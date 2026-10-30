Флавио Болсонаро може да получи ускорено зелена карта в САЩ

Флавио Болсонаро може да получи зелена карта по ускорена процедура в Съединените щати, след като напусна Бразилия след загубата на президентските избори. Информацията е на The New York Times, който се позовава на американски власти, говорили при условие за анонимност.

Болсонаро и семейството му вече са в САЩ с разрешение за условно допускане, известно като parole. То им позволява да останат в страната до октомври 2027 г., но не представлява традиционна виза и само по себе си не дава статут на постоянно пребиваващи.

От Бразилия през Аржентина и Еквадор до Маями

Флавио Болсонаро загуби балотажа на 25 октомври от президента Луис Инасио Лула да Силва. Лула получи около 64,2 милиона гласа, срещу приблизително 59,8 милиона за съперника си.

Два дни по-късно Болсонаро напусна страната, след като получи разпореждане да предаде паспортите си. Той премина в Аржентина по суша заедно със съпругата си и двете им дъщери, след което се качи на частен самолет. Машината спря за зареждане в Еквадор и пристигна в Маями на 28 октомври.

Според публикацията на The New York Times за организацията на полета е съдействал Джейсън Милър, служител в комуникационния екип на Белия дом. Информацията не е потвърдена публично от Милър или от Белия дом.

Възможна ускорена процедура за зелена карта

Американски власти очакват Болсонаро да подаде молба за статут на постоянно пребиваващ, известен като зелена карта. По думите на един от източниците на изданието процедурата може да бъде ускорена по подобие на тази, през която е преминал брат му Едуардо Болсонаро.

Едуардо Болсонаро, който живее в Тексас, е получил статут на постоянно пребиваващ през юли 2026 г. Според цитираните данни при повечето кандидати подобни процедури продължават години, докато неговата е била одобрена след повече от година.

Загубата на имунитета увеличава правния натиск

Болсонаро е обект на няколко разследвания в Бразилия, включително за предполагаеми финансови връзки и пране на пари. Той отрича да е извършил нарушение. След загубата на президентските избори се очаква в началото на 2027 г. да загуби парламентарния си имунитет, което може да промени хода на делата срещу него.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че Болсонаро е получил разрешение да влезе в страната, но се дистанцира от политическите му твърдения за изборите. „Няма да се намесвам. Изборите бяха много странни, това е сигурно“, каза Тръмп.

Източници: www1.folha.uol.com.br, cnnbrasil.com.br, apnews.com