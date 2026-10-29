Русия набира по 1800 чужденци месечно за армията си, твърди украинското разузнаване

Русия привлича около 1800 чужденци месечно в армията си. Това съобщи заместник-председателят на украинския Координационен щаб по въпросите на военнопленниците Андрий Юсов, цитиран от Укринформ и „Хромадске“.

По думите му през 2022 г. са били известни по-малко от 100 чужденци, привлечени в руските въоръжени сили. Само през първите девет месеца на 2026 г. броят им е надхвърлил 16 000.

„Според данните на разузнаването планът на Русия за 2026 г. е да вербува 18 500 чужденци. Най-вероятно този план ще бъде преизпълнен още в близко бъдеще“, заяви Юсов. Той добави: „Всеки месец 1800 чужденци се съгласяват да отидат да убиват украинци.“

Почти 49 000 чужденци са били или са в руската армия

Общо Координационният щаб разполага с личните данни на почти 49 000 чужденци, които са сключили договори и са служили или продължават да служат в руската армия.

Юсов сравни броя им с числеността на армиите на няколко европейски държави. По думите му армията на Белгия наброява около 20 000 души, тази на Австрия – около 22 000, а числеността на словашката армия е до 16 000 души.

Над 3000 души остават след изтичане на договорите

„Това наистина е глобална заплаха, далеч не само за Украйна. Тя набира скорост и мащабите се увеличават“, каза Андрий Юсов.

Според представителя на Координационния щаб привличането на чужденци позволява на Русия да намалява социалното напрежение и демографските загуби сред собственото си население.

„Чужденците не ги вземат, за да се върнат, нито за да им кажат: „Благодарим за службата“. Наемникът или чужденецът в руската армия във всеки случай струва по-малко от руския гражданин“, заяви Юсов.

Координационният щаб е установил над 3000 случая, при които Русия не освобождава чужденци след изтичането на договорите им за военна служба.

По-рано беше съобщено, че руското Министерство на отбраната е сключило договори с почти 46 000 чужденци от 151 държави. Разликата спрямо близо 49 000 души, посочени от Юсов, вероятно се дължи на различен период на отчитане или на различни критерии за включване в данните.

Източници: ukrinform.ua, hromadske.ua