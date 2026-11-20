Предсезонните тестове на Формула Е за сезон 2027 завършиха преждевременно след пожар в болида на отбора Фюжън на пистата „Харама“ край Мадрид. Инцидентът е станал в последния час от програмата, когато около трасето са били развени червени флагове.

Машината, управлявана от Тейлър Барнард, е била със задвижваща система на Порше. Предполагаема експлозия на батерия е предизвикала гъст стълб дим, след което автомобилът е бил обхванат от пламъци. Барнард е спрял край пистата и е успял да излезе невредим от болида.

Пожарните и спасителните екипи са реагирали незабавно и са овладели огъня. Автомобилът обаче е бил напълно унищожен, а необходимостта от евакуацията му е довела до окончателното прекратяване на тестовата сесия.

ФИА и ръководството на Формула Е потвърдиха, че при инцидента няма пострадали. В общото им изявление се казва:

Точната причина за пожара все още не е установена. Първоначалното предположение за проблем с батерията предстои да бъде проверено в рамките на разследването на ФИА и Формула Е.

Инцидентът засенчи финала на първите официални предсезонни изпитания с новото поколение болиди GEN4. Най-бърз в общото класиране беше Зейн Малоуни с Нисан, следван от Максимилиан Гюнтер с Енвижън и Мич Еванс с Опел.

Тестовете на пистата „Харама“ се проведоха между 16 и 20 ноември и бяха част от подготовката за сезон 2027 във Формула Е. Новият сезон трябва да започне с първия кръг в Мексико Сити на 16 януари.