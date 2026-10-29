Новини
Свят »
Германия »
Кристин Лагард напуска ЕЦБ предсрочно: изненадващ ход начело на европейската финансова институция

Кристин Лагард напуска ЕЦБ предсрочно: изненадващ ход начело на европейската финансова институция

29 Октомври, 2026 12:23 1 434 47

  • кристин лагард-
  • европейска централна банка-
  • ецб-
  • лихви-
  • еврозона

Председателят на Европейската централна банка ще се оттегли месеци преди края на мандата си през октомври 2027 г

Кристин Лагард напуска ЕЦБ предсрочно: изненадващ ход начело на европейската финансова институция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристин Лагард ще напусне поста председател на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. Решението е обявено от ЕЦБ в четвъртък, месеци преди редовният ѝ мандат да приключи през октомври 2027 г.

„Председателят Кристин Лагард ще се оттегли от поста си на 7 февруари догодина“, се посочва в съобщението на Европейската централна банка.

Предсрочно напускане след повече от седем години

Лагард ръководи ЕЦБ от юли 2019 г. и ще освободи поста след повече от седем години начело на институцията. Първоначално мандатът ѝ трябваше да продължи до октомври 2027 г., но новата дата за оттеглянето е 7 февруари 2027 г.

Новината слага край на продължилите месеци спекулации за възможно предсрочно напускане. През септември Лагард заяви, че ще остане в ЕЦБ през 2027 г., но остави отворен въпроса дали ще изкара целия си мандат.

Решението идва преди заседанието за лихвите

Съобщението е направено преди последното за деня решение на ЕЦБ за лихвените проценти. Към момента на обявяването на оттеглянето решението все още предстои.

Членовете на Управителния съвет на ЕЦБ са изпратили Лагард с аплодисменти на крака. В подадената информация не се посочва кой ще бъде нейният наследник и кога ще започне процедурата по избора му.

Предсрочното освобождаване на поста ще постави началото на нов разговор за ръководството на централната банка, чийто председател има ключова роля при определянето на паричната политика на еврозоната.

Източници: cnbc.com, nytimes.com


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Остп Бендер

    68 2 Отговор
    Плъховете бягат от потъващия кораб Евро

    Коментиран от #34, #44

    12:25 29.10.2026

  • 2 Поговорка

    65 2 Отговор
    Плъховете първи напускат потъващия кораб. А това е най-дъртия и вмирисан плъх.

    12:26 29.10.2026

  • 3 точно

    41 2 Отговор
    ни лук яла - ни лук ..

    12:26 29.10.2026

  • 4 ПлъхДенкоф

    37 2 Отговор
    Доста се е збабичосала!

    Коментиран от #15, #20

    12:26 29.10.2026

  • 5 Умна жена

    37 2 Отговор
    Напуска потъващия кораб. След нея и останалите плъхове..

    12:27 29.10.2026

  • 6 Сисо

    44 1 Отговор
    Хайде Урсулите да си ходят и те!

    12:27 29.10.2026

  • 7 помня че

    32 1 Отговор
    За ТОЗ имаше дело за далавери за милиони преди години , но шарените знамена всичко покриха !

    Коментиран от #30

    12:27 29.10.2026

  • 8 Сатана Z

    28 1 Отговор
    Плъховете първи напускат потъващият кораб.Днес еврото продължава своето падане на валутните пазари губейки своята покупателна способност.Тра ла ла!

    12:27 29.10.2026

  • 9 Някой

    31 1 Отговор
    Защо прогнозите, че еврото ще изгърми и ще повлече долара със себе си, звучат все по-реалистични и по-реалистични?

    12:28 29.10.2026

  • 10 Хаха

    31 1 Отговор
    И тази дигна ръце. Евро експериментът изглежда обречен и нищо не може да го спаси.

    12:29 29.10.2026

  • 11 Да се маха

    24 1 Отговор
    Тоя рептил. Да отива зад решетките най-добре

    12:30 29.10.2026

  • 12 Баба

    10 0 Отговор
    От какво е болна ! Появи се видео , в което е с превръзка на лицето?

    12:31 29.10.2026

  • 13 Овчар

    21 1 Отговор
    Първо ще Фалират 2- те най големи банки във Франция после ефекта на доминото..

    12:32 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 честен ционист

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "ПлъхДенкоф":

    Заради тестостерона.

    12:33 29.10.2026

  • 16 редник

    20 0 Отговор
    /Членовете на Управителния съвет на ЕЦБ са изпратили Лагард с аплодисменти на крака. /
    И защо - възможно ли е да не знаят, че инфлацията на храните в ЕС за последните 5 години е 27%?!

    Коментиран от #26

    12:35 29.10.2026

  • 17 Анонимен

    17 1 Отговор
    Бяга сигурно е виновна

    Коментиран от #22, #23

    12:37 29.10.2026

  • 18 Калоян

    17 0 Отговор
    Поканена е за участие в конкурс за красота.
    Макаронената половинка Бриджит също ще участва.Надпреватата ще бъде оспорвана.

    12:40 29.10.2026

  • 19 Жоро

    18 1 Отговор
    Тактическа смяна - тая целия свят я знае каква е и на кой Господ слугува. Сега ще дойде ново лице и хората ще спрат да плюят. Крайната цел на ЕЦБ е прокарването на дигиталното евро, играчите са разходен материал.

    12:40 29.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мухахаха

    16 1 Отговор
    Време е Урсула и Кая да я последват

    12:41 29.10.2026

  • 22 Ба бааааа

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Много кинти е гепила

    12:42 29.10.2026

  • 23 Фил

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Не,бе.
    Ще позира за Хелуин !

    12:42 29.10.2026

  • 24 Горно Уйно

    8 1 Отговор
    Че си го преместим от единио в другио.

    12:42 29.10.2026

  • 25 Еврото се срива погрома е тотален

    16 1 Отговор
    Европа не може да покрие падежите по дълга си. Следва валутен борд за еврото и ту-туууу

    12:43 29.10.2026

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "редник":

    Майси пропуснал някоя и друга нула 🤔

    12:45 29.10.2026

  • 27 Парите

    10 2 Отговор
    свършиха

    12:47 29.10.2026

  • 28 7809876758

    12 2 Отговор
    Крадливата костенурка бяга ! Не можете да избягате от катранената си карма !

    12:47 29.10.2026

  • 29 ХХХХ

    7 2 Отговор
    Ще гледа да се покрие след създадените от нея злини.

    12:47 29.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Еврото се срива погрома е тотален

    10 2 Отговор
    Или основната лихва ще се вдигне над 5,5% и поне 5 държави в ЕС ще изпаднат във технически фалит и несъстоятелност или никакви пари в Европа няма да останат. Други варианти НЯМА еврозонци изтръпнали. Основният въпрос е само при последващият валутен борд от Световната Банка и МВФ към коя валута ще е вързано еврото. Към йоана или към рублата?

    12:48 29.10.2026

  • 32 Ами младичка е още..

    5 1 Отговор
    Още си е млада, не си забравя памперса. Що така изпуска заплатката в милиони?

    12:49 29.10.2026

  • 33 крайно време беше

    5 2 Отговор
    Ми тя е накъм сто години!!!

    12:49 29.10.2026

  • 34 не се безпокойте

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Остп Бендер":

    корабът потъва нормално..

    12:50 29.10.2026

  • 35 ЕС потъва

    9 2 Отговор
    рептилът се спасява.

    12:50 29.10.2026

  • 36 Директора🧑‍✈️

    7 2 Отговор
    Корабът потъва и мишките бягат!

    12:52 29.10.2026

  • 37 Вещицата причини много зло

    8 2 Отговор
    Това е един от гробокопачите на България.

    12:52 29.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хмммм

    3 0 Отговор
    Поредната клюка..

    12:53 29.10.2026

  • 40 Лагард

    2 3 Отговор
    отива в МВФ , ще отговаря за Русия!

    12:55 29.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Който е теглил кредити

    3 0 Отговор
    Да му мисли сега как лихви в евро над 10% ще плаща и това съвсем няма да е края на кризата.

    12:58 29.10.2026

  • 43 Весело

    1 0 Отговор
    Една бабичка предсрочно напуска ЕЦБ, надявам се друга бг червена бабичка ануари 2027 да напусне бг президентството.

    Коментиран от #46

    13:00 29.10.2026

  • 44 Искаш да кажеш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Остп Бендер":

    Цар плъх усеща водата в трюма и се спасява

    13:00 29.10.2026

  • 45 евроатлантик

    2 0 Отговор
    Тя удари 70-те, окраде колкото можа и е време да иде да си харчи имането...

    13:00 29.10.2026

  • 46 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Весело":

    Грешиш една умрела бабичка ще напусне ек

    13:02 29.10.2026

  • 47 долу ес

    1 0 Отговор
    на стари години да я бесят заради украйна заемите и целия батак в ес! защо са си го причинява....?

    13:04 29.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания