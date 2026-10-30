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Путин засилва натиска, докато Тръмп търси сделки с Русия
  Тема: Украйна

Путин засилва натиска, докато Тръмп търси сделки с Русия

30 Октомври, 2026 04:49 467 6

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Енергийните договорености между Вашингтон и Москва се разширяват, а планираните преговори за Украйна остават без дата и без европейско участие

Путин засилва натиска, докато Тръмп търси сделки с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия разширява икономическите си контакти със Съединените щати, докато перспективата за споразумение за прекратяване на войната в Украйна остава несигурна. Новите договорености между Доналд Тръмп и Владимир Путин включват доставки на руски дизел за американския пазар, обсъждано връщане на американски компании в руския петролен сектор и възможни сделки в областта на природния газ.

Първият танкер по договореността за дизелово гориво е отплавал на 23 октомври с товар от 40 000 метрични тона. По данни, цитирани от Ройтерс, корабът първоначално е посочил Ню Йорк като дестинация и се очаква да пристигне около 7 ноември. По-късно операторът му е заявил, че пристанището за разтоварване още не е окончателно определено. Доставката е част от по-широк план, обявен от Тръмп, за освобождаване на 300 000 тона руски дизел за американския и световния пазар.

Според Le Monde значението на сделката е преди всичко политическо. Икономистът Сергей Алексашенко, бивш заместник-управител на Руската централна банка, заявява, че най-важен е сигналът, който Вашингтон и Москва изпращат, дори ако доставките не доведат до съществено понижение на цените на горивата.

Обсъждат се петрол, газ и въздушно пространство

Сред разглежданите предложения е съвместно разработване на петролни залежи край Сахалин. Обсъжда се и продажбата на международните активи на „Лукойл“ на инвеститори, свързани с Белия дом. Други идеи включват достъп на американски авиокомпании до руското въздушно пространство, сътрудничество при доставките на титан и възстановяване на газови доставки за Европа през „Северен поток“.

Тези проекти остават условни и са свързани с евентуално прекратяване на войната и отмяна на западните санкции. Отделно от това се появиха твърдения за руско финансиране на американския проект Polar Train LNG в Аляска. Бившият директор Джоел Ридъл заявява пред „Файненшъл таймс“ и „Ню Йорк таймс“, че „Новатек“ е финансирал и е влияел върху проекта, преди да бъдат получени необходимите разрешения. Компанията отхвърля обвиненията и твърди, че действа в съответствие с американското законодателство.

Преговорите в Абу Даби остават без дата

Планираните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби трябва да се състоят през ноември, но към момента няма окончателно определен ден. Кремълският съветник Юрий Ушаков заявява, че времето ще зависи от ситуацията на бойното поле и от обстановката в Близкия изток. Ройтерс съобщава, че украинският президент Володимир Зеленски е посочил периода между 6 и 10 ноември, докато Москва не е потвърдила конкретна дата.

Ушаков изключва европейско участие в срещата. „Могат да дойдат, ако си купят билети, но никой няма да ги покани на масата за преговори“, заявява той. Русия настоява разговорите да останат в тристранен формат между Москва, Киев и Вашингтон.

На този фон Сергей Лавров заявява, че „тази война ще продължи и дори бих казал, че вероятно ще се засили“. В интервю за NBC на 18 октомври Зеленски предупреждава, че Украйна няма да успее да надделее, ако Съединените щати застанат на страната на Путин. Така икономическото сближаване между Вашингтон и Москва се развива паралелно с дипломатически процес, чиито участници, дневен ред и резултат все още не са окончателно уточнени.

Източници: lemonde.fr, reuters.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин засилва натиска?

    3 1 Отговор
    Бил пратил на CNN файла с малолетните и Тръмп.

    04:56 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Имигрант

    2 1 Отговор
    А за онези тримцата веселяци със салфетките и лъжичките във влака за киеф, с одобрение по-ниско от 10% при народите си няма ли да драснете нещо?

    05:00 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    1 0 Отговор
    За Украйна само едно - пълна и безусловна капитулация! Зелената въшка еднолично със закон забрани преговори с Русия, а сега дори не може да си отмени законът защото мандатът му изтече и е нелeгитимeн! Русия ще спре военните действия само след безусловна капитулация на Украйна! Всякакви временни спирания ще помогне само на хунтата от Киев да се превъоръжи и възобнови войната до последния украинец! Украйна вече не е държава, а ЕС се срина. Руският президент Владимир Путин е заявил пред финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, че Русия няма намерение да се отказва от завземането на целия Донбас. Това е станало по време на телефонен разговор между тримата лидери, проведен на 27 октомври. Информацията е предадена от източник, близък до Кремъл. В отговор на позицията на Путин Стуб и Стьоре са подчертали, че краят на войната трябва да доведе до справедлив мир. Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един. Дърпаха им ушите после. Тия мислят, че това е мандара. Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.

    05:22 30.10.2026

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