Русия набира по 1800 чужденци месечно за армията си, твърди украинското разузнаване

Русия привлича около 1800 чужденци месечно в армията си. Това съобщи заместник-председателят на украинския Координационен щаб по въпросите на военнопленниците Андрий Юсов, цитиран от Укринформ и „Хромадске“.
По думите му през 2022 г. са били известни по-малко от 100 чужденци, привлечени в руските въоръжени сили. Само през първите девет месеца на 2026 г. броят им е надхвърлил 16 000.
„Според данните на разузнаването планът на Русия за 2026 г. е да вербува 18 500 чужденци. Най-вероятно този план ще бъде преизпълнен още в близко бъдеще“, заяви Юсов. Той добави: „Всеки месец 1800 чужденци се съгласяват да отидат да убиват украинци.“
Почти 49 000 чужденци са били или са в руската армия
Общо Координационният щаб разполага с личните данни на почти 49 000 чужденци, които са сключили договори и са служили или продължават да служат в руската армия.
Юсов сравни броя им с числеността на армиите на няколко европейски държави. По думите му армията на Белгия наброява около 20 000 души, тази на Австрия – около 22 000, а числеността на словашката армия е до 16 000 души.„Това наистина е глобална заплаха, далеч не само за Украйна. Тя набира скорост и мащабите се увеличават“, каза Андрий Юсов.
Над 3000 души остават след изтичане на договорите
Според представителя на Координационния щаб привличането на чужденци позволява на Русия да намалява социалното напрежение и демографските загуби сред собственото си население.
„Чужденците не ги вземат, за да се върнат, нито за да им кажат: „Благодарим за службата“. Наемникът или чужденецът в руската армия във всеки случай струва по-малко от руския гражданин“, заяви Юсов.
Координационният щаб е установил над 3000 случая, при които Русия не освобождава чужденци след изтичането на договорите им за военна служба.
По-рано беше съобщено, че руското Министерство на отбраната е сключило договори с почти 46 000 чужденци от 151 държави. Разликата спрямо близо 49 000 души, посочени от Юсов, вероятно се дължи на различен период на отчитане или на различни критерии за включване в данните.
Източници: ukrinform.ua, hromadske.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Хааххх
14:50 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Как може
14:52 29.10.2026
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10 каунь
14:55 29.10.2026
11 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #31
14:57 29.10.2026
12 ДС Прогресивно Ново начало
До коментар #4 от "Кина":За наркоманите са виновни Йотова и нейния наблюдаващ офицер, полковник Гундяев - контрабандата.
14:57 29.10.2026
13 Само
14:59 29.10.2026
14 ВМОРО
15:00 29.10.2026
15 Защото ядат бой
До коментар #9 от "Гошо":умните ядат бой и ги ,,обиждат"!
15:02 29.10.2026
16 Гориил
Коментиран от #18, #19, #24
15:05 29.10.2026
17 Хи хи
15:07 29.10.2026
18 Героично се бият
До коментар #16 от "Гориил":само в коментарите!
15:07 29.10.2026
19 Македонец
До коментар #16 от "Гориил":Руската армия едно българско знаме не е пленила никога и да чувам че българи се бият за руската армия е безумие. Това е нечовешко престъпление! Какво ще кажат всички онези възрожденци и герои, офицери които са водили битките на балканите за чест и единение следвайки българската кауза. Откакто съветската идеология нападна пределите на българските земи, българското самосъзнание и достойнство са прегазени!
Коментиран от #37
15:08 29.10.2026
20 Щирлиц
15:10 29.10.2026
21 БРИТАНСКИТЕ НАЕМНИЦИ
15:10 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Почти
Коментиран от #38
15:15 29.10.2026
24 Един завърнал се
До коментар #16 от "Гориил":се оплакваше,че много обиждали българите!
15:16 29.10.2026
25 Гориил
Коментиран от #26, #27
15:18 29.10.2026
26 Ако
До коментар #25 от "Гориил":доживеят..
15:19 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Недейте така
15:26 29.10.2026
31 Соваж бейби
До коментар #11 от "🤣🤣🤣🤣":Вярно е ,излъчваха материал и в Франция дори интервю с войниците в Русия дори се
наблюдава и рязък скок в набирането на бойци от страни в Африка Бурунди, Зимбабве, Сиера Леоне и Латинска Америка -Колумбия, Перу, Куба.
За тези, които се записват доброволно, основните мотиви са финансови заплати и бонуси, надвишаващи стандарта в техните страни и обещания за ускорено получаване на руско гражданство за тях и семействата им. Руският президент Владимир Путин също така подписа закон, забраняващ екстрадицията на чужденци, които се бият за Русия.Държави като Кения, Южна Африка и Куба официално предупредиха гражданите си да не приемат подобни предложения и поискаха от Москва да прекрати дейността си по набиране на техни граждани.Ти го казвам без да съм на страната ни на Украйна ни на Русия просто искам зеления да спре да проси пари от Европа и край на санкциите заради Европа,Украйна не е европейски проблем.
15:26 29.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Соваж бейби
До коментар #32 от "Петър Никодимов":Иснина е международната комисия на ООН показват, че много от тези хора биват привличани чрез измама. Предлагат им се фалшиви граждански работни места в Русия или високи заплати в задната линия на армията, но след пристигането им те са принуждавани да подписват военни договори. Има случаи на отнемане на паспорти и административен натиск над мигранти.
15:29 29.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Kaлпазанин
15:54 29.10.2026
36 АраВе
16:03 29.10.2026
37 Я си пий македонската
До коментар #19 от "Македонец":шльокавица и не се занимавай с това което ти е черна дупка.
16:05 29.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.