Украйна удари руска петролна рафинерия в Самарска област

Петролопреработвателният завод в Новокуйбишевск, в руската Самарска област, и предприятие за производство на консерви в град Стародуб, Брянска област, са били поразени при украинска атака с дронове през нощта.

За атаката срещу Самарска област съобщи губернаторът Вячеслав Федорищев. „Системите за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи работят“, заяви той, без да даде подробности за нанесените щети. Жители на Новокуйбишевск са съобщили за експлозии в града.

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Според украинския канал за наблюдение „Ексиленова+“ цел на дроновете е бил Новокуйбишевският петролопреработвателен завод, собственост на „Роснефт“. Предприятието има годишен капацитет за преработка на 8,3 милиона тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти.

Заводът е атакуван многократно

Петролопреработвателният завод в Новокуйбишевск вече е бил обект на атаки с дронове. Последната посочена атака срещу предприятието е от 22 август.

Същата нощ дронове са атакували и Стародуб в Брянска област. Снимки и видеозаписи, публикувани от местни жители, показват, че е било поразено предприятието „Консервсушпрод“. След нападението в завода е избухнал голям пожар.

Предприятието произвежда консервирани храни и индивидуални хранителни дажби за руските силови структури и въоръжени сили. Подробности за размера на щетите и отражението върху работата на двата обекта не са съобщени.

Москва съобщи за 1043 свалени дрона

Междувременно руското Министерство на отбраната е съобщило, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 1043 украински дрона над руски региони през нощта. Данните са предадени от руската информационна агенция Интерфакс.

Съобщението обхваща атаката в различни части на Русия, но не посочва пряка връзка между всички свалени дронове и ударите по завода в Новокуйбишевск и предприятието в Стародуб. Украинските власти не са поели публично отговорност за конкретните поражения.

Източници: ukrinform.net