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Песков пред NBC News: Русия иска траен мир, а не временно примирие
  Тема: Украйна

Песков пред NBC News: Русия иска траен мир, а не временно примирие

30 Октомври, 2026 04:23 576 19

  • дмитрий песков-
  • кремъл-
  • русия-
  • украйна-
  • мирни преговори

Говорителят на Кремъл заяви, че преговорите не означават автоматично прекратяване на огъня и че бъдещото споразумение не може да бъде обикновена сделка

Песков пред NBC News: Русия иска траен мир, а не временно примирие - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия се стреми към дългосрочен мир в Украйна, а не към временно прекратяване на огъня. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за NBC News.

„Не искаме прекратяване на огъня. Искаме мир“, каза Песков. По думите му самият преговорен процес не означава автоматично спиране на бойните действия. Той допълни, че целта на Москва е трайно уреждане на конфликта, а не кратка пауза.

„Не може да бъде сделка, обикновена сделка“, заяви говорителят на Кремъл, без в публично достъпната информация за интервюто да се посочват конкретни нови условия, които руската страна би поставила за постигането на такова споразумение.

Кремъл отхвърля временната пауза

Песков представи позицията като обща позиция на руския президент Владимир Путин и руската страна. Според него краткосрочното примирие не би заменило устойчивото мирно уреждане на войната.

Това е поредно публично противопоставяне на Кремъл на идеята за ограничена пауза в бойните действия, когато тя не е част от по-широко споразумение. В изявлението си пред NBC News Песков не обяви конкретен срок за нов кръг от преговори и не посочи постигнат пробив между Москва и Киев.

Руската позиция е, че преговорите трябва да доведат до цялостно споразумение. Киев и западните му партньори настояват, че прекратяването на огъня може да бъде първата стъпка към по-широк процес за прекратяване на войната, но различията по условията остават.

Източници: nampa.org, spbdnevnik.ru, reutersconnect.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 Коментар

    14 2 Отговор
    Повтаря едно и също ката папагал кремълския пудел , а всъщност изобщо не мислят да спират войната.

    Коментиран от #15

    04:38 30.10.2026

  • 6 Горски

    2 12 Отговор
    Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един. Дърпаха им ушите после. Тия мислят, че това е мандара. На бай Дончо му писна от всякакви руси кукувици да му се катерят по КРА и праща ситния кубинец да и покаже кой кара влака и кой е кондуктора на тази композиция от 27 скачени вагонетки.
    Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
    Та те така се прави. Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха и парите секнаха ,сега ще се моли на клоуна за туристи ли ?

    Коментиран от #13

    04:38 30.10.2026

  • 7 Знаем го руския траен мир:

    6 2 Отговор
    Украйна да е трайно в състава на РФ.

    Коментиран от #19

    04:43 30.10.2026

  • 8 Руски траен мир

    5 1 Отговор
    означава докато намерят още ракети и бомби.

    04:44 30.10.2026

  • 9 труск

    7 1 Отговор
    Траен мир ще настъпи само след капитулацията и пълния разпад на Русия.

    04:49 30.10.2026

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  • 15 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коментар":

    Не чувате какво ви казват па искате да сте на масата.

    05:22 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да бе ,да ! 🙁

    1 1 Отговор
    "Временно примирие " означава нови Мински договорености , ще рече временно затихване докато Западът тъпче украинския режим с оръжие . Нагледахме се на такива атлантически постановки . Трябва окончателен мит ! Няма как да стане докато в Киев върлува хунтата на нацистите .

    05:26 30.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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