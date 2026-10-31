Тръмп е готов за преговори с Ким, но няма насрочена среща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да разговаря със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но към момента няма насрочена среща между двамата. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио на пресконференция след срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, щата Джорджия.

„Президентът смята, че ако Ким Чен-ун е готов да разговаря със Съединените щати по въпроси, които са важни за нас и за съюзниците ни, като Южна Корея, тогава той би бил отворен за такава среща. Нищо не е насрочено и нямам какво да обявя по този въпрос“, каза Рубио. Той подчерта, че Тръмп е „готов за подобна среща“.

САЩ, Южна Корея и Япония потвърдиха общата си позиция

Изявлението на Рубио бе направено след тристранна среща с външните министри на Южна Корея и Япония в рамките на форума в Атланта. Марко Рубио, Чо Хюн и Тошимицу Мотеги потвърдиха ангажимента си към пълното ядрено разоръжаване на Северна Корея и към прилагането на санкциите на Съвета за сигурност на ООН.

Трите държави заявиха и че ще поддържат силно възпиране спрямо Пхенян, като едновременно с това ще продължат да търсят мир, стабилност и разоръжаване чрез диалог и дипломация. Южнокорейският външен министър Чо Хюн посочи, че Сеул ще играе активна роля в усилията за възстановяване на разговорите между Вашингтон и Пхенян.

Напрежението остава високо

Сигналът за готовност за преговори идва на фона на ново изостряне на обстановката на Корейския полуостров. На 29 октомври Северна Корея изстреля около 10 балистични ракети с малък обсег от района на Вонсан към източните води, съобщиха южнокорейските военни. Пхенян също така засили изпитанията на оръжия и предупреди срещу съвместните военни дейности на САЩ и Южна Корея.

Според Асошиейтед прес действията на Северна Корея може да имат за цел да увеличат натиска върху Вашингтон преди евентуално възобновяване на дипломацията. Севернокорейският лидер наскоро посети Китай, който остава основният политически съюзник и икономически партньор на Пхенян.

Тръмп и Ким Чен-ун вече са провели три срещи през 2018 и 2019 г. Диалогът между двете страни прекъсна след срещата във Виетнам през февруари 2019 г., която завърши без споразумение. Засега Вашингтон не съобщава за договорена дата, място или дневен ред на нови преговори.

Източници: apnews.com, en.yna.co.kr, marketscreener.com