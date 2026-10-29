Кристин Лагард напуска ЕЦБ предсрочно: изненадващ ход начело на европейската финансова институция

Кристин Лагард ще напусне поста председател на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. Решението е обявено от ЕЦБ в четвъртък, месеци преди редовният ѝ мандат да приключи през октомври 2027 г.
„Председателят Кристин Лагард ще се оттегли от поста си на 7 февруари догодина“, се посочва в съобщението на Европейската централна банка.
Предсрочно напускане след повече от седем години
Лагард ръководи ЕЦБ от юли 2019 г. и ще освободи поста след повече от седем години начело на институцията. Първоначално мандатът ѝ трябваше да продължи до октомври 2027 г., но новата дата за оттеглянето е 7 февруари 2027 г.
Новината слага край на продължилите месеци спекулации за възможно предсрочно напускане. През септември Лагард заяви, че ще остане в ЕЦБ през 2027 г., но остави отворен въпроса дали ще изкара целия си мандат.
Решението идва преди заседанието за лихвите
Съобщението е направено преди последното за деня решение на ЕЦБ за лихвените проценти. Към момента на обявяването на оттеглянето решението все още предстои.
Членовете на Управителния съвет на ЕЦБ са изпратили Лагард с аплодисменти на крака. В подадената информация не се посочва кой ще бъде нейният наследник и кога ще започне процедурата по избора му.
Предсрочното освобождаване на поста ще постави началото на нов разговор за ръководството на централната банка, чийто председател има ключова роля при определянето на паричната политика на еврозоната.
Източници: cnbc.com, nytimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Остп Бендер
Коментиран от #34, #44
12:25 29.10.2026
2 Поговорка
12:26 29.10.2026
3 точно
12:26 29.10.2026
4 ПлъхДенкоф
Коментиран от #15, #20
12:26 29.10.2026
5 Умна жена
12:27 29.10.2026
6 Сисо
12:27 29.10.2026
7 помня че
Коментиран от #30
12:27 29.10.2026
8 Сатана Z
12:27 29.10.2026
9 Някой
12:28 29.10.2026
10 Хаха
12:29 29.10.2026
11 Да се маха
12:30 29.10.2026
12 Баба
12:31 29.10.2026
13 Овчар
12:32 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 честен ционист
До коментар #4 от "ПлъхДенкоф":Заради тестостерона.
12:33 29.10.2026
16 редник
И защо - възможно ли е да не знаят, че инфлацията на храните в ЕС за последните 5 години е 27%?!
Коментиран от #26
12:35 29.10.2026
17 Анонимен
Коментиран от #22, #23
12:37 29.10.2026
18 Калоян
Макаронената половинка Бриджит също ще участва.Надпреватата ще бъде оспорвана.
12:40 29.10.2026
19 Жоро
12:40 29.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мухахаха
12:41 29.10.2026
22 Ба бааааа
До коментар #17 от "Анонимен":Много кинти е гепила
12:42 29.10.2026
23 Фил
До коментар #17 от "Анонимен":Не,бе.
Ще позира за Хелуин !
12:42 29.10.2026
24 Горно Уйно
12:42 29.10.2026
25 Еврото се срива погрома е тотален
12:43 29.10.2026
26 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "редник":Майси пропуснал някоя и друга нула 🤔
12:45 29.10.2026
27 Парите
12:47 29.10.2026
28 7809876758
12:47 29.10.2026
29 ХХХХ
12:47 29.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Еврото се срива погрома е тотален
12:48 29.10.2026
32 Ами младичка е още..
12:49 29.10.2026
33 крайно време беше
12:49 29.10.2026
34 не се безпокойте
До коментар #1 от "Остп Бендер":корабът потъва нормално..
12:50 29.10.2026
35 ЕС потъва
12:50 29.10.2026
36 Директора🧑✈️
12:52 29.10.2026
37 Вещицата причини много зло
12:52 29.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 хмммм
12:53 29.10.2026
40 Лагард
12:55 29.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Който е теглил кредити
12:58 29.10.2026
43 Весело
Коментиран от #46
13:00 29.10.2026
44 Искаш да кажеш
До коментар #1 от "Остп Бендер":Цар плъх усеща водата в трюма и се спасява
13:00 29.10.2026
45 евроатлантик
13:00 29.10.2026
46 Ба бааааа
До коментар #43 от "Весело":Грешиш една умрела бабичка ще напусне ек
13:02 29.10.2026
47 долу ес
13:04 29.10.2026