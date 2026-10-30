Загина служител на Запорожката АЕЦ, готов е конвой за Олешки

Служител на Запорожката атомна електроцентрала е загинал при атака с дрон, съобщи Международната агенция за атомна енергия. По информация на агенцията жертвата е била заварчик в централната ремонтна работилница на централата.

МААЕ не посочи кой е отговорен за нападението и не даде допълнителни подробности за обстоятелствата около него. Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси определи атаката срещу служител на ядрена централа като „напълно неприемлива“ и отново призова за максимална военна сдържаност в района.

Запорожката АЕЦ се намира под руски контрол от 2022 г. От началото на войната Русия и Украйна многократно си отправят взаимни обвинения за действия около съоръжението, които според МААЕ могат да застрашат ядрената безопасност. Последният инцидент засега е свързан с човешка жертва, без агенцията да съобщава за поражения по реакторите или за радиационно изтичане.

Разминирането около Олешки е приключило

На фона на новината за нападението Русия и Украйна обявиха, че е приключило разминирането на определените маршрути около окупирания от руските сили град Олешки в Херсонска област. Хуманитарният конвой е готов да потегли към централната болница в града.

„Разминирането на маршрутите за хуманитарната мисия в Олешки е завършено. Хуманитарният конвой е готов за отпътуване“, заявиха в почти идентични съобщения украинският омбудсман Дмитро Любинец и руската комисарка по правата на човека Яна Лантратова.

Олешки се намира на левия бряг на Днепър, срещу Херсон. Градът е изправен пред недостиг на храна, лекарства и други основни стоки. Договореният местен режим на прекратяване на огъня започна на 27 октомври и има за цел да осигури достъп на хуманитарната мисия, както и безопасно придвижване на цивилни.

Предвидена е и евакуация на цивилни

Жителите, които желаят да напуснат Олешки, ще могат да го направят до 14:00 часа местно време на 30 октомври. Разпределянето на помощите за хората, които останат в града, трябва да започне след 14:30 часа.

За координация на операцията са се събрали представители на Русия, Украйна и Съединените щати, както и журналисти от трите държави. Мисията се провежда с участието на Любинец и Лантратова, а временното прекратяване на огъня трябва да позволи доставката на помощите и евакуацията на желаещите да напуснат.

Източници: investing.com, apnews.com, devdiscourse.com