Путин засилва натиска, докато Тръмп търси сделки с Русия

Русия разширява икономическите си контакти със Съединените щати, докато перспективата за споразумение за прекратяване на войната в Украйна остава несигурна. Новите договорености между Доналд Тръмп и Владимир Путин включват доставки на руски дизел за американския пазар, обсъждано връщане на американски компании в руския петролен сектор и възможни сделки в областта на природния газ.

Първият танкер по договореността за дизелово гориво е отплавал на 23 октомври с товар от 40 000 метрични тона. По данни, цитирани от Ройтерс, корабът първоначално е посочил Ню Йорк като дестинация и се очаква да пристигне около 7 ноември. По-късно операторът му е заявил, че пристанището за разтоварване още не е окончателно определено. Доставката е част от по-широк план, обявен от Тръмп, за освобождаване на 300 000 тона руски дизел за американския и световния пазар.

Според Le Monde значението на сделката е преди всичко политическо. Икономистът Сергей Алексашенко, бивш заместник-управител на Руската централна банка, заявява, че най-важен е сигналът, който Вашингтон и Москва изпращат, дори ако доставките не доведат до съществено понижение на цените на горивата.

Обсъждат се петрол, газ и въздушно пространство

Сред разглежданите предложения е съвместно разработване на петролни залежи край Сахалин. Обсъжда се и продажбата на международните активи на „Лукойл“ на инвеститори, свързани с Белия дом. Други идеи включват достъп на американски авиокомпании до руското въздушно пространство, сътрудничество при доставките на титан и възстановяване на газови доставки за Европа през „Северен поток“.

Тези проекти остават условни и са свързани с евентуално прекратяване на войната и отмяна на западните санкции. Отделно от това се появиха твърдения за руско финансиране на американския проект Polar Train LNG в Аляска. Бившият директор Джоел Ридъл заявява пред „Файненшъл таймс“ и „Ню Йорк таймс“, че „Новатек“ е финансирал и е влияел върху проекта, преди да бъдат получени необходимите разрешения. Компанията отхвърля обвиненията и твърди, че действа в съответствие с американското законодателство.

Преговорите в Абу Даби остават без дата

Планираните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби трябва да се състоят през ноември, но към момента няма окончателно определен ден. Кремълският съветник Юрий Ушаков заявява, че времето ще зависи от ситуацията на бойното поле и от обстановката в Близкия изток. Ройтерс съобщава, че украинският президент Володимир Зеленски е посочил периода между 6 и 10 ноември, докато Москва не е потвърдила конкретна дата.

Ушаков изключва европейско участие в срещата. „Могат да дойдат, ако си купят билети, но никой няма да ги покани на масата за преговори“, заявява той. Русия настоява разговорите да останат в тристранен формат между Москва, Киев и Вашингтон.

На този фон Сергей Лавров заявява, че „тази война ще продължи и дори бих казал, че вероятно ще се засили“. В интервю за NBC на 18 октомври Зеленски предупреждава, че Украйна няма да успее да надделее, ако Съединените щати застанат на страната на Путин. Така икономическото сближаване между Вашингтон и Москва се развива паралелно с дипломатически процес, чиито участници, дневен ред и резултат все още не са окончателно уточнени.

Източници: lemonde.fr, reuters.com, apnews.com