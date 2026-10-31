Г-20 отказа обща снимка с Лавров: Не печелите тази война, агресори!

Британският външен министър Ед Милибанд отправи директно послание към руския си колега Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта: Москва не печели войната в Украйна и няма да я спечели. Милибанд нарече Русия агресор и заяви, че пълномащабното нахлуване е започнало преди повече от четири години.
„Всички знаем, че вие сте агресорът. Всички знаем, че вие започнахте тази война. Путин смяташе, че ще я спечели лесно, но вие не печелите тази война“, каза британският министър, обръщайки се към Лавров. Той добави, че позицията му се дължи на „смелостта на украинския народ и солидарността на страните около тази маса“. Цитатът е предаден от Sky News и британски медии.
Милибанд призова участниците да продължат натиска върху руския президент Владимир Путин и да ограничат приходите, които поддържат войната. Според него траен и справедлив мир в Украйна изисква по-голяма последователност от държавите, които защитават общите си ценности и интереси.
Европейски министри отказаха обща снимка с Лавров
Тонът на срещата беше подчертан и от решението да бъде отменена традиционната обща снимка на външните министри от Г-20. Според Ройтерс около една трета от участниците, сред които представители на Австралия и Канада, са заявили, че не искат да бъдат снимани заедно с Лавров. Американският държавен секретар Марко Рубио е премахнал снимката от програмата, за да не се превърне тя в основния дипломатически спор на срещата.
Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че няма нормалност в отношенията с Русия. Полският външен министър Радослав Шикорски също каза, че не желае да участва в снимка с Лавров.
Руският външен министър отхвърли значението на бойкота. „Ако за тях най-важното е как изглеждат на една семейна снимка и кой стои до тях, това говори достатъчно“, каза Лавров, цитиран от британски медии.
Срещата продължава без обща позиция по войната
Двудневната среща в Атланта се провежда на 30 и 31 октомври под председателството на САЩ. Войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток са сред темите, които задълбочават разделенията между участниците. Ройтерс съобщи, че различията вероятно ще затруднят приемането на единни действия или общо изявление.
Американското председателство поставя акцент и върху търговските дисбаланси, енергийната сигурност и веригите за доставки. Следващата среща на лидерите от Г-20 е насрочена за 14-16 декември 2026 г. в Маями, където ще стане ясно дали дипломатическите разногласия от Атланта ще намерят място и в дневния ред на държавните ръководители.
Източници: news.sky.com, marketscreener.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хи их хи
Коментиран от #19
07:00 31.10.2026
3 Не знам дали Русия печели
Коментиран от #16, #48, #64
07:01 31.10.2026
4 Язък
07:02 31.10.2026
5 Софиянец
07:04 31.10.2026
6 Ъъъ
Хахахаха....🤣
Коментиран от #25, #32
07:05 31.10.2026
7 анонимен
07:05 31.10.2026
8 Въпрос
07:07 31.10.2026
9 Иван
Коментиран от #29
07:07 31.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Маринов
Коментиран от #66
07:09 31.10.2026
12 Ами..
07:10 31.10.2026
13 Точно Великобритания обвинява Русия?
Русия не е имала никога колонии. Русия е страна освободител. Освободи и нас от османско иго.
Коментиран от #23
07:11 31.10.2026
14 Варна
07:12 31.10.2026
15 А ЗНАЕШ ЗНАЕТЕ ЛИ
07:12 31.10.2026
16 Кой ти го каза ?
До коментар #3 от "Не знам дали Русия печели":Костя Копейката ли?
07:15 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тръмпоча
07:16 31.10.2026
19 Г20
До коментар #2 от "Хи их хи":Друкарко, пък той ни обижда и не иска да ни даде играчката си!
07:16 31.10.2026
20 Г-20
07:17 31.10.2026
21 Махатма Ганди
07:18 31.10.2026
22 Реалност
07:18 31.10.2026
23 Хаха
До коментар #13 от "Точно Великобритания обвинява Русия?":Няма такава държава Великобритания, защото тя много отдавна не е велика.Има само UK.
Коментиран от #44
07:18 31.10.2026
24 Някой
По-добре си приберете у дома нахалната и нагла Митрофанова и изпратете някой по-възпитан руснак за ваш посланик.
Коментиран от #42
07:18 31.10.2026
25 Така е,
До коментар #6 от "Ъъъ":седят си в русийка и чакат мабилизация
Коментиран от #31, #33
07:19 31.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 батСали
07:21 31.10.2026
28 Лавров Сюргюня
Но този път няма да е така!
Коментиран от #45, #47, #53, #54, #55
07:21 31.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Големата заблуда
07:22 31.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ами да обявят победа тогава
До коментар #6 от "Ъъъ":и да вдигат белия байряк! Че Украйна и Европа не издържат повече
07:25 31.10.2026
33 Тагаренко
До коментар #25 от "Така е,":Всички евроатлантици след изборите,чемодан вогзал и в Украйна смело.
Коментиран от #71
07:25 31.10.2026
34 ежко
07:26 31.10.2026
35 Zахарова
Губим и България!
Чорапа се провали!
07:26 31.10.2026
36 странно
07:27 31.10.2026
37 Маша алкаша
07:28 31.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Лавров Сергей
07:29 31.10.2026
40 Димов
07:29 31.10.2026
41 Бай той Толстой
Коментиран от #43
07:30 31.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 е ми то
До коментар #41 от "Бай той Толстой":видно е че печели. Безаналоговата се готви да превзема Лисабон.
07:31 31.10.2026
44 Мда
До коментар #23 от "Хаха":Никога не е имало такава държава. Неправилен превод. Големият британски остров, а има и малък, не е велика британия.
Коментиран от #50
07:32 31.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Е как да искат
07:33 31.10.2026
47 НЕвинаги
До коментар #28 от "Лавров Сюргюня":през 1863 г., Руската империя изпраща две военни ескадри в пристанищата на Ню Йорк и Сан Франциско. Тази военна демонстрация е в подкрепа на правителството на Ейбрахам Линкълн (Севера) и служи като възпиращ фактор срещу евентуална намеса на Англия и Франция на страната на Юга.
07:34 31.10.2026
48 Нищо не знаеш
До коментар #3 от "Не знам дали Русия печели":Очевидно е.
07:34 31.10.2026
49 Авторката
07:34 31.10.2026
50 така е
До коментар #44 от "Мда":Изглежда за Руската империя е казано, че там никога не залязва Слънцето. Или?
Коментиран от #61
07:34 31.10.2026
51 Хахха
Коментиран от #63
07:35 31.10.2026
52 Хаха
До коментар #38 от "Zахарова":Кога дойдат Урсула и Кая да се бият на фронта т.е. никога.
07:35 31.10.2026
53 НЕвинаги
До коментар #28 от "Лавров Сюргюня":Екатерина II отказва да влезе в официален военен съюз с Великобритания срещу колониите, което допълнително изолира Лондон на международната сцена и улеснява по-късното признаване на американската независимост.
07:35 31.10.2026
54 НЕвинаги
До коментар #28 от "Лавров Сюргюня":Лига на въоръжения неутралитет (1780 г.): Русия издава „Декларация за въоръжен неутралитет“, към която се присъединяват редица европейски държави. Тя провъзгласява правото на неутралните страни да търгуват по море с воюващите нации (включително с американците). Руският флот получава заповед да атакува всеки кораб (най-вече британски), който се опита да блокира или конфискува неутрални търговски товари. Това сериозно подкопава морската блокада на Великобритания и косвено помага на икономическото оцеляване на новата американска нация
07:36 31.10.2026
55 НЕвинаги
До коментар #28 от "Лавров Сюргюня":Отказ за изпращане на руски войски: През 1775 г. британският крал Джордж III се обръща към императрица Екатерина II Велика с молба да наеме 20 000 руски войници (казаци), които да помогнат за потушаването на бунта в тринадесетте колонии. Екатерина II категорично отказва на Англия тази военна помощ, което лишава британците от сериозно сухопътно подкрепление
07:37 31.10.2026
56 Колонизаторите
07:38 31.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Фотограф
07:38 31.10.2026
59 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
60 Обективно
07:40 31.10.2026
61 ужас
До коментар #50 от "така е":До преди 80 г наистина над британската империя слънцето не загасваше, но сега пък може да спре изобщо да изгрява. Посейдона чака НА 1500 м на дъното ИМПУЛСА.
Коментиран от #70
07:43 31.10.2026
62 ами
07:43 31.10.2026
63 така е
До коментар #51 от "Хахха":Който звъни на Путин получава 40 процента от ТремпОйл.... ъъъ ЛукОйл исках да кажа.
07:44 31.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 точка
Коментиран от #67
07:45 31.10.2026
66 да не забравиш и тоалетна хартия...
До коментар #11 от "Маринов":Спокойно и на това ще му дойде времето.ти за всеки случай си приготви кибрит ,фенер повече батерии за него,консерви и си складирай вода...
07:47 31.10.2026
67 Но аналог суперпауър!
До коментар #65 от "точка":Тежкият атомен ракетен крайцер „Петър Велики“ няма да бъде модернизиран и ремонтиран, след като специална комисия определи тези действия като нецелесъобразни. Новината бе съобщена от председателя на Общоруското движение за подкрепа на флота Владимир Малцев в кулоарите на форума „330 години руски флот“, написа базираната в Нидерландия медия "Москоу таймс".
По думите на Малцев корабът не подлежи на възстановяване поради високата степен на амортизация, като предстои предварителното заключение на комисията да бъде официално финализирано по-късно.
Първоначалните планове на руското командване предвиждаха „Петър Велики“ да влезе за ремонт веднага след завършването на дейностите по неговия близнак „Адмирал Нахимов“, за да може руският военноморски флот да разполага с поне един активен кораб от този клас.
Модернизацията на „Нахимов“ обаче се забави с осем години спрямо първоначалния график, в резултат на което ресурсът на „Петър Велики“ бе изчерпан напълно.
07:47 31.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ъъъ
Държавния дълг на Япония примерно като процент от БВП е 237%. На Италия е 137%, на Сащ е 124%, на Франция е 115% и така нататък.....🤣
07:48 31.10.2026
70 верно е
До коментар #61 от "ужас":То и Литъл Джим чака на дъното на Масква река.
07:49 31.10.2026
71 Да питам
До коментар #33 от "Тагаренко":Какво да си вземат при тръгването. Лак за нокти, гел за коса, епилатор и пиличка и три чифта дантелено бельо ли да носят. Да не стане объркване.
07:55 31.10.2026
72 Йеронимус БОШ
И ако НЕ , защо ?
08:03 31.10.2026
73 Ццц
08:06 31.10.2026