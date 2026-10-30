Ще има ли директен разговор Путин–Зеленски? Кремъл с ново изявление

Владимир Путин е готов да разговаря с Володимир Зеленски, ако украинският президент му се обади. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос дали руският държавен глава би приел подобен разговор.

„И той ще вдигне телефона. Той е отворен за диалог с всички“, каза Песков.

Говорителят на Кремъл обаче уточни, че към момента не е имало такъв контакт. На въпроса дали Зеленски вече е потърсил Путин, Песков отговори: „Никой още не е звънял“.

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Не е обявена дата за разговор

От изказването не става ясно да е планиран телефонен разговор между двамата президенти. Не са посочени и конкретни условия или срокове за евентуален контакт.

Песков представи позицията на Москва като готовност за диалог, но не съобщи за отправена инициатива от украинска страна. По този начин евентуалният разговор остава обвързан с бъдещо обаждане от Зеленски, за което няма потвърдена информация.

Москва говори за дългосрочно уреждане

По-рано Песков заяви, че Русия иска да постигне траен мир в Украйна. Според него това изисква дългосрочно мирно уреждане, а не просто сделка.

Той не посочи какви конкретни стъпки би включвало подобно уреждане. В актуалното си изказване Песков се ограничи до уточнението, че Путин е отворен за разговор, ако бъде потърсен.

Източници: 360.ru, interfax.ru