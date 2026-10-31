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Дронове удариха Киев, Харков и Суми
  Тема: Украйна

Дронове удариха Киев, Харков и Суми

31 Октомври, 2026 04:21, обновена 31 Октомври, 2026 04:26 573 5

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В Киев са повредени обекти от критичната инфраструктура, а в Харков има трима пострадали. В Суми са избухнали пожари след две попадения

Дронове удариха Киев, Харков и Суми - 1
Снимка: ДТЭК
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски дронове са атакували Киев, Харков и Суми в рамките на една нощ, съобщиха украинските местни власти. Ударите са засегнали критична инфраструктура и жилищни сгради, а в украинската столица са регистрирани прекъсвания на тока и проблеми с водоснабдяването.

В Киев са отчетени три попадения по един от обектите на критичната инфраструктура, съобщи кметът Виталий Кличко. По думите му вследствие на повредите е спаднало налягането във водопроводната система.

„Три попадения на безпилотни летателни апарати в един от обектите на критичната инфраструктура на столицата. Заради това възникнаха проблеми с водоснабдяването в града“, заяви Кличко.

По последната информация водоснабдяването в Оболонския район е възстановено. В Святошинския, Подолския и Шевченковския район водата се подава с понижено налягане, а без вода са останали левият бряг на Киев и районите Печерски, Соломенски и Голосеевски. Аварийните работи продължават.

При удара са повредени и прозорците на 14-етажен жилищен блок в Шевченковския район между шестия и седмия етаж. Пожар в сградата не е възникнал. В първоначалното съобщение се говори за части от три района без електричество, а в последващото уточнение са изброени Оболонският, Дарницкият, Деснянският и Подолският район.

Трима пострадали в Харков

В Харков руски реактивен дрон е попаднал в частен жилищен дом в Основянския район. На мястото е избухнал пожар, а трима души са пострадали, съобщи кметът Игор Терехов. По негова информация са повредени още 10 жилищни сгради.

Терехов първоначално съобщи за попадение на реактивен „Шахед“, а по-късно уточни, че целта е бил частен дом. Данни за тежестта на нараняванията на пострадалите не са посочени.

Две попадения и пожари в Суми

В Суми атаката е засегнала Заречния район. Според изпълняващия длъжността кмет Артьом Кобзар около 23:40 часа градът е бил атакуван с два ударни дрона. Регистрирани са две попадения – в нежилищно помещение и на територията на автомивка.

След ударите са възникнали пожари, които са били гасени от подразделенията на Държавната служба за извънредни ситуации. По предварителна информация няма пострадали. На местата на попаденията са работили аварийни и други компетентни служби.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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  • 1 Нищо ново

    14 11 Отговор
    Фашистите окупатори не могат да победят Украйна на фронта и от отчаяние започнаха този терор срещу градовете им.

    04:34 31.10.2026

  • 2 Али

    9 7 Отговор
    Привет на милите мипутяги, да крепят рунтави дисаги.

    04:37 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Крим не е руски

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