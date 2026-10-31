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Г-20 отказа обща снимка с Лавров: Не печелите тази война, агресори!
  Тема: Украйна

Г-20 отказа обща снимка с Лавров: Не печелите тази война, агресори!

31 Октомври, 2026 06:54 2 336 73

  • ед милибанд-
  • сергей лавров-
  • г-20-
  • войната в украйна-
  • русия

Британският външен министър Ед Милибанд отправи директно послание към Сергей Лавров в Атланта. Общата снимка на участниците беше отменена заради отказа на европейски представители да застанат до руския дипломат

Г-20 отказа обща снимка с Лавров: Не печелите тази война, агресори! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският външен министър Ед Милибанд отправи директно послание към руския си колега Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта: Москва не печели войната в Украйна и няма да я спечели. Милибанд нарече Русия агресор и заяви, че пълномащабното нахлуване е започнало преди повече от четири години.

„Всички знаем, че вие сте агресорът. Всички знаем, че вие започнахте тази война. Путин смяташе, че ще я спечели лесно, но вие не печелите тази война“, каза британският министър, обръщайки се към Лавров. Той добави, че позицията му се дължи на „смелостта на украинския народ и солидарността на страните около тази маса“. Цитатът е предаден от Sky News и британски медии.

Още новини от Украйна

Милибанд призова участниците да продължат натиска върху руския президент Владимир Путин и да ограничат приходите, които поддържат войната. Според него траен и справедлив мир в Украйна изисква по-голяма последователност от държавите, които защитават общите си ценности и интереси.

Европейски министри отказаха обща снимка с Лавров

Тонът на срещата беше подчертан и от решението да бъде отменена традиционната обща снимка на външните министри от Г-20. Според Ройтерс около една трета от участниците, сред които представители на Австралия и Канада, са заявили, че не искат да бъдат снимани заедно с Лавров. Американският държавен секретар Марко Рубио е премахнал снимката от програмата, за да не се превърне тя в основния дипломатически спор на срещата.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че няма нормалност в отношенията с Русия. Полският външен министър Радослав Шикорски също каза, че не желае да участва в снимка с Лавров.

Руският външен министър отхвърли значението на бойкота. „Ако за тях най-важното е как изглеждат на една семейна снимка и кой стои до тях, това говори достатъчно“, каза Лавров, цитиран от британски медии.

Срещата продължава без обща позиция по войната

Двудневната среща в Атланта се провежда на 30 и 31 октомври под председателството на САЩ. Войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток са сред темите, които задълбочават разделенията между участниците. Ройтерс съобщи, че различията вероятно ще затруднят приемането на единни действия или общо изявление.

Американското председателство поставя акцент и върху търговските дисбаланси, енергийната сигурност и веригите за доставки. Следващата среща на лидерите от Г-20 е насрочена за 14-16 декември 2026 г. в Маями, където ще стане ясно дали дипломатическите разногласия от Атланта ще намерят място и в дневния ред на държавните ръководители.

Източници: news.sky.com, marketscreener.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хи их хи

    49 101 Отговор
    "около една трета от участниците", ееей тази 1/3 много бе!

    Коментиран от #19

    07:00 31.10.2026

  • 3 Не знам дали Русия печели

    95 115 Отговор
    но за сметка на това Великобритания вече загуби влияние навсякъде.

    Коментиран от #16, #48, #64

    07:01 31.10.2026

  • 4 Язък

    30 12 Отговор
    за кадрото !

    07:02 31.10.2026

  • 5 Софиянец

    78 11 Отговор
    Истерия, западната истерия се надушва от далеч!

    07:04 31.10.2026

  • 6 Ъъъ

    55 11 Отговор
    "Всички знаем, че вие сте агресорът. Всички знаем, че вие започнахте тази война. Путин смяташе, че ще я спечели лесно, но вие не печелите тази война“

    Хахахаха....🤣

    Коментиран от #25, #32

    07:05 31.10.2026

  • 7 анонимен

    67 9 Отговор
    а лелеее, колко са смешни и жалки!

    07:05 31.10.2026

  • 8 Въпрос

    64 5 Отговор
    А снимат ли се с придставителя на държавата отвличаща чужди президенти ?

    07:07 31.10.2026

  • 9 Иван

    12 57 Отговор
    Явно никой не иска да се снима с кон

    Коментиран от #29

    07:07 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Маринов

    63 5 Отговор
    Въпреки пристрастието на Атанасова, все пак става ясно, че има различия на мнения за вече войната в Окраина. И че английският и германският министри изразяват свое мнение, а не на всички. И особено англичаните като пълноценни участници в тази война. Въпреки всичко, те няма да получат права над черноморските съоръжения в Одеска област и газовите съоръжения, съгласно 100 годишния договор. Като е война и те като участници с кораби, дронове, ракети, военни специалисти, космическа информация и ползване на спътници, що не обявят война на Русия и всичко да се свърши?

    Коментиран от #66

    07:09 31.10.2026

  • 12 Ами..

    51 3 Отговор
    Точномпък англичаните да говорят за морал....

    07:10 31.10.2026

  • 13 Точно Великобритания обвинява Русия?

    63 13 Отговор
    Великобритания е страната, която е имала най-много колонии. Само в Индия е станала причина за смъртта на повече от 100 милиона индийци.
    Русия не е имала никога колонии. Русия е страна освободител. Освободи и нас от османско иго.

    Коментиран от #23

    07:11 31.10.2026

  • 14 Варна

    53 6 Отговор
    А защо му е нужна на Лавров снимка с Обречените ???

    07:12 31.10.2026

  • 15 А ЗНАЕШ ЗНАЕТЕ ЛИ

    43 6 Отговор
    КАКВО ИСКАТ ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ ТАМ?!!?!?? РЕФЕРЕНДУМ МИР И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ. "ОКОПИРАНИТЕ" ТЕРИТОРИИ ЖЕЛАЯТ РУСИЯ. А ВИЕ СЪС УРСА КАЛАС МАКРОН МЕРЦ ВОЙНАТА. ЗАЩОТО ПРИ ВОЙНА КОНФЛИКТИ НА СПОКОЙНО И МНОГО СЕ КРАДЕ.

    07:12 31.10.2026

  • 16 Кой ти го каза ?

    28 27 Отговор

    До коментар #3 от "Не знам дали Русия печели":

    Костя Копейката ли?

    07:15 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тръмпоча

    21 12 Отговор
    Абе то и ние не печелим срещу Иран.

    07:16 31.10.2026

  • 19 Г20

    5 16 Отговор

    До коментар #2 от "Хи их хи":

    Друкарко, пък той ни обижда и не иска да ни даде играчката си!

    07:16 31.10.2026

  • 20 Г-20

    26 0 Отговор
    Големите длъжници 🤣😂

    07:17 31.10.2026

  • 21 Махатма Ганди

    34 2 Отговор
    Империята на злото Великобритания която е окупирала половината остров извършва 2 геноцида в Индия и с агресия седят на Фоклендск острови правят геноцид и в Северна Америка

    07:18 31.10.2026

  • 22 Реалност

    25 3 Отговор
    А пък в една хуманитарна акция в момента провежда се в Украйна резултата е ,че много хора остават в руската част .Та интересно защо ли?

    07:18 31.10.2026

  • 23 Хаха

    27 3 Отговор

    До коментар #13 от "Точно Великобритания обвинява Русия?":

    Няма такава държава Великобритания, защото тя много отдавна не е велика.Има само UK.

    Коментиран от #44

    07:18 31.10.2026

  • 24 Някой

    6 32 Отговор
    Лавров ти и Путин, и тези около вас не сте от човешкото семейство, не сте от нашата цивилизация. Въпреки че не ни се иска, сме принудени да разговаряме с вас, само защото обитаваме една и съща планета.

    По-добре си приберете у дома нахалната и нагла Митрофанова и изпратете някой по-възпитан руснак за ваш посланик.

    Коментиран от #42

    07:18 31.10.2026

  • 25 Така е,

    3 21 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъ":

    седят си в русийка и чакат мабилизация

    Коментиран от #31, #33

    07:19 31.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 батСали

    24 3 Отговор
    Лавров си го премести в другия крачол.

    07:21 31.10.2026

  • 28 Лавров Сюргюня

    4 22 Отговор
    Винаги САЩ са спасявали русия
    Но този път няма да е така!

    Коментиран от #45, #47, #53, #54, #55

    07:21 31.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Големата заблуда

    23 1 Отговор
    Санкциите работят , Европа "печели".................!

    07:22 31.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ами да обявят победа тогава

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъ":

    и да вдигат белия байряк! Че Украйна и Европа не издържат повече

    07:25 31.10.2026

  • 33 Тагаренко

    22 2 Отговор

    До коментар #25 от "Така е,":

    Всички евроатлантици след изборите,чемодан вогзал и в Украйна смело.

    Коментиран от #71

    07:25 31.10.2026

  • 34 ежко

    20 3 Отговор
    Ето за такива изцепки ЕС няма да е на масата на преговорите, когато се определя сътбата на Украйна.Да не се чудите защо.Защото политици еднодневки си позволяват подобни реакции.

    07:26 31.10.2026

  • 35 Zахарова

    2 20 Отговор
    Потъваме!
    Губим и България!
    Чорапа се провали!

    07:26 31.10.2026

  • 36 странно

    20 2 Отговор
    Ако Русия не печели, то печели украйна. Ама как така хем войските и попадат в котли, хем печели и хем територията ѝ намалява непрекъснато.

    07:27 31.10.2026

  • 37 Маша алкаша

    1 10 Отговор
    Еийй, че ме яд.Специално си приготвих прическа и исках да потанцувам руски народни пляски след 100гр.водочка

    07:28 31.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лавров Сергей

    6 2 Отговор
    Ето. Умиращия Шовинистичен Империалистически Запад не ни харесва! Русофоби!

    07:29 31.10.2026

  • 40 Димов

    14 2 Отговор
    Англичаните не воюват.По време на ВСВ англичаните използват като прокси Германия срещу СССР.Сега използват Украйна за прокси срещу Русия.

    07:29 31.10.2026

  • 41 Бай той Толстой

    8 2 Отговор
    Явно Русия печели 😁😁😁

    Коментиран от #43

    07:30 31.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 е ми то

    1 7 Отговор

    До коментар #41 от "Бай той Толстой":

    видно е че печели. Безаналоговата се готви да превзема Лисабон.

    07:31 31.10.2026

  • 44 Мда

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Никога не е имало такава държава. Неправилен превод. Големият британски остров, а има и малък, не е велика британия.

    Коментиран от #50

    07:32 31.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Е как да искат

    11 2 Отговор
    Снимка с руснака. Това е все едно осъдения смъртника, да си направи селфи с палача. Кой ще изглежда по добре на снимката. Много приказват, но страха и истерията ги тресе яко. Скоро глада, студа и безпаричието ще почне да ги затрива. Дотам се докараха! Колко пакета санкции наложиха и какво. Едно голямо НИЩО!!! Русия спасява Щатите с дизел и бензин, а урсулите гледат отстрани като наакани сополанковци!

    07:33 31.10.2026

  • 47 НЕвинаги

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Лавров Сюргюня":

    през 1863 г., Руската империя изпраща две военни ескадри в пристанищата на Ню Йорк и Сан Франциско. Тази военна демонстрация е в подкрепа на правителството на Ейбрахам Линкълн (Севера) и служи като възпиращ фактор срещу евентуална намеса на Англия и Франция на страната на Юга.

    07:34 31.10.2026

  • 48 Нищо не знаеш

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не знам дали Русия печели":

    Очевидно е.

    07:34 31.10.2026

  • 49 Авторката

    7 10 Отговор
    Това,че обичате да четете и да цитирате любимите ви УКР.медии в които всеки ден побеждавате не променя релността на бойното поле.

    07:34 31.10.2026

  • 50 така е

    2 10 Отговор

    До коментар #44 от "Мда":

    Изглежда за Руската империя е казано, че там никога не залязва Слънцето. Или?

    Коментиран от #61

    07:34 31.10.2026

  • 51 Хахха

    8 12 Отговор
    Отказали, ама после тичат и по телефона звънят на Путин?

    Коментиран от #63

    07:35 31.10.2026

  • 52 Хаха

    8 11 Отговор

    До коментар #38 от "Zахарова":

    Кога дойдат Урсула и Кая да се бият на фронта т.е. никога.

    07:35 31.10.2026

  • 53 НЕвинаги

    7 7 Отговор

    До коментар #28 от "Лавров Сюргюня":

    Екатерина II отказва да влезе в официален военен съюз с Великобритания срещу колониите, което допълнително изолира Лондон на международната сцена и улеснява по-късното признаване на американската независимост.

    07:35 31.10.2026

  • 54 НЕвинаги

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Лавров Сюргюня":

    Лига на въоръжения неутралитет (1780 г.): Русия издава „Декларация за въоръжен неутралитет“, към която се присъединяват редица европейски държави. Тя провъзгласява правото на неутралните страни да търгуват по море с воюващите нации (включително с американците). Руският флот получава заповед да атакува всеки кораб (най-вече британски), който се опита да блокира или конфискува неутрални търговски товари. Това сериозно подкопава морската блокада на Великобритания и косвено помага на икономическото оцеляване на новата американска нация

    07:36 31.10.2026

  • 55 НЕвинаги

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Лавров Сюргюня":

    Отказ за изпращане на руски войски: През 1775 г. британският крал Джордж III се обръща към императрица Екатерина II Велика с молба да наеме 20 000 руски войници (казаци), които да помогнат за потушаването на бунта в тринадесетте колонии. Екатерина II категорично отказва на Англия тази военна помощ, което лишава британците от сериозно сухопътно подкрепление

    07:37 31.10.2026

  • 56 Колонизаторите

    4 5 Отговор
    Обвиняват! Мухахаха.

    07:38 31.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Фотограф

    7 5 Отговор
    Лавров направо ще се разплаче, че някакви специалисти по лицемерие не се снимали с него!

    07:38 31.10.2026

  • 59 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 60 Обективно

    8 5 Отговор
    Прави са за едно Г20 че агресорите не печелят даже губят само дето малка подробност че агресорите са те за голяма част от човечеството и за руснаците разбира се защото тия земи са заселени с руснаци и са в пределите и на Руската империя и на СССР така че запада да се поуспокои и да пие една студена вода.

    07:40 31.10.2026

  • 61 ужас

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "така е":

    До преди 80 г наистина над британската империя слънцето не загасваше, но сега пък може да спре изобщо да изгрява. Посейдона чака НА 1500 м на дъното ИМПУЛСА.

    Коментиран от #70

    07:43 31.10.2026

  • 62 ами

    2 5 Отговор
    ами давайте повече пари .....англия дава 13 милиарда лири за 7 години....дайте ги за една като искате да спечелите войната

    07:43 31.10.2026

  • 63 така е

    1 6 Отговор

    До коментар #51 от "Хахха":

    Който звъни на Путин получава 40 процента от ТремпОйл.... ъъъ ЛукОйл исках да кажа.

    07:44 31.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 точка

    5 3 Отговор
    Естественно те са замръзнали в 2984/ ОРУЕЛ!!!! А светът Сега е с духът на Анкоридж. САЩ се изтеглят от Конликтни зони и се отказват от Контрол. Както направи Русия през 1989 г. Европа е 50 г Назад с разбирането за победа и Контрол над Русия. Затова и НЕ СА НА МАСАТА. ТОВА е принципно Нова концепция за Устроиство на света. Свят в който Великите сили НЕ се намесват в Конфликти за да избегнат война помежду си!!!!!! Европа Не е велика сила и Показва че. не е дорасла за Новият свят.

    Коментиран от #67

    07:45 31.10.2026

  • 66 да не забравиш и тоалетна хартия...

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Маринов":

    Спокойно и на това ще му дойде времето.ти за всеки случай си приготви кибрит ,фенер повече батерии за него,консерви и си складирай вода...

    07:47 31.10.2026

  • 67 Но аналог суперпауър!

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "точка":

    Тежкият атомен ракетен крайцер „Петър Велики“ няма да бъде модернизиран и ремонтиран, след като специална комисия определи тези действия като нецелесъобразни. Новината бе съобщена от председателя на Общоруското движение за подкрепа на флота Владимир Малцев в кулоарите на форума „330 години руски флот“, написа базираната в Нидерландия медия "Москоу таймс".

    По думите на Малцев корабът не подлежи на възстановяване поради високата степен на амортизация, като предстои предварителното заключение на комисията да бъде официално финализирано по-късно.

    Първоначалните планове на руското командване предвиждаха „Петър Велики“ да влезе за ремонт веднага след завършването на дейностите по неговия близнак „Адмирал Нахимов“, за да може руският военноморски флот да разполага с поне един активен кораб от този клас.

    Модернизацията на „Нахимов“ обаче се забави с осем години спрямо първоначалния график, в резултат на което ресурсът на „Петър Велики“ бе изчерпан напълно.

    07:47 31.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ъъъ

    1 1 Отговор
    А забелязвате ли, че тази среща се превърна в среща на 20-те най-задлъжняли страни в света?🤣
    Държавния дълг на Япония примерно като процент от БВП е 237%. На Италия е 137%, на Сащ е 124%, на Франция е 115% и така нататък.....🤣

    07:48 31.10.2026

  • 70 верно е

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "ужас":

    То и Литъл Джим чака на дъното на Масква река.

    07:49 31.10.2026

  • 71 Да питам

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Тагаренко":

    Какво да си вземат при тръгването. Лак за нокти, гел за коса, епилатор и пиличка и три чифта дантелено бельо ли да носят. Да не стане объркване.

    07:55 31.10.2026

  • 72 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    А западняците казват ли същото и на САЩ за агресиите им в Иран , Ирак , Афганистан ?
    И ако НЕ , защо ?

    08:03 31.10.2026

  • 73 Ццц

    1 0 Отговор
    Връщайте Милибандита в яслата, а останалите сърдитковци в зоопарка и си вършете работата спокойно. На тия птичи мозъци им отива да се снимат с клоуни, не със сериозни мъже, които мислят, че има хора, за които отговарят под тях!

    08:06 31.10.2026