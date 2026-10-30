Ген. Брет Силвия признал, че предавал секретни данни за Украйна и Иран на журналисти

Генерал-лейтенант Брет Силвия, който беше отстранен от поста директор по стратегията, плановете и политиката в Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, е признал, че е предавал класифицирана информация на журналисти. Това съобщава Axios, позовавайки се на вътрешен доклад от разследването и на американски представители.

Според публикацията Силвия е разговарял с двама журналисти от различни медии в продължение на около година. Информацията е била свързана с войната в Украйна, конфликта с Иран и други чувствителни теми. Докладът твърди, че генералът е признал за разговорите във видеозапис, след като не е преминал четири полиграфски теста.

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В документа се посочва, че предполагаемите нерегламентирани контакти са започнали още през юни 2025 г. Част от разговорите са били водени чрез приложението Signal, а при друга среща в заведение в Арлингтън Силвия е използвал бележки, направени при преглед на секретен доклад за американската помощ за Украйна, твърди Axios.

Данните за полиграфските тестове обаче се разминават в отделните американски медии. Асошиейтед прес и CBS News съобщават за три непреминати теста. CBS News цитира и двама представители на Пентагона, които оспорват твърденията, че Силвия е предавал класифицирана информация. The Washington Post също пише, че негов колега е заявил пред изданието, че генералът многократно е отричал да е извършвал течове, макар да е признал за предишни контакти с журналисти.

Случаят е изпратен до Министерството на правосъдието

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че след „мащабно разследване“ ведомството е предприело необходимите кадрови действия, за да защити чувствителната информация. „Нулева толерантност към умишленото, неразрешено разкриване на класифицирана информация“, написа Парнел, без да назовава Силвия по име.

По думите му случаят, заедно с други материали, е изпратен до Министерството на правосъдието за евентуални последващи правни действия. Министерството е потвърдило, че води текущи разследвания за възможно изтичане на класифицирана информация и координира действията си с Пентагона. До момента не са публично представени доказателства, които да потвърдят окончателно обвиненията срещу генерала.

Силвия е ръководил дирекцията J5, която подпомага председателя на Обединения комитет на началник-щабовете при изработването на военната стратегия и координацията с партньорски държави. Преди това е командвал 101-ва въздушнодесантна дивизия. Пентагонът не е обявил негов заместник.

Източници: axios.com, cbsnews.com, apnews.com