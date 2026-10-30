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Украйна удари руска петролна рафинерия в Самарска област
  Тема: Украйна

Украйна удари руска петролна рафинерия в Самарска област

30 Октомври, 2026 10:28 786 16

  • дронове-
  • новокуйбишевск-
  • стародуб-
  • роснефт-
  • войната в украйна

Ударите са били насочени към завод в Самарска област и предприятие за консерви в Брянска област. Русия съобщи за 1043 свалени украински дрона

Украйна удари руска петролна рафинерия в Самарска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петролопреработвателният завод в Новокуйбишевск, в руската Самарска област, и предприятие за производство на консерви в град Стародуб, Брянска област, са били поразени при украинска атака с дронове през нощта.

За атаката срещу Самарска област съобщи губернаторът Вячеслав Федорищев. „Системите за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи работят“, заяви той, без да даде подробности за нанесените щети. Жители на Новокуйбишевск са съобщили за експлозии в града.

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Според украинския канал за наблюдение „Ексиленова+“ цел на дроновете е бил Новокуйбишевският петролопреработвателен завод, собственост на „Роснефт“. Предприятието има годишен капацитет за преработка на 8,3 милиона тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти.

Заводът е атакуван многократно

Петролопреработвателният завод в Новокуйбишевск вече е бил обект на атаки с дронове. Последната посочена атака срещу предприятието е от 22 август.

Същата нощ дронове са атакували и Стародуб в Брянска област. Снимки и видеозаписи, публикувани от местни жители, показват, че е било поразено предприятието „Консервсушпрод“. След нападението в завода е избухнал голям пожар.

Предприятието произвежда консервирани храни и индивидуални хранителни дажби за руските силови структури и въоръжени сили. Подробности за размера на щетите и отражението върху работата на двата обекта не са съобщени.

Москва съобщи за 1043 свалени дрона

Междувременно руското Министерство на отбраната е съобщило, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 1043 украински дрона над руски региони през нощта. Данните са предадени от руската информационна агенция Интерфакс.

Съобщението обхваща атаката в различни части на Русия, но не посочва пряка връзка между всички свалени дронове и ударите по завода в Новокуйбишевск и предприятието в Стародуб. Украинските власти не са поели публично отговорност за конкретните поражения.

Източници: ukrinform.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То....

    14 1 Отговор
    И аз нощес ударих една рафинерия, която пусна нефт!

    10:30 30.10.2026

  • 2 само питам

    12 2 Отговор
    марче как си днес? с тия черни очила в това облачно време си шест

    и хич да ти не пука за месото в укрията, имат месо, могат да си позволят да се дървят на руснаците като свърши месото ще свърши и дървенето

    10:31 30.10.2026

  • 3 ДА БЕ ДА

    16 10 Отговор
    ОТ МНОГО УДАРИ И УСПЕХИ ЗАГУБХТЕ 1/4 ТЕРИТОРИЯ И ОКЛО 1,5 МИЛИОНА ДУШИ И ДЪРЖАВА ОТ 45 МИЛИОНА СТИГНАХТЕ ДО 20 МИЛИОНА С ТЕНДЕНЦИЯ ОЩЕ НАДОЛУ.

    Коментиран от #7

    10:31 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тръмп:

    9 5 Отговор
    - Не вдигайте шум!

    Зеленски:

    - Много шум за нищо!

    10:34 30.10.2026

  • 6 Тромпелино

    9 5 Отговор
    Ей сега ядосахте големият тигър!

    10:34 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 всеобхватно

    3 6 Отговор
    Без бензин за моторите, без каски, а сега.... и без консерви ще трябва да напредват волно наемниците.

    10:37 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 глюпусти

    2 7 Отговор
    Вчера писаха, че Тремп е надвил на Зеленски и той не удря руски рафинерии. Особено тези на Лукойл ... ъъъ на Тремпойл.

    10:44 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сериозно изостряне на обстановката

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сега остана Иран":

    в Ормузкия проток на 29 и 30 октомври.

    Няколко танкера са се натъкнали на подводни мини, въпреки уверенията на САЩ, че водите са чисти.
    Друг танкер е ударен от взрив, който бил залепен на корпуса му с помощта на лодка с боеприпаси.

    Отделно се съобщава за друг танкер, който сниощи се " запалил ".

    10:58 30.10.2026

  • 13 Рекордно високи цени на горивата в САЩ

    4 0 Отговор
    Лек спад с няколко цента на бензина , понеже рафинериите започват производство на зимни блендове бензин за сезона, които са малко по евтини.

    Но борсовите цени не мърдат!
    Средната национална цена за галон обикновен бензин към края на октомври 2026 г. е около 4,22 – 4,26 долара, а средната цена за всички видове бензин е 4,40 долара. Цената на дизела остава критично висока — средно около 6,34 – 6,35 долара за галон.

    Коментиран от #14

    11:04 30.10.2026

  • 14 Продължение:

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Рекордно високи цени на горивата в САЩ":

    Помните ли какво си говорехме на времето, когато Тръмп се хвалепе, че бил " отворил " Ормуз?

    Че баш за изборите Иран ще му покажат кой командва!
    Путин прати Лавров на мисия в Иран да омилостиви натопотчените иранци , явно без успех.

    11:08 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 осраински

    0 0 Отговор
    сам паднал сам се убил

    11:28 30.10.2026

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