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Чарлз III почете жертвите на колониалните репресии в Гвиана, но не се извини
  Тема: Известни личности

Чарлз III почете жертвите на колониалните репресии в Гвиана, но не се извини

31 Октомври, 2026 06:16, обновена 31 Октомври, 2026 06:19 547 2

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  • репарации

Кралят посети място, където през 1823 г. са екзекутирани участници във въстание на поробени хора. В Джорджтаун той положи и венец в памет на загинали британско-гвиански военнослужещи

Чарлз III почете жертвите на колониалните репресии в Гвиана, но не се извини - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз III посети място в столицата на Гвиана Джорджтаун, където по време на британското колониално управление са били публично екзекутирани участници във въстанието Димерара от 1823 г. Кралят спря в „Индипендънс парк“, изслуша разказа за историята на мястото и разгледа паметна плоча, посветена на осъдените на смърт.

Чарлз беше придружен от министъра на културата на Гвиана Стивън Джейкъбс. По данни на PA Media на мястото са били обесени 33 души, свързани с въстанието. То избухва сред хиляди поробени работници в плантациите по река Димерара и е потушено с военна сила. Според публикациите стотици хора са били убити, а екзекуциите са имали за цел да сплашат останалото население.

Посещението се състоя на фона на дългогодишни призиви Великобритания да се извини за ролята си в трансатлантическата търговия с поробени хора и да подкрепи финансови репарации. Президентът на Гвиана Ирфан Али заяви пред ITV News, че Чарлз „правилно е признал робството за най-мрачните дни в човешката история“, но добави: „Следващата стъпка е извинението.“

Памет за загиналите във войните

По-рано кралят участва в церемония на мемориала „Таймхри“ в Джорджтаун. Заедно с премиера Марк Филипс той положи венец в памет на британски, гвиански и други военнослужещи от Британската общност, загинали по време на служба.

Мемориалът почита 24 британско-гвиански военнослужещи, загинали в двете световни войни. Чарлз, който е патрон на Комисията за военните гробове на Британската общност, се срещна и с ветерани от силите на Британска Гвиана, съществували преди независимостта на страната през 1966 г.

Сред тях беше 100-годишният Джеймс Самюъл, постъпил като доброволец през 1943 г. Той разказа на краля, че след службата си във военновъздушните сили се е преместил в Лондон, но е срещнал расови предразсъдъци при търсенето на работа. „Не можех да си намеря работа. Бях единственият чернокож и ми казаха, че чернокожи хора от колониите не могат да ръководят телефонна централа“, заяви Самюъл, цитиран от ITV News.

Призивите за извинение остават

Чарлз не отправи официално извинение за робството по време на двудневното си посещение в Гвиана. Британското правителство последователно отхвърля исканията за извинение и репарации, докато карибски лидери настояват темата да бъде обсъдена на срещата на държавните и правителствените ръководители на Британската общност в Антигуа и Барбуда.

Визитата в Гвиана беше част от деветдневно пътуване на краля в Карибите и се проведе в годината, когато страната отбелязва 60 години независимост от Великобритания. Освен с колониалното минало, програмата му беше свързана с опазването на горите, биоразнообразието и отношенията с местните общности.

Източници: apnews.com, itv.com, aol.com


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