Лавров: Няма реален напредък в отношенията между Русия и САЩ

По съществените въпроси между Русия и САЩ няма реален напредък, заяви руският външен министър Сергей Лавров след първия ден от срещата на външните министри на Г-20 в Атланта. Той съобщи, че е разговарял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и определи контакта като „добър, макар и кратък“.

„Проблемите между Русия и САЩ са съществували и ще продължат да съществуват“, каза Лавров, цитиран от „Интерфакс“. По думите му санкциите срещу Москва продължават, а американската администрация е въвела и допълнителни ограничения срещу руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Той обвини Вашингтон и че продължава да подкрепя Украйна с оръжия чрез европейски държави.

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Москва не променя позицията си за Украйна

Лавров заяви, че руската позиция по конфликта в Украйна не се е променила. Той определи изявленията на украинския президент Володимир Зеленски за продължаване на ударите по руски цели като неподходящи за подготовката на нови разговори.

На въпрос за възможна среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин Лавров каза: „Ако Зеленски иска да се срещне с Путин, трябва да пристигне в Москва.“ Той добави, че конкретните дати за следващия кръг от разговори с участие на Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби ще бъдат обявени след окончателното им съгласуване.

Руският министър заяви още, че европейски държави се опитват да се върнат в преговорния процес за Украйна. По думите му тяхната роля ще бъде оценявана с оглед на досегашната им позиция.

Спорове около Г-20 и американските оръжия

Лавров разкритикува и поканата към Полша да участва в срещата, въпреки че страната не е член на Г-20. Той заяви, че това нарушава дипломатическите принципи и практиката решенията в групата да се вземат с консенсус. Междувременно Съединените щати отмениха традиционната обща снимка на министрите, след като няколко европейски представители възразиха срещу снимка с Лавров. Това беше потвърдено от „Асошиейтед прес“.

На фона на тези спорове Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна за приблизително 2,1 милиарда долара. Според „Ройтерс“ покупката ще бъде финансирана с вноски от Канада, Германия и Норвегия, както и със средства, свързани с европейската подкрепа за Киев.

Лавров призова да не се преувеличава значението на договореностите за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Той каза, че Москва е готова да подкрепя подобни взаимноизгодни инициативи, но „с възторжените отзиви трябва да се върнем на земята“.

Икономическите теми остават в центъра

Руският министър заяви, че Москва подкрепя американското председателство на Г-20 да насочи разговорите към икономически въпроси и да ги освободи от политизация. Сред обсъжданите теми са влиянието на геополитиката върху икономиката, енергетиката, хранителната сигурност и веригите за доставки.

Срещата в Атланта е част от подготовката за лидерската среща на Г-20 в Маями през декември. Засега няма потвърждение, че разговорът между Лавров и Рубио е довел до конкретни решения по санкциите, войната в Украйна или двустранните отношения.

Източници: apnews.com, internazionale.it, aa.com.tr