Сълзотворен газ и гранати на протест в Париж

Полицията в Париж е използвала сълзотворен газ и шумови гранати при напрежение в края на протест срещу спада на покупателната способност. Сблъсъците са станали при Порт дьо Шарантон, където е завършвало разрешеното шествие в източната част на френската столица, съобщава ТАСС.

Според информацията част от радикалните участници са хвърляли камъни и бутилки по полицаите. Намесата е последвала, когато колоната е достигнала крайната точка на маршрута. Не се съобщава за конкретен брой ранени при инцидента.

Шествието е започнало в 14:00 часа от Порт дьо Баньоле и е преминало по маршрут до Порт дьо Шарантон. Трасето е било окончателно одобрено от Държавния съвет, след като съдебен спор между организаторите и властите доведе до промяна на първоначално планирания маршрут през центъра на Париж.

По-голямата част от разрешената демонстрация е преминала спокойно. Според „Льо Монд“ около 70 000 души са участвали в шествието по данни на полицейската префектура, докато организаторите все още не са обявили собствена оценка за броя на участниците. Медията съобщи и за напрежение при Порт дьо Шарантон, където след първоначално спокойна обстановка са започнали движение на тълпата и хвърляне на пиратки.

Френското вътрешно министерство съобщи, че в цялата страна са били мобилизирани 70 000 полицаи и жандармеристи. До 14:00 часа са били регистрирани 27 задържания, а към края на следобеда броят им е достигнал 272. Данните са предварителни и включват всички места, на които са се провеждали протести.

Властите са заявили, че разрешените шествия ще бъдат охранявани до края им. „Разрешените шествия ще бъдат охранявани и обезопасявани до приключването им“, се посочва в позицията на френското вътрешно министерство.

Протестите са част от продължаваща мобилизация във Франция, в която освен недоволството от поскъпването и спада на покупателната способност се поставят въпроси за условията в училищата, публичните услуги и действията на правителството. Френските власти са предупредили за риск от вечерни безредици и са наложили ограничения върху някои събирания в централните райони на Париж.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, franceactus.info