Украйна удари руска петролна рафинерия в Самарска област

Петролопреработвателният завод в Новокуйбишевск, в руската Самарска област, и предприятие за производство на консерви в град Стародуб, Брянска област, са били поразени при украинска атака с дронове през нощта.
За атаката срещу Самарска област съобщи губернаторът Вячеслав Федорищев. „Системите за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи работят“, заяви той, без да даде подробности за нанесените щети. Жители на Новокуйбишевск са съобщили за експлозии в града.
Според украинския канал за наблюдение „Ексиленова+“ цел на дроновете е бил Новокуйбишевският петролопреработвателен завод, собственост на „Роснефт“. Предприятието има годишен капацитет за преработка на 8,3 милиона тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти.
Заводът е атакуван многократно
Петролопреработвателният завод в Новокуйбишевск вече е бил обект на атаки с дронове. Последната посочена атака срещу предприятието е от 22 август.
Същата нощ дронове са атакували и Стародуб в Брянска област. Снимки и видеозаписи, публикувани от местни жители, показват, че е било поразено предприятието „Консервсушпрод“. След нападението в завода е избухнал голям пожар.
Предприятието произвежда консервирани храни и индивидуални хранителни дажби за руските силови структури и въоръжени сили. Подробности за размера на щетите и отражението върху работата на двата обекта не са съобщени.
Москва съобщи за 1043 свалени дрона
Междувременно руското Министерство на отбраната е съобщило, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 1043 украински дрона над руски региони през нощта. Данните са предадени от руската информационна агенция Интерфакс.
Съобщението обхваща атаката в различни части на Русия, но не посочва пряка връзка между всички свалени дронове и ударите по завода в Новокуйбишевск и предприятието в Стародуб. Украинските власти не са поели публично отговорност за конкретните поражения.
Източници: ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То....
10:30 30.10.2026
2 само питам
и хич да ти не пука за месото в укрията, имат месо, могат да си позволят да се дървят на руснаците като свърши месото ще свърши и дървенето
10:31 30.10.2026
3 ДА БЕ ДА
Коментиран от #7
10:31 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тръмп:
Зеленски:
- Много шум за нищо!
10:34 30.10.2026
6 Тромпелино
10:34 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 всеобхватно
10:37 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 глюпусти
10:44 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сериозно изостряне на обстановката
До коментар #11 от "Сега остана Иран":в Ормузкия проток на 29 и 30 октомври.
Няколко танкера са се натъкнали на подводни мини, въпреки уверенията на САЩ, че водите са чисти.
Друг танкер е ударен от взрив, който бил залепен на корпуса му с помощта на лодка с боеприпаси.
Отделно се съобщава за друг танкер, който сниощи се " запалил ".
10:58 30.10.2026
13 Рекордно високи цени на горивата в САЩ
Но борсовите цени не мърдат!
Средната национална цена за галон обикновен бензин към края на октомври 2026 г. е около 4,22 – 4,26 долара, а средната цена за всички видове бензин е 4,40 долара. Цената на дизела остава критично висока — средно около 6,34 – 6,35 долара за галон.
Коментиран от #14
11:04 30.10.2026
14 Продължение:
До коментар #13 от "Рекордно високи цени на горивата в САЩ":Помните ли какво си говорехме на времето, когато Тръмп се хвалепе, че бил " отворил " Ормуз?
Че баш за изборите Иран ще му покажат кой командва!
Путин прати Лавров на мисия в Иран да омилостиви натопотчените иранци , явно без успех.
11:08 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 осраински
11:28 30.10.2026