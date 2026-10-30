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Ще има ли директен разговор Путин–Зеленски? Кремъл с ново изявление
  Тема: Украйна

Ще има ли директен разговор Путин–Зеленски? Кремъл с ново изявление

30 Октомври, 2026 11:36 2 022 47

  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна

Говорителят на Кремъл заяви, че руският президент е отворен за диалог с всички, но засега никой не му се е обаждал

Ще има ли директен разговор Путин–Зеленски? Кремъл с ново изявление - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин е готов да разговаря с Володимир Зеленски, ако украинският президент му се обади. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос дали руският държавен глава би приел подобен разговор.

„И той ще вдигне телефона. Той е отворен за диалог с всички“, каза Песков.

Говорителят на Кремъл обаче уточни, че към момента не е имало такъв контакт. На въпроса дали Зеленски вече е потърсил Путин, Песков отговори: „Никой още не е звънял“.

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Не е обявена дата за разговор

От изказването не става ясно да е планиран телефонен разговор между двамата президенти. Не са посочени и конкретни условия или срокове за евентуален контакт.

Песков представи позицията на Москва като готовност за диалог, но не съобщи за отправена инициатива от украинска страна. По този начин евентуалният разговор остава обвързан с бъдещо обаждане от Зеленски, за което няма потвърдена информация.

Москва говори за дългосрочно уреждане

По-рано Песков заяви, че Русия иска да постигне траен мир в Украйна. Според него това изисква дългосрочно мирно уреждане, а не просто сделка.

Той не посочи какви конкретни стъпки би включвало подобно уреждане. В актуалното си изказване Песков се ограничи до уточнението, че Путин е отворен за разговор, ако бъде потърсен.

Източници: 360.ru, interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    17 44 Отговор
    Путин няма да иде на директен разговор със зеленски в неутрална страна.путин е страхливец и много му личи и той го знае.

    Коментиран от #3, #42

    11:39 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Робот

    5 2 Отговор
    Фактите диктуват мършата.

    11:44 30.10.2026

  • 6 К.О.Т..А.К 🐱

    9 24 Отговор
    дяда Вова е герой , много рашани погреба той , дълбоко в бункера се крие ...кой ще го открие ,плаща НА Тромпета много , САЩ ще ги спаси-отново

    11:44 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А Йотова

    11 17 Отговор
    Кога?
    Тая вчера се изложи повече от колкото самата очакваше!
    Надскочи себе си! И цопна в калната локва!
    ТЯ цяла да подпише новия бюджет!
    Щетго подпишеш от сливенския хотел.

    11:48 30.10.2026

  • 10 К.О.Т..А.К 🐱

    7 14 Отговор

    До коментар #8 от "Дон просрочен клоунски":

    аз ако съм на Путин , ще стана пак бакшиш-в Китай

    Коментиран от #25

    11:49 30.10.2026

  • 11 Кина

    10 0 Отговор
    Докога мършата ще дърпа фактите към дъното..? Къде е проблема..?

    11:49 30.10.2026

  • 12 Окупаторът Зеленски:

    2 2 Отговор
    Може да се обадя, може да не се обадя...

    11:50 30.10.2026

  • 13 Всичко от московия е лъжа и измама !

    8 18 Отговор
    Какъв е смисъла от разговори с режима на Путин ?!
    Има ли договор или споразумение, което да не е нарушил ?!
    Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист , което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
    Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.


    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    11:54 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сделано в СССР

    20 12 Отговор
    Думите на Песков нямат никаква стойност. Даже Путин беше казал за него, че не знае какво говори и че няма връзка с главата.
    Също като Йотова. Да излъжеш 45 пъти в национален ефир ?!
    Това даже Костадинов не го е правил.

    Коментиран от #20, #23

    11:58 30.10.2026

  • 17 Време е да изтрезнеете...

    12 19 Отговор
    Тази СВО няма да приключи Докато не се реши и отстрани ПРИЧИНАТА за започването и!!!!
    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.

    И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
    ,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/

    Коментиран от #27

    11:58 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 осраински

    9 3 Отговор
    ША ИМА „Руските реактивни дронове „Геран“ вече ускоряват до 1000 км/ч... Русия вече използва изкуствен интелект в дроновете „Молния“, „Геран“ и „Ланцет“... Освен това съществуващите системи за електронна война може да се окажат неефективни срещу тях.“ – Дори ако украинският съветник е излъгал за нещо, за да може Украйна да измъкне повече пари от „своите“ западни господари, ситуацията с бойното използване на дронове е доста депресираща. Ако не безнадеждна, вероятно е необратимо безнадеждна. Това се доказва например от факта, че Русия използва не само голям брой високотехнологични дронове в своите стратегически военни операции, но и значителен брой евтини крилати ракети с висока бойна ефективност. И така нататък.

    12:00 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зеленски

    6 2 Отговор
    Да звънна или да не звънна, в това е въпросът!
    У. Шекспир

    12:03 30.10.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 8 Отговор
    ЕДИН УКРАИНЕЦ ПО УКРАИНСКАТА ТВ КАЗА
    ЗА ЗЕЛЯ
    ЧЕ Е " БРАКУВАН ЕВРЕИН"
    ......
    КОЙ СЕ ЗАНИМАВА С БРАК ?

    Коментиран от #26

    12:07 30.10.2026

  • 23 Хи хи

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "Сделано в СССР":

    Сделано в СССР - значи и в укрия като бивш член на СССР може да е сделано !!

    12:07 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ти и бездруго си

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    си бакшиш.

    12:09 30.10.2026

  • 26 ЕДИН РУСНАК

    2 8 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    КАЗА

    ЧЕ ПУСЯ

    Е МИРИЗЛИВО ШАЛОМЧЕ.

    КОЙ ПРИКАЗВА СЪС СКУНКСОВЕ ?

    12:11 30.10.2026

  • 27 Изобщо не

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Време е да изтрезнеете...":

    си наясно със СВО

    12:12 30.10.2026

  • 28 Е......

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Интересно?":

    Джобният диктатор е мноооого велик, на него всички му се обаждат и го молят, а той се възприема като Дядо Божи.

    12:12 30.10.2026

  • 29 ПУТИН КОГАТО

    4 4 Отговор
    ОБЛЕЧЕ КАМУФЛАЖКАТА

    ВСИЧКИ ПАДАТ ОТ СМЯХ .


    Ха ха ха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #39

    12:13 30.10.2026

  • 30 зелен ски ще има разговор

    6 3 Отговор
    С руския следовател в следствения изолатор и с руския съдия в съда.

    12:15 30.10.2026

  • 31 Въпрос

    4 6 Отговор
    А Путятя не може ли да се обади на Зеленски?

    Коментиран от #32, #35

    12:16 30.10.2026

  • 32 Братчеда

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Въпрос":

    Може, ама му няма номера. Иначе много би искал..

    12:19 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 разговор с Хага

    3 6 Отговор
    путин го чака разговор с международния съд в Хага!

    Коментиран от #36

    12:22 30.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ти си враг на народа!

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "разговор с Хага":

    Украйна нанесе колосални преки щети и пропуснати ползи на европейската икономика! Цените, данъците и митата растат. Цяла Европа е разтърсвана от протести. Само Ганьо пише в подкрепа на кървавия украински режим за 10 цента на пост от украинското посолство.

    12:28 30.10.2026

  • 37 Неразбрал

    3 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни , защо народите от ЕС проклинат клоуна заради които са обречени на глад и студ вдигат революция във европа , и защо зеленясалата плесен се целува и прегръща само със урсулите от ЕС със които заедно крадат милиарди от безвъзмездната помощ за покрайна ????

    12:33 30.10.2026

  • 38 Нахални получи две години

    3 1 Отговор
    След една година се окопити. Килията в затвора е свободна за разговори.

    12:34 30.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хи хи хи . Голям майтап !

    3 1 Отговор
    ЗЕЛЕН СКИ ЩЕ ГО ПУСНАТ БЕЗ СКИ ПО ПИСТАТА МНОГО СКОРО , ЗАЩОТО НА ВСИЧКИТЕ МУ ПАРТНЬОРИ ИМ ДОЙДЕ ДО ГУША ОТ НЕГО !!!!

    12:38 30.10.2026

  • 41 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Путин е президент а Зеленски е бивш президент,как ще разговарят? Путин трябва да е луд като Тръмп за да разговаря с наркомана.

    12:39 30.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Отиди бе зелюьо ...отиди да се молиш на

    2 2 Отговор
    ПУТИН толкова много хора загубиха живота си заради теб и запада !!!! Същия престъпник е наркомана като нетаняху нали са от един дол дренки !!!! Съд и затвор !

    12:41 30.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Не е задължително

    1 0 Отговор
    Да има директен разговор Путин–Зеленски. Украинската Рада може да определи и друг който капитулацията да разпише !

    12:49 30.10.2026

  • 46 Украйна може

    0 0 Отговор
    да разпише едно пълномощно на Радев и ние ще ги опраим на 200

    12:51 30.10.2026

  • 47 ПО ТОЧНО

    1 0 Отговор
    ПУТИН СЪС ЗАВИСИМИ ОТ БЕЛА ПРАХ НЕМА ДА ГОВОРИ...!

    12:52 30.10.2026

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