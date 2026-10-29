Кристин Лагард напуска ЕЦБ предсрочно: изненадващ ход начело на европейската финансова институция

Кристин Лагард ще напусне поста председател на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. Решението е обявено от ЕЦБ в четвъртък, месеци преди редовният ѝ мандат да приключи през октомври 2027 г.

„Председателят Кристин Лагард ще се оттегли от поста си на 7 февруари догодина“, се посочва в съобщението на Европейската централна банка.

Предсрочно напускане след повече от седем години

Лагард ръководи ЕЦБ от юли 2019 г. и ще освободи поста след повече от седем години начело на институцията. Първоначално мандатът ѝ трябваше да продължи до октомври 2027 г., но новата дата за оттеглянето е 7 февруари 2027 г.

Новината слага край на продължилите месеци спекулации за възможно предсрочно напускане. През септември Лагард заяви, че ще остане в ЕЦБ през 2027 г., но остави отворен въпроса дали ще изкара целия си мандат.

Решението идва преди заседанието за лихвите

Съобщението е направено преди последното за деня решение на ЕЦБ за лихвените проценти. Към момента на обявяването на оттеглянето решението все още предстои.

Членовете на Управителния съвет на ЕЦБ са изпратили Лагард с аплодисменти на крака. В подадената информация не се посочва кой ще бъде нейният наследник и кога ще започне процедурата по избора му.

Предсрочното освобождаване на поста ще постави началото на нов разговор за ръководството на централната банка, чийто председател има ключова роля при определянето на паричната политика на еврозоната.

Източници: cnbc.com, nytimes.com