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Зеленски поиска ракетите за Patriot да дойдат още тази зима
  Тема: Украйна

Зеленски поиска ракетите за Patriot да дойдат още тази зима

31 Октомври, 2026 04:26 559 14

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  • войната в украйна

САЩ одобриха възможна продажба на Украйна на 500 прехващача PAC-3 за 2,1 млрд. долара. На фронта са отчетени 168 бойни сблъсъка, най-много по Покровското и Константиновското направление

Зеленски поиска ракетите за Patriot да дойдат още тази зима - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна трябва да получи прехващачи PAC-3 за системите Patriot още през предстоящата зима, а не след няколко години, какъвто е сегашният хоризонт за доставките. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като Държавният департамент на САЩ одобри възможна продажба на 500 ракети за противовъздушната и противоракетната отбрана.

Ориентировъчната стойност на сделката е 2,1 млрд. долара. Според Украинската правда средствата ще бъдат осигурени от Канада, Германия и Норвегия по програмата JUMPSTART, както и чрез заем от Европейския съюз. В самата сделка не са предвидени американски средства. Пакетът включва резервни части за прехващачите PAC-3 MSE и съпътстващо логистично и програмно оборудване.

„Петстотинте прехващача биха стигнали, за да затворим небето си през следващите месеци“, заяви Зеленски.

Украинският президент посочи, че Киев е поискал зимен пакет от по 100 прехващача за Patriot месечно. По думите му руските войски са започнали масирана кампания срещу системите за електроснабдяване, топлоснабдяване и водоснабдяване, както и срещу мостове. Зеленски заяви, че само през последните две седмици на октомври са нанесени над 30 удара по ключови елементи на украинската енергийна мрежа.

„Молим американските партньори да намерят решение именно в момента, когато съществуват реална опасност и реална необходимост от използването на PAC-3“, каза украинският президент. Той благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, държавния секретар Марко Рубио и Държавния департамент за одобрението на възможната сделка.

168 бойни сблъсъка за денонощие

На този фон Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи за 168 бойни сблъсъка по фронта за едно денонощие. Най-интензивни са били боевете по Покровското и Константиновското направление.

По Покровското направление руските сили са атакували 14 пъти в районите на Нови Донбас, Белицкое, Краснополие, Доброполие и Молодецкое, както и в посока Сергеевка. Украинският Генерален щаб съобщава за 38 убити и 12 ранени руски военнослужещи. Според същия източник са унищожени четири единици автомобилна техника и 41 укрития, а 286 безпилотни летателни апарата са били унищожени или неутрализирани.

По Константиновското направление украинските сили са отбили 18 руски щурма в районите на Константиновка, Софиевка и Волное, както и в посока Златния кладенец. Четири бойни сблъсъка са продължили.

На Лиманското направление са отбити девет опита за напредване, като два боя са продължили. Южно-Слобожанското направление е било атакувано осем пъти, а на Ореховското са проведени три щурмови операции. Генералният щаб съобщава още, че по Купянското, Краматорското, Александровското и Приднепровското направление не са регистрирани руски щурмови действия.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    9 26 Отговор
    Войната почти приключи но заления гущер още воюва..!

    Коментиран от #3

    04:39 31.10.2026

  • 2 Факт

    13 7 Отговор
    Русия, ако можеше да победи Украйна на фронта ... никога нямаше да бомбардира градовете и.

    04:44 31.10.2026

  • 3 Вече пета година

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    фашистите не могат да победят украинците.
    Само наивниците и глупаците все още хранят илюзии, че Русия ще постигне победа над Украйна.
    Технологично Раша е с 30 години зад САЩ и Запада.
    Месото и "тактиката" които използват фашистите на фронта губят срещу технологиите и затова загубите им са в пъти повече от тези на украинците.

    04:48 31.10.2026

  • 4 Хихихи

    9 15 Отговор
    Просяка не се спря! Дайте му да млъкне!

    Коментиран от #5, #7

    04:50 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вече петта година

    7 14 Отговор
    фашистите не могат да победят руснаците.
    Само наивниците и глупаците все още хранят илюзии, че нато ще постигне победа над Русия.
    Технологично нати е с 30 години зад Русия.
    Месото и "тактиката" които използват фашистите на фронта губят срещу технологиите и затова загубите им са в пъти повече от тези на руснаците.

    04:53 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Софиянец

    6 8 Отговор
    Клоуна пак се влачи по пода и проси в краката на господарите си! Отврат!

    04:55 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хихихи

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Путлер не спря":

    😂 слабо мирчефф

    Коментиран от #12

    04:57 31.10.2026

  • 11 Геро

    6 5 Отговор
    АБЕ ЗЕЛЕНСКИ ТИ СИ РАЗРУШИ ДЪРЖАВАТА ,А СЕГА ТИЯ ПЕЙТРИЪТИ ЩЕ СВАЛЯТ НОВИТЕ ГЕРАНИ ЗА 20ХИЛ ДОЛАРА
    ТОТАЛНО СИ ИЗКУКАЛ САМО ОБИКАЛЯШ ПО ЕВРОПА ДА ТЪРСИШ ОРЪЖИЕ И ДА СЕ САМОИЗБИВАТЕ ДВА БРАТСКИ НАРОДА

    04:58 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Няма по-пошли и примитивни същества от блатните и техните задунайски крепостници!

    05:09 31.10.2026

  • 14 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Клоуна иска 500 ракети Пейтриът РАС-3??? Е, да ама дори в Щатите едва ли има толкова, особено с тази война с Иран, дори американските складове силно се изчерпаха...

    05:26 31.10.2026

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