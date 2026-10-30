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С предсрочното си оттегляне Кристин Лагард дава възможност на Макрон да участва в избора на нейния наследник

С предсрочното си оттегляне Кристин Лагард дава възможност на Макрон да участва в избора на нейния наследник

30 Октомври, 2026 08:49 635 10

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Предсрочното оттегляне на Лагард оставя на лидерите на Европейския съюз няколко месеца да изберат човек за един от най-влиятелните икономически постове

С предсрочното си оттегляне Кристин Лагард дава възможност на Макрон да участва в избора на нейния наследник - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, чийто мандат изтича през октомври догодина, обяви вчера, че ще се оттегли предсрочно от поста - на 7 февруари. На пресконференция след края на заседание на ЕЦБ по паричната политика тя обясни, че подава оставка, за да има свободата да говори "по непарични въпроси", предаде БТА.

С предсрочното си оттегляне Кристин Лагард дава възможност на френския президент Еманюел Макрон да участва в избора на нейния наследник, пишат редица вестници в страната, сред които "Монд" и "Фигаро".

Решението бе обявено на фона на информации, че 70-годишната французойка може да бъде избрана още следващия месец за председател на Световния икономически форум, както и на спекулации за възможното ѝ завръщане на политическата сцена в нейната родина.

Предсрочното оттегляне на Лагард оставя на лидерите на Европейския съюз (ЕС) няколко месеца да изберат човек за един от най-влиятелните икономически постове в блока преди президентските избори във Франция през пролетта на 2027 година, отбелязва Ройтерс. Според проучванията на общественото мнение фаворит на изборите е кандидатката на крайната десница Марин Льо Пен.

Президентът Макрон, който няма право на трети петгодишен мандат, е в тежко положение, като според проучване на общественото мнение, публикувано по-рано този месец от в. "Трибюн диманш", рейтингът му е на рекордно ниско равнище - едва 15%. Франция е обхваната от протести, които са съпътствани от насилие, като при това втората икономика в еврозоната има сериозни фискални проблеми: доходността на френските държавни облигации се повиши до невиждани от повече от две десетилетия равнища, преминавайки за кратко миналата седмица психологическия праг от 5 процента (за книжата с падеж след 10 години), преди да се понижи до 4,94% завчера.

Това напускане не е изненада за никого, предвид това колко широко бяха разпространени съответните слухове. Въпреки това то развълнува всички – във Франция и в цяла Европа, в икономическите и финансовите среди, както и в политическата сфера, отбелязва "Фигаро".

Ускорявайки своето оттегляне, французойката дава възможност на президента Макрон да изиграе роля при избора на нейния приемник. Това стратегическо назначение ще бъде направено преди президентските избори и на фона на риска от финансова криза, който е надвиснал над Франция, коментира "Фигаро".

"Монд" пише, от своя страна, че предстои да видим каква ще бъде следващата стъпка, която ще направи Лагард - добре познато име в големите международни организации. Макар че френската политика изглежда не влиза в нейните планове, тя не възнамерява непременно да обърне гръб на обществения живот. След като в края на септември отхвърли възможността да се кандидатира за президент, сега името ѝ е споменавано сред потенциалните кандидати за председател на Световния икономически форум в Давос, припомня изданието.

Представител на консервативното течение в политиката и либерал по икономически убеждения, Кристин Лагард е бивш управляващ директор на Международния валутен фонд. Юрист по образование, тя е заемала редица постове във френското правителство, като е първата жена министър на финансите, икономиката и промишлеността.

Кристин Лагард е авторитетна фигура, чийто глас се чува, и може да повлияе на политическите дебати във Франция.

"Мисля, че така ще мога да подпомогна каузи, които подкрепям", каза Лагард на пресконференцията в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, без да даде подробности, и припомни, че като президент на финансовата институция на Европейския съюз е длъжна да бъде неутрална.

"Заинтересована съм от истината", която сега "е изопачавана", добави многозначително тя, отново без да навлезе в детайли.

Всичко това оставя много догадки какви ще са следващите ходове на Кристин Лагард.

През септември тя отхвърли възможността да се кандидатира за президент, но през февруари увери в интервю за в. "Уолстрийт джърнъл", че възнамерява да изпълни мандата си начело на ЕЦБ докрай...

Лагард обяви вчера, че ще се оттегли от поста на президент на ЕЦБ на 7 февруари – осем месеца преди изтичането на мандата ѝ през октомври, два месеца и половина преди президентските избори във Франция и един месец преди крайния срок за подаване на кандидатури, отбелязва "Фигаро" и се пита: "Ами ако (все пак) Кристин Лагард се включи в надпреварата за Елисейския дворец?" В момента тя е третата най-популярна фигура сред французите според проучване, направено от института ИФОП за списание "Пари мач", като изпреварва с един процентен пункт фаворитката на изборите Марин Льо Пен и има значителна преднина пред всички евентуални кандидати от политическия център. Кристин Лагард освен това притежава необходимия международен авторитет, коментира "Фигаро".

При всички положения един от най-важните гласове във финансовите среди възнамерява да оказва влияние във Франция по време на изборите, обобщава икономическият всекидневник "Ле-з-еко".

В. "Либерасион" също пише, че предсрочното оттегляне на Лагард ще позволи на Макрон да участва в избора на нейния наследник, но отбелязва, че Германия - най-голямата икономика в еврозоната, вече е дала заявка да получи по-голяма тежест в базираната във Франкфурт на Майн финансова институция на ЕС.

Според германския икономически всекидневник "Ханделсблат" канцлерът Фридрих Мерц е провел наскоро отделни срещи с двамата предполагаеми фаворити за поста - бившите управители на централните банки на Нидерландия и Испания, Клаас Кнот и Пабло Ернандес де Кос. Изданието се позовава на запознати с разговорите източници и посочва, че изборът на следващия президент на ЕЦБ е станал приоритет за канцлерството в Берлин.

Не е изключена и кандидатура извън кръга на фаворитите, отбелязва обаче агенция "Блумбърг", като припомня, че когато бе избрана през октомври 2019 г., самата Лагард се включи в надпреварата в последния момент.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 1 Отговор
    Това рептили направо ви пуска да пасете на ливадата!!! Така както знаем, че не схващате нищо, ще ви кажа!
    Рептила бяга!!!
    Рептила най добре знае, че кораба потъва!!!
    Рептила най добре знае, че парите на ЕС са откраднати, защото лично е участвала в кражбите!!!
    Рептила усеща, че ще търсят отговорност!!!
    Рептила бяга, за да е виновен някой друг, когато дойде момента на възмездието!!!

    08:55 30.10.2026

  • 2 Жбръц

    4 0 Отговор
    Подготви почвата за засаждане на дигитала и плавното премахване на кеша, сега точно онези от Давос,който дирижират в в сянка парите на планетата,ще е монтират за президент на франсетата.Като с един гениален ход,подават голямо парче от тортата на Лъо Пен.Елегантно да е елиминират от надпреварата за президент на Франция.Ей,ама наистина им свалям шапка!

    09:00 30.10.2026

  • 3 Така е

    7 1 Отговор
    кораба ЕССР потъва и Макарона ще го вади !

    09:00 30.10.2026

  • 4 Абе,

    13 0 Отговор
    Макарончо потопи Франция, сега да довърши и Европата...

    09:00 30.10.2026

  • 5 Международен валутен балон

    10 0 Отговор
    Никой не иска да управлява фалита на еврозоната.

    Коментиран от #9

    09:02 30.10.2026

  • 6 Хак

    7 0 Отговор
    да ни е леврото !

    09:08 30.10.2026

  • 7 Куци патици

    6 0 Отговор
    Ще решават съдбата на еврото - банкерите се подсигуряват

    09:10 30.10.2026

  • 8 Много точно

    2 0 Отговор
    Тя нали няма да е лошо
    Само как се радваше на тиквата

    09:34 30.10.2026

  • 9 Много точно казано

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Международен валутен балон":

    Ми то и МВФ е така за света

    09:35 30.10.2026

  • 10 леле мале

    0 0 Отговор
    Когато става въпрос за евроатлантиците важи максимата: "Колкото и да е лошо, винаги може да стане още по-лошо". Колко пъти смениха премиера на Германия - все по-голяма трагедия. Във Великобритания, макар и извън ЕС, работата е същата - три сменени премиери, а всеки следващ - напълно неадекватен и куку. Румъния, Гърция - всеки следващ е все по-голяма трагедия от предишния. А сега ако натресат Макрон на мястото на Лагард, направо ще е пълно безумие - та тай няма и една десета от нейния капацитет.

    09:49 30.10.2026

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