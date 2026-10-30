Китай ще тества космическия кораб „Лихун 2“ през 2027 г

Китайската космическа компания CAS Space планира да проведе първия полет на многократно използваемия космически кораб „Лихун 2“ през първото тримесечие на 2027 г. Апаратът ще трябва да се изкачи на височина около 100 километра, да се върне и да извърши контролирано кацане, съобщи China Daily.

„Лихун 2“ е с дължина около 18 метра, диаметър 3,35 метра и стартова маса приблизително 60 тона. Конструкцията му включва ракетен ускорител и модул за полезен товар. Според Ван Инчън, старши изследовател и изпълнителен заместник-председател на изследователското звено на CAS Space в Гуанджоу, проектът вече е преминал етапа на проектиране.

„Планираме първия полет през първото тримесечие на 2027 г., за да проверим дали апаратът може да се върне от височина около 100 километра и да кацне безопасно на земята“, заяви Ван Инчън пред China Daily.

По думите му са приключили изпитанията в аеродинамична тръба на модула за полезен товар и ракетния ускорител, както и тестовете за задържане на горивото. Продължават огневите изпитания на двигателите и тестовете за пренасяне на апарата в закрепено положение.

До седем пътници или три тона товар

Ускорителят на „Лихун 2“ ще бъде оборудван с три самостоятелно разработени двигателя „Лицин 1“ с тяга от 30 тона всеки. Те използват течен кислород и керосин, а ускорителят е проектиран за вертикално кацане и повторна употреба.

Капацитетът на апарата е най-малко 3 тона полезен товар или до седем пътници при един полет. Сред планираните товари са космически лекарства и интелигентни роботи, които ще участват в експерименти в условия на микрогравитация.

CAS Space и Лабораторията в Гуанджоу подготвят и фармацевтична програма за първата мисия. Тя включва експерименти с кристализация на белтъци и малкомолекулни лекарствени вещества, както и първоначална техническа проверка на оборудване за фармацевтични изследвания в космоса.

Следващата стъпка е „Лихун 3“

Според Ван Инчън „Лихун 2“ ще бъде използван като платформа за изпитване на технологии за възстановяване и повторна употреба на ракети, включително повторно запалване и регулиране на тягата на двигателите, управление на горивото, навигация и контрол при кацане.

CAS Space разработва и „Лихун 3“, предназначен за по-продължителни орбитални научни експерименти и производство в космоса. Първият му полет е планиран за 2028 г., като апаратът трябва да осигурява микрогравитационна среда до една година за товари с обща маса най-малко 300 килограма.

Източници: chinadaily.com.cn, spanish.xinhuanet.com