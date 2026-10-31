Тръмп обяви "най-важните избори в историята", Клинтън също агитира за междинния вот

Президентът Доналд Тръмп и бившият президент Бил Клинтън участваха в предизборни прояви в два американски щата, разделени от разстоянието на два щата, в последния етап от кампанията за междинните избори. Тръмп говори пред републикански симпатизанти в Дейтона Бийч, Флорида, а Клинтън подкрепи демократическия кандидат за Сената от Мисисипи Скот Колъм на събитие в Тюпело.

Тръмп призова привържениците си да гласуват и определи вота като решаващ за следващите две години от мандата му.

„Това са най-важните междинни избори в историята“, заяви Тръмп.

В Дейтона Бийч той се появи заедно с републиканския кандидат за губернатор на Флорида Байрън Доналдс.

Около час по-рано в Тюпело Бил Клинтън агитираше за Колъм, който се изправя срещу републиканската сенаторка Синди Хайд-Смит. Бившият президент призова избирателите да подкрепят демократа и се позова на думите на Джордж Буш за способността на демокрацията да се коригира сама.

„Демокрацията сама се коригира“, цитира Клинтън бившия президент републиканец.

Клинтън представи Колъм като политик, готов да работи с представители на двете партии. В кампанията си демократът поставя акцент върху поскъпването на горивата и храните, както и върху отражението на митата върху фермерите и малкия бизнес.

Междинните избори на 3 ноември ще определят дали републиканците ще запазят контрола над Сената и Камарата на представителите. Резултатът ще има пряко значение за способността на администрацията на Тръмп да прокарва законодателната си програма през оставащите две години от президентския мандат.

По данни, цитирани от Асошиейтед прес, пет дни преди изборния ден вече са били подадени почти 10 милиона повече бюлетини, отколкото на същия етап преди междинния вот през 2022 г. По-висока активност е отчетена и в щати с конкурентни сенатски надпревари, сред които Айова и Канзас.

Тръмп първоначално отмени планираните си митинги в Айова и Канзас, но по-късно ги насрочи отново за неделя. Двете надпревари са сред тези, които могат да повлияят върху запазването на републиканското мнозинство в Сената.

Източници: apnews.com, mississippitoday.org