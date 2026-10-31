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Кризата в Полша ескалира в протести: Навроцки прекъсна визитата си в Сенегал, посланици подадоха оставки

Кризата в Полша ескалира в протести: Навроцки прекъсна визитата си в Сенегал, посланици подадоха оставки

31 Октомври, 2026 05:36, обновена 31 Октомври, 2026 05:44 407 3

  • полша-
  • конституционен трибунал-
  • карол навроцки-
  • доналд туск-
  • съдебна криза

Конституционният съд е в основата на конфликта между правителството и президентството

Кризата в Полша ескалира в протести: Навроцки прекъсна визитата си в Сенегал, посланици подадоха оставки - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Полската институционална криза се задълбочи след решението за временно отстраняване на председателя на Конституционния съд Богдан Швенчковски и заместника му Бартломей Сохански. Решението е обявено от съдия Анна Корвин-Пьотровска, която пое ръководството на работата на институцията като съдия с най-дълъг стаж.

Около сградата на трибунала във Варшава бяха разположени полицейски сили, а пред нея се събраха протестиращи, подкрепящи опозиционния лагер и президента Карол Навроцки. Полската полиция заяви, че е предприела действия след сигнал за възможна опасност за живота и здравето на съдии и служители, както и за риск от нарушаване на обществения ред. По данни на полицията служителите не са влезли в самата сграда.

Президентът прекрати визитата си в Сенегал

Карол Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал и се върна във Варшава заради развоя на събитията. След пристигането си той проведе среща в президентския дворец с Богдан Швенчковски и първия председател на Върховния съд Збигнев Капински. Срещата беше определена като спешна на фона на спора кой има право да ръководи Конституционния трибунал.

Случилото се е поредният етап от дългогодишния конфликт около полската съдебна система. Спорът започна при управлението на партия „Право и справедливост“ и продължи след идването на власт на правителството на Доналд Туск. Настоящото мнозинство настоява за възстановяване на върховенството на закона, докато президентът и десните опозиционни сили твърдят, че кабинетът се опитва да овладее съдебните институции чрез политически натиск.

Оставки на посланици и остри политически обвинения

Посланикът на Полша в Румъния Павел Солох обяви оставката си, като заяви, че заради „опита за незаконно поемане на контрола над Конституционния трибунал“ не вижда възможност да продължи да изпълнява функциите си. По-рано оставка подаде и посланикът на Полша в Китай Якуб Кумох. За двете решения съобщи „Онeт“.

Шефът на кабинета на президента Павел Шефернакер обвини премиера Доналд Туск, че предизвиква държавна криза, за да концентрира повече власт. „Той излага сигурността на Полша на риск“, написа Шефернакер. Според него страната „е била и остава сериозна държава“ и няма да се превърне в „бананова република“.

Заместник-председателят на Сейма Кшиштоф Босак заяви, че опитът за отстраняване на ръководството на трибунала не е успял. Той предупреди, че кризата може да продължи дни, седмици или месеци, и призова за действия, които да не водят до безредици.

Порталът „Независима“ съобщи, позовавайки се на свидетели, че прокурорът Анджей Пясечни е заявил намерение да задържи ръководителя на президентската канцелария Збигнев Богуцки заради влизане в сградата на трибунала. Към този момент това твърдение не е потвърдено от прокуратурата или от съда и не може да се представя като извършено задържане.

Непосредственият спор остава без окончателно институционално решение: едната група съдии приема отстраняването на досегашното ръководство, а президентът и опозиционните сили го определят като незаконно завземане на трибунала. Следващото развитие ще зависи от това дали полските власти ще намерят правен механизъм за признаване на едно от двете паралелни тълкувания.

Източници: apnews.com, onet.pl, notesfrompoland.com


Полша
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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