С предсрочното си оттегляне Кристин Лагард дава възможност на Макрон да участва в избора на нейния наследник

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, чийто мандат изтича през октомври догодина, обяви вчера, че ще се оттегли предсрочно от поста - на 7 февруари. На пресконференция след края на заседание на ЕЦБ по паричната политика тя обясни, че подава оставка, за да има свободата да говори "по непарични въпроси", предаде БТА.

С предсрочното си оттегляне Кристин Лагард дава възможност на френския президент Еманюел Макрон да участва в избора на нейния наследник, пишат редица вестници в страната, сред които "Монд" и "Фигаро".

Решението бе обявено на фона на информации, че 70-годишната французойка може да бъде избрана още следващия месец за председател на Световния икономически форум, както и на спекулации за възможното ѝ завръщане на политическата сцена в нейната родина.

Предсрочното оттегляне на Лагард оставя на лидерите на Европейския съюз (ЕС) няколко месеца да изберат човек за един от най-влиятелните икономически постове в блока преди президентските избори във Франция през пролетта на 2027 година, отбелязва Ройтерс. Според проучванията на общественото мнение фаворит на изборите е кандидатката на крайната десница Марин Льо Пен.

Президентът Макрон, който няма право на трети петгодишен мандат, е в тежко положение, като според проучване на общественото мнение, публикувано по-рано този месец от в. "Трибюн диманш", рейтингът му е на рекордно ниско равнище - едва 15%. Франция е обхваната от протести, които са съпътствани от насилие, като при това втората икономика в еврозоната има сериозни фискални проблеми: доходността на френските държавни облигации се повиши до невиждани от повече от две десетилетия равнища, преминавайки за кратко миналата седмица психологическия праг от 5 процента (за книжата с падеж след 10 години), преди да се понижи до 4,94% завчера.

Това напускане не е изненада за никого, предвид това колко широко бяха разпространени съответните слухове. Въпреки това то развълнува всички – във Франция и в цяла Европа, в икономическите и финансовите среди, както и в политическата сфера, отбелязва "Фигаро".

Ускорявайки своето оттегляне, французойката дава възможност на президента Макрон да изиграе роля при избора на нейния приемник. Това стратегическо назначение ще бъде направено преди президентските избори и на фона на риска от финансова криза, който е надвиснал над Франция, коментира "Фигаро".

"Монд" пише, от своя страна, че предстои да видим каква ще бъде следващата стъпка, която ще направи Лагард - добре познато име в големите международни организации. Макар че френската политика изглежда не влиза в нейните планове, тя не възнамерява непременно да обърне гръб на обществения живот. След като в края на септември отхвърли възможността да се кандидатира за президент, сега името ѝ е споменавано сред потенциалните кандидати за председател на Световния икономически форум в Давос, припомня изданието.

Представител на консервативното течение в политиката и либерал по икономически убеждения, Кристин Лагард е бивш управляващ директор на Международния валутен фонд. Юрист по образование, тя е заемала редица постове във френското правителство, като е първата жена министър на финансите, икономиката и промишлеността.

Кристин Лагард е авторитетна фигура, чийто глас се чува, и може да повлияе на политическите дебати във Франция.

"Мисля, че така ще мога да подпомогна каузи, които подкрепям", каза Лагард на пресконференцията в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, без да даде подробности, и припомни, че като президент на финансовата институция на Европейския съюз е длъжна да бъде неутрална.

"Заинтересована съм от истината", която сега "е изопачавана", добави многозначително тя, отново без да навлезе в детайли.

Всичко това оставя много догадки какви ще са следващите ходове на Кристин Лагард.

През септември тя отхвърли възможността да се кандидатира за президент, но през февруари увери в интервю за в. "Уолстрийт джърнъл", че възнамерява да изпълни мандата си начело на ЕЦБ докрай...

Лагард обяви вчера, че ще се оттегли от поста на президент на ЕЦБ на 7 февруари – осем месеца преди изтичането на мандата ѝ през октомври, два месеца и половина преди президентските избори във Франция и един месец преди крайния срок за подаване на кандидатури, отбелязва "Фигаро" и се пита: "Ами ако (все пак) Кристин Лагард се включи в надпреварата за Елисейския дворец?" В момента тя е третата най-популярна фигура сред французите според проучване, направено от института ИФОП за списание "Пари мач", като изпреварва с един процентен пункт фаворитката на изборите Марин Льо Пен и има значителна преднина пред всички евентуални кандидати от политическия център. Кристин Лагард освен това притежава необходимия международен авторитет, коментира "Фигаро".

При всички положения един от най-важните гласове във финансовите среди възнамерява да оказва влияние във Франция по време на изборите, обобщава икономическият всекидневник "Ле-з-еко".

В. "Либерасион" също пише, че предсрочното оттегляне на Лагард ще позволи на Макрон да участва в избора на нейния наследник, но отбелязва, че Германия - най-голямата икономика в еврозоната, вече е дала заявка да получи по-голяма тежест в базираната във Франкфурт на Майн финансова институция на ЕС.

Според германския икономически всекидневник "Ханделсблат" канцлерът Фридрих Мерц е провел наскоро отделни срещи с двамата предполагаеми фаворити за поста - бившите управители на централните банки на Нидерландия и Испания, Клаас Кнот и Пабло Ернандес де Кос. Изданието се позовава на запознати с разговорите източници и посочва, че изборът на следващия президент на ЕЦБ е станал приоритет за канцлерството в Берлин.

Не е изключена и кандидатура извън кръга на фаворитите, отбелязва обаче агенция "Блумбърг", като припомня, че когато бе избрана през октомври 2019 г., самата Лагард се включи в надпреварата в последния момент.