Русия се стреми към дългосрочен мир в Украйна, а не към временно прекратяване на огъня. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за NBC News.

„Не искаме прекратяване на огъня. Искаме мир“, каза Песков. По думите му самият преговорен процес не означава автоматично спиране на бойните действия. Той допълни, че целта на Москва е трайно уреждане на конфликта, а не кратка пауза.

„Не може да бъде сделка, обикновена сделка“, заяви говорителят на Кремъл, без в публично достъпната информация за интервюто да се посочват конкретни нови условия, които руската страна би поставила за постигането на такова споразумение.

Кремъл отхвърля временната пауза

Песков представи позицията като обща позиция на руския президент Владимир Путин и руската страна. Според него краткосрочното примирие не би заменило устойчивото мирно уреждане на войната.

Това е поредно публично противопоставяне на Кремъл на идеята за ограничена пауза в бойните действия, когато тя не е част от по-широко споразумение. В изявлението си пред NBC News Песков не обяви конкретен срок за нов кръг от преговори и не посочи постигнат пробив между Москва и Киев.

Руската позиция е, че преговорите трябва да доведат до цялостно споразумение. Киев и западните му партньори настояват, че прекратяването на огъня може да бъде първата стъпка към по-широк процес за прекратяване на войната, но различията по условията остават.

Източници: nampa.org, spbdnevnik.ru, reutersconnect.com