    По-добре ви е да сте българи и да работите за България, отколкото да се трошите за Русията!

    15:00 29.10.2026

  • 15 Защото ядат бой

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    умните ядат бой и ги ,,обиждат"!

    15:02 29.10.2026

  • 16 Гориил

    14 3 Отговор
    Българските доброволци също се бият доблестно и героично в руската армия. Те са смели и решителни мъже. Всички български доброволци имат руски бойни ордени и медали. Сред тях вече са се появили талантливи и способни командири. Почти всички български доброволци възнамеряват да получат руско гражданство и да посветят бъдещето си на Русия.

    Коментиран от #18, #19, #24

    15:05 29.10.2026

  • 17 Хи хи

    8 1 Отговор
    Виждате ли кво прави Русия ??!! А наште тагаренковци що се скатават, и не заминават за фронта??!! Чамадан, Вакзал, Киййййф !!!!

    15:07 29.10.2026

  • 18 Героично се бият

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    само в коментарите!

    15:07 29.10.2026

  • 19 Македонец

    5 14 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    Руската армия едно българско знаме не е пленила никога и да чувам че българи се бият за руската армия е безумие. Това е нечовешко престъпление! Какво ще кажат всички онези възрожденци и герои, офицери които са водили битките на балканите за чест и единение следвайки българската кауза. Откакто съветската идеология нападна пределите на българските земи, българското самосъзнание и достойнство са прегазени!

    Коментиран от #37

    15:08 29.10.2026

  • 20 Щирлиц

    5 4 Отговор
    Рушия не пипа българските сърпичукчи, денонощно кърпещи дупките по “величието” на Батюшката. Къта ги, за да могат да досъсипят Задунайския Вилает на Щатите.

    15:10 29.10.2026

  • 21 БРИТАНСКИТЕ НАЕМНИЦИ

    6 3 Отговор
    Предпочитат руската армия.

    15:10 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Почти

    2 8 Отговор
    колкото ежедневно губят!

    Коментиран от #38

    15:15 29.10.2026

  • 24 Един завърнал се

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    се оплакваше,че много обиждали българите!

    15:16 29.10.2026

  • 25 Гориил

    8 4 Отговор
    Чужденците са привлечени от щедрите и доходоносни условия за набиране на персонал (високи заплати, разнообразна и питателна храна, модерни оръжия, удобни и стилни униформи, висококачествено медицинско обслужване и уникална атмосфера на военно братство). За да се класират обаче, те трябва да преминат квалификационен конкурс (до двадесет чуждестранни кандидати на свободна позиция) и да притежават определени технически умения.

    Коментиран от #26, #27

    15:18 29.10.2026

  • 26 Ако

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    доживеят..

    15:19 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Недейте така

    5 1 Отговор
    Наркомана се предозирва от такива новини. Пак ще проси.

    15:26 29.10.2026

  • 31 Соваж бейби

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "🤣🤣🤣🤣":

    Вярно е ,излъчваха материал и в Франция дори интервю с войниците в Русия дори се
    наблюдава и рязък скок в набирането на бойци от страни в Африка Бурунди, Зимбабве, Сиера Леоне и Латинска Америка -Колумбия, Перу, Куба.
    За тези, които се записват доброволно, основните мотиви са финансови заплати и бонуси, надвишаващи стандарта в техните страни и обещания за ускорено получаване на руско гражданство за тях и семействата им. Руският президент Владимир Путин също така подписа закон, забраняващ екстрадицията на чужденци, които се бият за Русия.Държави като Кения, Южна Африка и Куба официално предупредиха гражданите си да не приемат подобни предложения и поискаха от Москва да прекрати дейността си по набиране на техни граждани.Ти го казвам без да съм на страната ни на Украйна ни на Русия просто искам зеления да спре да проси пари от Европа и край на санкциите заради Европа,Украйна не е европейски проблем.

    15:26 29.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Соваж бейби

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Петър Никодимов":

    Иснина е международната комисия на ООН показват, че много от тези хора биват привличани чрез измама. Предлагат им се фалшиви граждански работни места в Русия или високи заплати в задната линия на армията, но след пристигането им те са принуждавани да подписват военни договори. Има случаи на отнемане на паспорти и административен натиск над мигранти.

    15:29 29.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Даже лула да Силва им пращал индианци от амазонка ,според украинското разузнаване

    15:54 29.10.2026

  • 36 АраВе

    0 0 Отговор
    Как така "чужденци"?! Всички са от "руский мир"!

    16:03 29.10.2026

  • 37 Я си пий македонската

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Македонец":

    шльокавица и не се занимавай с това което ти е черна дупка.

    16:05 29.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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