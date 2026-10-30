Делси Родригес назначи Оливер Бланко за външен министър

Делси Родригес назначи Оливер Бланко за министър на външните работи и международната търговия на Венецуела. Бланко заменя Феликс Пласенсия, който поема поста директор по международните въпроси в президентската администрация. Промените бяха обявени на 29 октомври.

„Реших да назнача Оливер Бланко за канцлер на Боливарската република Венецуела“, заяви Родригес в телевизионно обръщение. Тя добави, че очаква новият екип да продължи укрепването на международните отношения и „геополитическото възстановяване“ на страната в дух на сътрудничество с всички държави.

Според Европа прес Бланко досега е бил първи заместник-министър на външните отношения и заместник-министър за Европа и Северна Америка. На тази позиция той беше назначен през юли, след като Пласенсия го определи да поеме новосъздадената длъжност първи заместник-министър.

Пласенсия ще работи по венецуелското злато

Феликс Пласенсия ще ръководи международните въпроси в президентската администрация, като първата му задача ще бъде свързана с венецуелските златни резерви, съхранявани в Английската централна банка. Родригес заяви, че той ще замине за Великобритания, за да настоява за връщането им.

„Казах му, че първата му задача е да се установи във Великобритания, докато си върнем златото, което принадлежи на венецуелците“, каза Родригес, цитирана от Инфобае. По данни на медията става дума за около 31 тона злато, депозирани в Лондон през 2008 г.

Спорът за резервите продължава от 2019 г., когато Великобритания отказа да ги предаде на правителството на Николас Мадуро, след като призна Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела. Британски съдилища постановиха между 2020 и 2022 г., че достъпът до златото зависи от дипломатическото признаване на венецуелската власт.

Бланко се издигна бързо в дипломацията

Оливер Бланко се присъедини към Министерството на външните работи през февруари 2026 г. Преди това е бил директор по стратегическите комуникации и институционалните отношения във венецуелското Национално събрание, а по образование е специалист по международни изследвания.

През март Бланко оглави делегацията, която откри новата венецуелска дипломатическа мисия във Вашингтон. През февруари той заяви, че не членува в управляващата партия. Назначението му беше представено от Родригес като част от по-широка промяна в дипломатическия екип.

На поста заместник-министър за Европа и Северна Америка Бланко ще бъде заменен от Мариана Саатджиан. Саул Амелиач, досегашен заместник-министър на икономиката и финансите, поема международната търговия.

Източници: infobae.com, europapress.es, bloomberglinea.com