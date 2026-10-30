САЩ търсят купувачи за руски дизел въпреки правните рискове

Американски представители от администрацията на Доналд Тръмп насърчават частни компании да приемат руски дизел, който вече се превозва през Атлантическия океан. Компаниите обаче избягват сделките заради опасения от санкционни нарушения, наказателни последици, бъдещи разследвания и репутационни щети. Най-малко три танкера са отплавали към САЩ в средата на октомври след указ на Тръмп от 16 октомври, отменил санкционни ограничения за руския дизел.

Товарите се очаква да пристигнат през седмицата след междинните избори, но все още няма потвърдени американски купувачи. Анализатори от Rapidan Energy Group посочват, че при липса на интерес от американски компании танкерите може да бъдат пренасочени към Бразилия, която след въвеждането на санкциите през 2022 г. е купувала значителни количества руски дизел.

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Танкерът за Ню Йорк смени дестинацията си

Малтийският танкер Agioi Fanendes превозва около 40 000 метрични тона дизел с ниско съдържание на сяра. Първоначално плавателният съд е бил насочен към пристанището на Ню Йорк и Ню Джърси, с очаквано пристигане на 7 ноември. Впоследствие дестинацията е променена на „за нареждане“, което означава, че следващото пристанище не е уточнено. Данните за плавателния съд показват, че товарът е бил предложен на потенциални купувачи седмици наред, но към момента на товаренето не е имал потвърден получател.

Втори танкер, PVT Azura, е посочен с дестинация Норфолк, щата Вирджиния. Сенаторът демократ Ричард Блументал е поискал от собствениците на двата плавателни съда да променят курса си и да не доставят руския дизел в американски пристанища.

Спор за правомощията на президента

„Всяка компания или лице, което обмисля да купи руски дизел, трябва да знае, че извършва престъпление и че Конгресът наблюдава“, заявява Блументал.

Демократи от Камарата на представителите и Сената са изпратили писма до пристанища, банки и енергийни компании с предупреждение, че участието в сделките може да доведе до наказателни последици. Според тях президентският указ не може едностранно да отмени санкции, приети със закон от Конгреса. Те предупреждават и за възможни разследвания, ако след междинните избори получат контрол над едната или двете камари на Конгреса.

Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил също разглежда възможности да спре потенциалното пристигане на танкер с руски дизел.

„Не бива да има съмнение: дизеловата сделка на Тръмп с Путин е корумпирана и незаконна и проучвам възможности да спра пристигането ѝ в пристанище в Ню Джърси“, казва Шерил.

Белият дом е препратил въпросите по темата към Министерството на финансите. Представител на ведомството заявява, че общият лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи е съобразен с предишни действия на агенцията и че „се спазват приложимите закони и разпоредби“.

Енергийният министър Крис Райт защитава разрешението като опит едновременно да се увеличи предлагането на дизел на световния пазар и да се насърчи Русия да се върне към преговори за войната в Украйна. За американските компании обаче остава въпросът дали бъдеща администрация или Конгресът няма да потърсят отговорност за сделките. Анализаторът Джеймс Ноъл-Бесвик обобщава риска така: „Проблемът е правен и банков. Вносът е разрешен с президентски указ, но санкциите са свързани с Конгреса.“

Източници: washingtonsun.com, marketscreener.com