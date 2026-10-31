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Канада ще внесе 500 млн. евро в заема на ЕС за Украйна
  Тема: Украйна

Канада ще внесе 500 млн. евро в заема на ЕС за Украйна

31 Октомври, 2026 05:23 392 5

  • канада-
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  • европейски съюз-
  • финансова помощ

Марк Карни обяви първоначалния принос на страната на срещата на върха с ЕС в Монреал. Европейският заем е на стойност 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г

Канада ще внесе 500 млн. евро в заема на ЕС за Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Канада ще участва с първоначален принос от 500 млн. евро в заема на Европейския съюз за Украйна, който е на обща стойност 90 млрд. евро. Премиерът Марк Карни обяви решението на 30 октомври в Монреал, в края на двудневната среща на върха между Канада и ЕС.

„Що се отнася до заема за Украйна, 500 млн. евро ще бъде първоначалният ни принос“, каза Карни на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

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Европейският заем е предназначен да финансира най-неотложните бюджетни и отбранителни нужди на Украйна през 2026 и 2027 г. От общата сума 60 млрд. евро са предвидени за укрепване на отбранителните способности и промишлеността, а 30 млрд. евро са за бюджетна и макрофинансова подкрепа.

Фон дер Лайен приветства решението на Отава. „Това изпраща силно послание към Украйна. Заедно увеличаваме подкрепата си за Украйна“, заяви тя според Франс прес.

В съвместното изявление след срещата ЕС и Канада приветстваха намерението на Канада да се присъедини към механизма за подкрепа на Украйна. Документът обаче не посочва подробен график за плащанията или окончателните условия по канадското участие. Размерът от 500 млн. евро беше обявен отделно от Карни.

Канадското участие е част от по-широкото сближаване между Отава и Брюксел. Според канадски правителствени материали механизмът може да даде възможност на Украйна да закупува военно оборудване от канадски производители със средства по европейския заем.

Източници: kyivindependent.com, afp.com, devdiscourse.com


Канада
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    Коментиран от #4

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    Коментиран от #3

    05:37 31.10.2026

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    Сериозно?

    05:39 31.10.2026

  • 4 Хихихи

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин-":

    Единственият, на който трябва да му е лошо от тази новина, са редовите украйнци! Бусификацията ще продължи докато запада плаща за това!

    05:39 31.10.2026

  • 5 Голям праз

    0 0 Отговор
    Колкото повече изсипват всички в кацата без дъно толкова по-добре за нас и Русия!

    05:49 31.10.2026

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