Сълзотворен газ и гранати на протест в Париж

Полицията в Париж е използвала сълзотворен газ и шумови гранати при напрежение в края на протест срещу спада на покупателната способност. Сблъсъците са станали при Порт дьо Шарантон, където е завършвало разрешеното шествие в източната част на френската столица, съобщава ТАСС.
Според информацията част от радикалните участници са хвърляли камъни и бутилки по полицаите. Намесата е последвала, когато колоната е достигнала крайната точка на маршрута. Не се съобщава за конкретен брой ранени при инцидента.
Шествието е започнало в 14:00 часа от Порт дьо Баньоле и е преминало по маршрут до Порт дьо Шарантон. Трасето е било окончателно одобрено от Държавния съвет, след като съдебен спор между организаторите и властите доведе до промяна на първоначално планирания маршрут през центъра на Париж.
По-голямата част от разрешената демонстрация е преминала спокойно. Според „Льо Монд“ около 70 000 души са участвали в шествието по данни на полицейската префектура, докато организаторите все още не са обявили собствена оценка за броя на участниците. Медията съобщи и за напрежение при Порт дьо Шарантон, където след първоначално спокойна обстановка са започнали движение на тълпата и хвърляне на пиратки.
Френското вътрешно министерство съобщи, че в цялата страна са били мобилизирани 70 000 полицаи и жандармеристи. До 14:00 часа са били регистрирани 27 задържания, а към края на следобеда броят им е достигнал 272. Данните са предварителни и включват всички места, на които са се провеждали протести.
Властите са заявили, че разрешените шествия ще бъдат охранявани до края им. „Разрешените шествия ще бъдат охранявани и обезопасявани до приключването им“, се посочва в позицията на френското вътрешно министерство.
Протестите са част от продължаваща мобилизация във Франция, в която освен недоволството от поскъпването и спада на покупателната способност се поставят въпроси за условията в училищата, публичните услуги и действията на правителството. Френските власти са предупредили за риск от вечерни безредици и са наложили ограничения върху някои събирания в централните райони на Париж.
Източници: apnews.com, lemonde.fr, franceactus.info
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #6, #16
18:42 31.10.2026
2 Робот
Коментиран от #8
18:43 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Това което казах, е неизбежно!!!
Мир няма да има!!!
18:44 31.10.2026
6 Иво
До коментар #1 от "Тик-Ток":Няма толкова лумпени!
18:44 31.10.2026
7 Възраждане
До коментар #4 от "Тик-Ток":какво чака?
Коментиран от #9
18:45 31.10.2026
8 Тик-Ток
До коментар #2 от "Робот":Банките трябва да п0връщат награбените трилиони от гоuтe
18:45 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Руски
18:49 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 УРСУЛА И ЗЕЛЕНСКИ
18:50 31.10.2026
13 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
18:51 31.10.2026
14 Софийски зоопарк
До коментар #9 от "Тик-Ток":протестира!Излизай!
18:52 31.10.2026
15 А В ПОЛША
18:55 31.10.2026
16 Имате
До коментар #1 от "Тик-Ток":Си украинци . специалисти по майдани.
Коментиран от #18
18:55 31.10.2026
17 оня с коня
18:58 31.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.