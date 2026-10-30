Ще има ли директен разговор Путин–Зеленски? Кремъл с ново изявление

Владимир Путин е готов да разговаря с Володимир Зеленски, ако украинският президент му се обади. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос дали руският държавен глава би приел подобен разговор.
Говорителят на Кремъл обаче уточни, че към момента не е имало такъв контакт. На въпроса дали Зеленски вече е потърсил Путин, Песков отговори: „Никой още не е звънял“.
Не е обявена дата за разговор
От изказването не става ясно да е планиран телефонен разговор между двамата президенти. Не са посочени и конкретни условия или срокове за евентуален контакт.
Песков представи позицията на Москва като готовност за диалог, но не съобщи за отправена инициатива от украинска страна. По този начин евентуалният разговор остава обвързан с бъдещо обаждане от Зеленски, за което няма потвърдена информация.
Москва говори за дългосрочно уреждане
По-рано Песков заяви, че Русия иска да постигне траен мир в Украйна. Според него това изисква дългосрочно мирно уреждане, а не просто сделка.
Той не посочи какви конкретни стъпки би включвало подобно уреждане. В актуалното си изказване Песков се ограничи до уточнението, че Путин е отворен за разговор, ако бъде потърсен.
Източници: 360.ru, interfax.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 стоян георгиев
Коментиран от #3, #42
11:39 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Робот
11:44 30.10.2026
6 К.О.Т..А.К 🐱
11:44 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А Йотова
Тая вчера се изложи повече от колкото самата очакваше!
Надскочи себе си! И цопна в калната локва!
ТЯ цяла да подпише новия бюджет!
Щетго подпишеш от сливенския хотел.
11:48 30.10.2026
10 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #8 от "Дон просрочен клоунски":аз ако съм на Путин , ще стана пак бакшиш-в Китай
Коментиран от #25
11:49 30.10.2026
11 Кина
11:49 30.10.2026
12 Окупаторът Зеленски:
11:50 30.10.2026
13 Всичко от московия е лъжа и измама !
Има ли договор или споразумение, което да не е нарушил ?!
Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист , което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
11:54 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сделано в СССР
Също като Йотова. Да излъжеш 45 пъти в национален ефир ?!
Това даже Костадинов не го е правил.
Коментиран от #20, #23
11:58 30.10.2026
17 Време е да изтрезнеете...
И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
„Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
Коментиран от #27
11:58 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 осраински
12:00 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Зеленски
У. Шекспир
12:03 30.10.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ЗЕЛЯ
ЧЕ Е " БРАКУВАН ЕВРЕИН"
......
КОЙ СЕ ЗАНИМАВА С БРАК ?
Коментиран от #26
12:07 30.10.2026
23 Хи хи
До коментар #16 от "Сделано в СССР":Сделано в СССР - значи и в укрия като бивш член на СССР може да е сделано !!
12:07 30.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ти и бездруго си
До коментар #10 от "К.О.Т..А.К 🐱":си бакшиш.
12:09 30.10.2026
26 ЕДИН РУСНАК
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":КАЗА
ЧЕ ПУСЯ
Е МИРИЗЛИВО ШАЛОМЧЕ.
КОЙ ПРИКАЗВА СЪС СКУНКСОВЕ ?
12:11 30.10.2026
27 Изобщо не
До коментар #17 от "Време е да изтрезнеете...":си наясно със СВО
12:12 30.10.2026
28 Е......
До коментар #24 от "Интересно?":Джобният диктатор е мноооого велик, на него всички му се обаждат и го молят, а той се възприема като Дядо Божи.
12:12 30.10.2026
29 ПУТИН КОГАТО
ВСИЧКИ ПАДАТ ОТ СМЯХ .
Ха ха ха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #39
12:13 30.10.2026
30 зелен ски ще има разговор
12:15 30.10.2026
31 Въпрос
Коментиран от #32, #35
12:16 30.10.2026
32 Братчеда
До коментар #31 от "Въпрос":Може, ама му няма номера. Иначе много би искал..
12:19 30.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 разговор с Хага
Коментиран от #36
12:22 30.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ти си враг на народа!
До коментар #34 от "разговор с Хага":Украйна нанесе колосални преки щети и пропуснати ползи на европейската икономика! Цените, данъците и митата растат. Цяла Европа е разтърсвана от протести. Само Ганьо пише в подкрепа на кървавия украински режим за 10 цента на пост от украинското посолство.
12:28 30.10.2026
37 Неразбрал
12:33 30.10.2026
38 Нахални получи две години
12:34 30.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хи хи хи . Голям майтап !
12:38 30.10.2026
41 Павел Пенев
12:39 30.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Отиди бе зелюьо ...отиди да се молиш на
12:41 30.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Не е задължително
12:49 30.10.2026
46 Украйна може
12:51 30.10.2026
47 ПО ТОЧНО
12:52 30.10.2026