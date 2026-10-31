Канада ще внесе 500 млн. евро в заема на ЕС за Украйна

Канада ще участва с първоначален принос от 500 млн. евро в заема на Европейския съюз за Украйна, който е на обща стойност 90 млрд. евро. Премиерът Марк Карни обяви решението на 30 октомври в Монреал, в края на двудневната среща на върха между Канада и ЕС.

„Що се отнася до заема за Украйна, 500 млн. евро ще бъде първоначалният ни принос“, каза Карни на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

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Европейският заем е предназначен да финансира най-неотложните бюджетни и отбранителни нужди на Украйна през 2026 и 2027 г. От общата сума 60 млрд. евро са предвидени за укрепване на отбранителните способности и промишлеността, а 30 млрд. евро са за бюджетна и макрофинансова подкрепа.

Фон дер Лайен приветства решението на Отава. „Това изпраща силно послание към Украйна. Заедно увеличаваме подкрепата си за Украйна“, заяви тя според Франс прес.

В съвместното изявление след срещата ЕС и Канада приветстваха намерението на Канада да се присъедини към механизма за подкрепа на Украйна. Документът обаче не посочва подробен график за плащанията или окончателните условия по канадското участие. Размерът от 500 млн. евро беше обявен отделно от Карни.

Канадското участие е част от по-широкото сближаване между Отава и Брюксел. Според канадски правителствени материали механизмът може да даде възможност на Украйна да закупува военно оборудване от канадски производители със средства по европейския заем.

Източници: kyivindependent.com, afp.com, devdiscourse.com