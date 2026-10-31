Хакери от Северна Корея заподозрени за атаката срещу Binance

Хакери са изтеглили криптоактиви за около 6,3 млрд. долара от Binance при най-голямата известна кражба в историята на сектора. Анализаторската компания TRM Labs с висока степен на увереност свързва атаката с TraderTraitor – хакерска група, която според компанията е подкрепяна от Северна Корея. Правителствена институция все още не е обявила официална атрибуция на нападението.

Според TRM Labs около 6,36 млрд. долара са напуснали портфейли на Binance през 10 блокчейн мрежи. Основната част от средствата е прехвърлена за приблизително 20 минути, започвайки в 20:05 часа UTC на 29 октомври. Оценката прави инцидента около четири пъти по-голям от кражбата за 1,5 млрд. долара от криптоборсата Bybit през февруари 2025 г.

Компрометиран лаптоп е възможният вход

Binance съобщава, че първоначалното разследване сочи към компрометиран лаптоп на инженер по DevOps – специалист, който поддържа и автоматизира технологичната инфраструктура. Оттам нападателят вероятно е получил достъп до сервизен контейнер и е подал неоторизирани транзакции за теглене.

„Първоначалното ни разследване показва, че инцидентът може да е свързан с компрометиран лаптоп на инженер по DevOps, който е позволил на нападателя да получи достъп до сервизен контейнер и да подаде неоторизирани транзакции за теглене“, заявява Binance.

Борсата подчертава, че не е открила данни за изтичане на частни ключове. След установяването на атаката са отнети разрешенията на засегнатите адреси, временно са спрени тегленията по няколко мрежи и са включени правоохранителни органи и компании за анализ на блокчейн транзакции.

Част от средствата са замразени

Binance съобщава, че около 3 млрд. долара от засегнатите активи са били замразени във веригата. TRM Labs изчислява сумата на приблизително 2,7 млрд. долара, като посочва действия на емитентите на стабилни монети Tether, Circle, Ripple и World Liberty Financial, както и на Съвета за сигурност на мрежата Arbitrum. Разликата се дължи на различния момент и метод на изчисление.

Според TRM Labs нападателят все още контролира активи за около 2,4 млрд. долара, включително над 420 000 етера и 18 270 биткойна – криптовалути, които не могат да бъдат замразени от централен емитент. Компанията очаква средствата да бъдат проследявани при бъдещи опити за обмен, прехвърляне през мостове между блокчейни или продажба чрез извънборсови посредници.

Binance обещава да покрие загубите

Борсата заявява, че потребителските средства са защитени и че ще поеме финансовите загуби чрез фонда Secure Asset Fund for Users (SAFU) и собствени средства. Binance съобщава още, че разполага с над 6,34 млрд. долара за възстановяване на откраднатите активи и че повече от 5 млрд. долара вече са осигурени под формата на други криптовалути.

TRM Labs посочва сходства между атаката срещу Binance и предишни операции, приписвани на TraderTraitor, включително кражбата от Bybit и атаката срещу KelpDAO. Сред тях са предварителната подготовка на портфейли, използването на малки транзакции за финансиране на операцията и прехвърлянето на големи суми в кратък интервал.

Разследването продължава, а Binance заявява, че ще публикува подробен технически анализ, след като установи окончателната причина за пробива.

Източници: apnews.com, fidelity.com, theguardian.com