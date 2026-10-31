Иранските удари са нанесли щети за $5 млрд. по US бази

Иранските ответни удари са причинили щети за най-малко 5 млрд. долара по американски военни бази в Близкия изток през първите шест месеца на конфликта, съобщава „Уолстрийт джърнъл“. Според анализа на изданието пораженията обхващат най-малко 274 сгради и други съоръжения в 24 обекта, като оценката е направена с помощта на сателитни изображения и разговори с американски източници.

Пентагонът оценява щетите по базите на минимум 5 млрд. долара, но според „Уолстрийт джърнъл“ крайната сума може да достигне 15 млрд. долара. В нея влизат разходи за възстановяване на разрушени сгради, ремонт на инфраструктура и замяна на повредено оборудване. Част от съоръженията може изобщо да не бъдат възстановени.

Щетите по базите не са включени в отделната сметка за военните действия. Към 16 октомври операциите на САЩ срещу Иран са стрували 47,1 млрд. долара, според оценка на Пентагона, предоставена на Конгреса. В тази сума са включени изразходваните боеприпаси, оперативните разходи и загубеното или повредено военно оборудване, но не и възстановяването на американските обекти в региона.

Поражения в осем държави

Иранските ракети и безпилотни летателни апарати са засегнали американски обекти в Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания. Сред повредените съоръжения са казарми, складове, комуникационни системи, радари, горивни обекти и инфраструктура, свързана с противовъздушната отбрана.

По-ранен анализ на „Вашингтон пост“, също основан на сателитни изображения, установи поражения по най-малко 228 сгради или единици техника в американски военни обекти. Пентагонът не е оповестил пълна публична оценка на всички щети, а негов говорител е заявил, че подобни оценки са сложни и могат да бъдат подвеждащи без достъп до цялата информация.

Вашингтон обсъжда бъдещето на базите

Американските власти обсъждат с регионални съюзници възможността те да участват във финансирането на ремонта на някои обекти. Паралелно с това Пентагонът преценява дали всички бази трябва да бъдат възстановени в досегашния им вид, или американското военно присъствие в Персийския залив да бъде променено.

„Решения ще трябва да бъдат взети за част от това“, е заявил високопоставен представител на Пентагона пред „Вашингтон пост“, говорейки за повредената инфраструктура и бъдещето на американските обекти. Обсъждат се и варианти за намаляване или преместване на част от силите извън обсега на иранските ракети и дронове.

Така разходите за конфликта се разделят на две отделни пера: 47,1 млрд. долара за военните операции до 16 октомври и още между 5 и 15 млрд. долара за възстановяване на базите, без окончателно решение кои съоръжения ще бъдат ремонтирани.

Източници: archive.ph, apnews.com, washingtonpost.com