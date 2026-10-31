Г-20 отказа обща снимка с Лавров: Не печелите тази война, агресори!

Британският външен министър Ед Милибанд отправи директно послание към руския си колега Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта: Москва не печели войната в Украйна и няма да я спечели. Милибанд нарече Русия агресор и заяви, че пълномащабното нахлуване е започнало преди повече от четири години.

„Всички знаем, че вие сте агресорът. Всички знаем, че вие започнахте тази война. Путин смяташе, че ще я спечели лесно, но вие не печелите тази война“, каза британският министър, обръщайки се към Лавров. Той добави, че позицията му се дължи на „смелостта на украинския народ и солидарността на страните около тази маса“. Цитатът е предаден от Sky News и британски медии.

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Милибанд призова участниците да продължат натиска върху руския президент Владимир Путин и да ограничат приходите, които поддържат войната. Според него траен и справедлив мир в Украйна изисква по-голяма последователност от държавите, които защитават общите си ценности и интереси.

Европейски министри отказаха обща снимка с Лавров

Тонът на срещата беше подчертан и от решението да бъде отменена традиционната обща снимка на външните министри от Г-20. Според Ройтерс около една трета от участниците, сред които представители на Австралия и Канада, са заявили, че не искат да бъдат снимани заедно с Лавров. Американският държавен секретар Марко Рубио е премахнал снимката от програмата, за да не се превърне тя в основния дипломатически спор на срещата.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че няма нормалност в отношенията с Русия. Полският външен министър Радослав Шикорски също каза, че не желае да участва в снимка с Лавров.

Руският външен министър отхвърли значението на бойкота. „Ако за тях най-важното е как изглеждат на една семейна снимка и кой стои до тях, това говори достатъчно“, каза Лавров, цитиран от британски медии.

Срещата продължава без обща позиция по войната

Двудневната среща в Атланта се провежда на 30 и 31 октомври под председателството на САЩ. Войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток са сред темите, които задълбочават разделенията между участниците. Ройтерс съобщи, че различията вероятно ще затруднят приемането на единни действия или общо изявление.

Американското председателство поставя акцент и върху търговските дисбаланси, енергийната сигурност и веригите за доставки. Следващата среща на лидерите от Г-20 е насрочена за 14-16 декември 2026 г. в Маями, където ще стане ясно дали дипломатическите разногласия от Атланта ще намерят място и в дневния ред на държавните ръководители.

Източници: news.sky.com, marketscreener.com, apnews.com