САЩ с предложение за избори във Венецуела: какво разкри опозиционната лидерка

САЩ са предложили във Венецуела да се проведат президентски избори през 2027 г., заяви лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо. Тя направи изявлението си на пресконференция в Каракас, само няколко дни след завръщането си в страната.

„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио очерта последователност от стъпки за преход към демокрация, от които ясно следва, че през 2027 г. ще се проведат президентски избори“, каза Мачадо. Тя допълни, че ще се погрижи всички венецуелци, които имат право на глас, да могат да участват във вота.

Вашингтон подкрепя промени преди изборите

Изявлението на Мачадо идва на фона на подкрепяни от администрацията на Доналд Тръмп преговори между временното правителство на Делси Родригес и опозиционни групи. Движението Vente Venezuela на Мачадо не участва в разговорите.

Основната тема на преговорите е промяна на избирателния съвет и Върховния съд на Венецуела преди следващите избори. На 26 октомври Марко Рубио заяви, че избирателната инфраструктура в страната е създадена така, че да фалшифицира избори, и трябва бързо да бъде променена, преди да се проведе действителен и легитимен вот.

Рубио обаче не посочи конкретен срок за изборите. По-рано Мачадо е заявявала, че президентският вот трябва да се състои до средата на 2027 г. Държавният департамент на САЩ не е дал незабавен коментар по думите ѝ.

Родригес също обеща избори, но без дата

Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес заяви, че във Венецуела ще има избори, организирани от обновен избирателен орган. Тя обаче не посочи кога ще се проведе президентският вот.

„Ще има избори, организирани от обновен избирателен орган и с целия свят като свидетел“, заяви Делси Родригес.

По този начин и временното правителство, и опозицията говорят за бъдещи избори, но засега има разминаване относно степента на ангажимента към конкретната 2027 г. Мачадо представя годината като резултат от американския план за преход, докато Родригес говори за избори без посочен календар.

Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела на 25 октомври след близо 10 месеца извън страната. На пресконференцията тя избегна отговор на въпроси за изявления на Доналд Тръмп, че не разполага с достатъчна подкрепа, за да оглави страната незабавно, както и за думите му, че Венецуела може да стане 51-вият американски щат.

Източници: ukrinform.ua, investing.com, apnews.com