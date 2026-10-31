Калас: Лавров не показа смекчаване на позицията за Украйна

Русия не е показала признаци за смекчаване на позицията си по войната в Украйна, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас след срещата на външните министри от Г-20 в Атланта. Тя обвини руския външен министър Сергей Лавров, че е представил „много лъжи и много фалшиви наративи“, на които европейските представители са отговорили по време на разговорите.

„Те трябва да покажат с действията си, че са готови да преговарят, но очевидно не са“, каза Калас, цитирана от АФП. По думите ѝ Москва продължава да заявява готовност за диалог, но действията ѝ не потвърждават това.

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Самият Лавров заяви, че руската позиция по конфликта „не се е променила от самото начало на специалната военна операция“, както Москва нарича войната. Той каза още, че не знае какво ще представи Украйна на масата за преговори и определи изявленията на украинския президент Володимир Зеленски за придобиване на оръжия и удари по руски цели като пречка пред подготовката на бъдещи разговори.

Полша настоя за примирие в Черно море

На същата среща полският външен министър Радослав Шикорски призова за бързо прекратяване на огъня в Черно море, което да позволи безопасното преминаване на зърнени доставки от Украйна и Русия.

„Подкрепих да се направи нещо бързо, защото хората от Глобалния юг се нуждаят от това зърно“, заяви Шикорски пред журналисти в Атланта.

Полският министър подчерта, че Украйна трябва да участва във всеки процес за прекратяване на руската инвазия, а Европа трябва да има място в преговорите. Той настоя и за „справедлив край“ на войната, преди Русия да възстанови продажбите на енергийни продукти за европейския пазар.

Призивите за морско примирие идват на фона на опитите да бъде запазен износът на зърно през Черно море и да се ограничи рискът за търговското корабоплаване. Германският външен министър Йохан Вадефул също заяви, че Русия трябва да приеме украинското предложение за прекратяване на огъня, започващо именно в Черно море.

Нови разговори се очакват през ноември

Съединените щати, Русия и Украйна обсъждат възможността за нови тристранни разговори. Зеленски заяви, че среща на преговарящи може да се проведе в Абу Даби между 6 и 10 ноември, като Киев иска в процеса да бъдат включени и европейски представители. Досега обаче публичните позиции на Москва и европейските държави остават силно раздалечени.

Разногласията в Атланта бяха подчертани и от отмяната на традиционната обща снимка на министрите от Г-20. Според дипломатически източник, цитиран от АФП, част от европейските представители са възразили срещу снимка с Лавров.

Източници: afp.com, internazionale.it, kelo.com