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Сълзотворен газ и гранати на протест в Париж

Сълзотворен газ и гранати на протест в Париж

31 Октомври, 2026 18:35, обновена 31 Октомври, 2026 18:40 659 18

  • париж-
  • франция-
  • протест-
  • полиция-
  • покупателна способност

Полицията се е намесила при края на шествието, след като радикални участници са хвърляли камъни и бутилки

Сълзотворен газ и гранати на протест в Париж - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Париж е използвала сълзотворен газ и шумови гранати при напрежение в края на протест срещу спада на покупателната способност. Сблъсъците са станали при Порт дьо Шарантон, където е завършвало разрешеното шествие в източната част на френската столица, съобщава ТАСС.

Според информацията част от радикалните участници са хвърляли камъни и бутилки по полицаите. Намесата е последвала, когато колоната е достигнала крайната точка на маршрута. Не се съобщава за конкретен брой ранени при инцидента.

Шествието е започнало в 14:00 часа от Порт дьо Баньоле и е преминало по маршрут до Порт дьо Шарантон. Трасето е било окончателно одобрено от Държавния съвет, след като съдебен спор между организаторите и властите доведе до промяна на първоначално планирания маршрут през центъра на Париж.

По-голямата част от разрешената демонстрация е преминала спокойно. Според „Льо Монд“ около 70 000 души са участвали в шествието по данни на полицейската префектура, докато организаторите все още не са обявили собствена оценка за броя на участниците. Медията съобщи и за напрежение при Порт дьо Шарантон, където след първоначално спокойна обстановка са започнали движение на тълпата и хвърляне на пиратки.

Френското вътрешно министерство съобщи, че в цялата страна са били мобилизирани 70 000 полицаи и жандармеристи. До 14:00 часа са били регистрирани 27 задържания, а към края на следобеда броят им е достигнал 272. Данните са предварителни и включват всички места, на които са се провеждали протести.

Властите са заявили, че разрешените шествия ще бъдат охранявани до края им. „Разрешените шествия ще бъдат охранявани и обезопасявани до приключването им“, се посочва в позицията на френското вътрешно министерство.

Протестите са част от продължаваща мобилизация във Франция, в която освен недоволството от поскъпването и спада на покупателната способност се поставят въпроси за условията в училищата, публичните услуги и действията на правителството. Френските власти са предупредили за риск от вечерни безредици и са наложили ограничения върху някои събирания в централните райони на Париж.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, franceactus.info


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    9 2 Отговор
    Революцията в Европа започна, трябва и нашите хора от България да подкрепят героите от Германия Франция Италия Испания за свалянето на диктаторските режими в Европа,скоро ще ни трябват хора с опит и в България за бунтове и революция

    Коментиран от #6, #16

    18:42 31.10.2026

  • 2 Робот

    7 0 Отговор
    Олигархията ако не върне откраднатото ще бъде изметена заедно със системата и банките..!

    Коментиран от #8

    18:43 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    9 2 Отговор
    Отдавна предвидих какво ще стане, и казах на всички!!! Сега чакаме Германия!!!
    Това което казах, е неизбежно!!!
    Мир няма да има!!!

    18:44 31.10.2026

  • 6 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Няма толкова лумпени!

    18:44 31.10.2026

  • 7 Възраждане

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    какво чака?

    Коментиран от #9

    18:45 31.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Банките трябва да п0връщат награбените трилиони от гоuтe

    18:45 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Руски

    1 2 Отговор
    сълзотворен газ!

    18:49 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 УРСУЛА И ЗЕЛЕНСКИ

    8 2 Отговор
    Откраднаха 1000 МИЛИАРДА от европейците. На хората им писна, а иде и зима със прескъпа енергия.

    18:50 31.10.2026

  • 13 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    6 1 Отговор
    Как коментира тази новина?

    18:51 31.10.2026

  • 14 Софийски зоопарк

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    протестира!Излизай!

    18:52 31.10.2026

  • 15 А В ПОЛША

    4 1 Отговор
    Урсулите правят преврат. Съвсем евродемократично.

    18:55 31.10.2026

  • 16 Имате

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Си украинци . специалисти по майдани.

    Коментиран от #18

    18:55 31.10.2026

  • 17 оня с коня

    3 1 Отговор
    Газ и гранати ,супер демократично !

    18:58 31.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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