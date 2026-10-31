Франция мобилизира 70 000 полицаи за нови протести

Франция мобилизира около 70 000 служители на силите за сигурност за планираните протести на 31 октомври. Властите очакват демонстрации в Париж и редица други градове, включително вечерни събирания, за които според вътрешното министерство са отправени призиви след 20:00 часа.

„31 октомври е ден с много висок риск за обществения ред“, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес. Той предупреди, че реакцията на силите за сигурност ще бъде „изключително твърда“ при опити за насилие и разрушения. Властите са разпознали публикации в социалните мрежи, призоваващи за маскирани събирания по време на Хелоуин.

Ограничения в Париж

В столицата над 40 метростанции ще бъдат затворени, а трамвайното движение ще бъде ограничено. В районите Репюблик и Шатле-Ле Ал ще действа нощен полицейски час от 23:00 до 06:00 часа в нощите срещу 1 и 2 ноември.

Парижката полицейска префектура първоначално забрани планираното шествие между площад Бастилия и площад Нация, но административният съд отмени забраната. Властите настояваха протестите да бъдат изведени извън централните части на града след безредиците и грабежите на 17 октомври.

Повече от 1000 служители на парижката община ще бъдат мобилизирани за почистване на обществените пространства. Част от магазините в столицата и в други градове вече са защитили витрините си с дървени плоскости.

Нова вълна след протестите във Франция и Италия

Демонстрациите във Франция започнаха с искания за по-добри условия в училищата, повече публични средства и мерки срещу поскъпването. Впоследствие към тях се присъединиха синдикати и активисти на движението на жълтите жилетки. На 24 октомври във Франция са протестирали около 410 000 души според френското вътрешно министерство.

Събитията повлияха и на Италия, където на 24 октомври хиляди млади хора излязоха по улиците на Милано, Рим и Торино. В Милано правителството изпрати още 500 военнослужещи, а общият брой на полицаите и другите служители по сигурността достигна около 5000. Маршът в Милано завърши мирно, но в Рим и Торино имаше кратки сблъсъци.

Германия очаква протести в десетки градове

В Германия младежкото движение „Gen Z regelt“ свика демонстрации на 31 октомври в повече от 30 града, сред които Берлин, Хамбург, Кьолн, Франкфурт и Мюнхен. Организаторите очакват над 160 000 участници, докато по-ранни оценки говореха за над 100 000 души в най-малко 23 града.

Исканията включват инвестиции в образованието, по-ниски разходи за живот, социална справедливост, действия срещу климатичните промени и критика към обсъжданото връщане на задължителната военна служба. Инициаторите заявяват, че се противопоставят на насилието.

Германската полиция обяви, че ще защитава правото на мирно събиране. Андреас Роскопф, ръководител на синдиката на германската федерална полиция, предупреди, че при безредици ще последва „твърда и решителна реакция“. Социологът Себастиан Коос от Университета в Констанц заяви пред „Дойче веле“, че не очаква в Германия мащаб на насилието, сравним с този във Франция, тъй като протестите са регистрирани и организирани като мирни.

Източници: afp.com, amp.dw.com, investing.com