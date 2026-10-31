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Дронове нарушиха полетите на летище Джърси

Дронове нарушиха полетите на летище Джърси

31 Октомври, 2026 05:33, обновена 31 Октомври, 2026 05:36 311 1

  • летище джърси-
  • дронове-
  • отклонени полети-
  • нормандски острови-
  • авиация

Самолети от Лондон и Саутхемптън бяха отклонени заради полети на дронове край летището. За възобновяване на операциите е било необходимо 30 минути да няма активност във въздуха

Дронове нарушиха полетите на летище Джърси - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нерегламентирани полети на дронове нарушиха работата на летище Джърси в Нормандските острови в петък вечерта. Летищната пресслужба съобщи, че са засегнати полетните операции, а пристигащи самолети от Лондон Гетуик, Лондон Хийтроу и Саутхемптън са били отклонени.

Според местни медии самолетите не са могли да кацнат, докато в района е имало активност на дронове. За възобновяване на полетите е било необходимо да изтече 30-минутен период без нови наблюдения. Летището е останало отворено по-късно, за да се справи с последиците от нарушението.

„Два дрона летяха близо до летище Джърси, когато се канехме да кацнем, затова трябваше да се върнем, тъй като са нужни 30 минути без активност на дронове, а горивото ни не беше достатъчно“, разказа пътник пред Channel 103.

По думите му самолетът е кацнал обратно на летище Гетуик и е бил зареден с гориво. На пътниците било съобщено, че броят на дроновете е нараснал от два на четири. Тези данни са от разказ на пътник и не са потвърдени с официално съобщение за точния брой на летателните устройства.

Летище Джърси и местните власти не са обявили самоличността на операторите, нито дали са установени нарушители. Полетите на дронове в ограниченото въздушно пространство около летището са забранени без предварително разрешение от въздушния контрол.

Случаят е второто съобщено нарушение с дронове край летището през 2026 г. През юли операциите бяха временно преустановени след сигнал за дрон, като тогава работата беше възстановена след проверка на полицията и противопожарната служба.

Източници: islandfm.com, uknip.co.uk, cedarnews.net


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