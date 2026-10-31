Axios: Загуба на републиканците може да тласне Тръмп към удар по Иран

Поражение на Републиканската партия на междинните избори в САЩ може да увеличи вероятността президентът Доналд Тръмп да нареди мащабна военна операция срещу Иран. Това съобщава Axios, позовавайки се на американски представител, запознат с обсъжданията в администрацията.

Според източника Тръмп може да предприеме по-решителен ход, ако републиканците претърпят тежка загуба на изборите. „Ако се почувства унизен или лишен от подкрепа, той ще направи нещо смело“, е заявил представителят пред Axios.

Твърдението обаче е оспорено от Белия дом. Говорител на президентската администрация е заявил, че изборните резултати няма да бъдат фактор при решението на Тръмп как да подходи към Иран.

Разногласия в администрацията

В администрацията има различия относно това дали Вашингтон трябва да възобнови военните действия или да продължи дипломатическия натиск. Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет са скептични към възможността за ядрено споразумение с настоящия ирански режим. Според американски представител двамата смятат, че допълнителни удари биха отслабили още повече Техеран.

На противоположната позиция са вицепрезидентът Джей Ди Ванс и пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които подкрепят възобновяването на преговорите с Иран.

„Има разговори. Те искат да разговарят. Продължават да разговарят. Имаме време“, е заявил Тръмп пред журналисти в петък, определяйки конфликта като „война, но не типична война“.

Катарски посредници търсят път към преговори

Катарски посредници са провели повече от 12 часа разговори в Техеран с цел да бъде постигнато споразумение за възстановяване на преките преговори между САЩ и Иран. Разговорите трябва да продължат в Доха.

САЩ настояват Иран да направи отстъпки по ядрената си програма, преди да бъдат възобновени преговорите. Техеран от своя страна иска Вашингтон първо да вдигне морската блокада, да освободи замразени средства и да позволи продажбата на ирански петрол.

Катар предлага Иран да допусне инспектори на ООН до бомбардирани ядрени обекти като мярка за изграждане на доверие, срещу което САЩ да предоставят облекчаване на санкциите.

Възможни удари след изборите

На 8 октомври Тръмп заяви, че САЩ няма да нападат Иран преди междинните избори на 3 ноември. Асошиейтед прес съобщи, че американски представители са предупредили съюзници в Близкия изток да се подготвят за възможни нови удари след изборите, но президентът все още не е взел окончателно решение.

Според Асошиейтед прес новата операция може да продължи няколко дни, а регионалните държави се подготвят за възможни ирански ответни удари срещу енергийни обекти и друга критична инфраструктура. Последната оценка на Пентагона, предоставена на Конгреса, поставя разходите за войната с Иран на 47,1 милиарда долара.

Източници: axios.com, washingtonpost.com