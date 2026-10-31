Сблъсъци и коктейли „Молотов“ при протеста в Тирана

Антиправителственият протест в Тирана прерасна в сблъсъци между демонстранти и полиция. По силите на реда са хвърляни коктейли „Молотов“, камъни и други твърди предмети, а част от участниците са използвали прашки за изстрелване на камъни. Подпалени са и контейнери за отпадъци.

Полицията е отговорила с водни оръдия и сълзотворен газ. Сблъсъците са започнали пред Министерството на образованието, след като протестиращи са се придвижили към сградата на Министерския съвет, съобщи Радио-телевизията на Албания (RTSH).

Два протеста в центъра на столицата

В събота в Тирана са се провели две отделни демонстрации. Студенти, преподаватели и граждани са се събрали пред Министерството на образованието. Протестът е бил 19-ият пореден ден на студентски демонстрации, в които се настоява за политическа промяна, оставка на премиера Еди Рама, както и за подобряване на условията в образованието и живота.

Отделен митинг пред сградата на Министерския съвет е организирала опозиционната Демократическа партия. Партията е поискала оставката на Рама и съставянето на служебно правителство. По-късно нейни привърженици са се насочили към протеста пред Министерството на образованието, но част от студентите са се противопоставили на присъствието им.

„Опозицията сме ние“, са заявили младежи, цитирани от италианската агенция АНСА. Студентите са казали, че не искат традиционните партии да поемат контрола върху тяхното движение.

Ескалация пред Министерския съвет

След като част от демонстрантите са се придвижили към сградата на правителството, напрежението отново се е повишило. Според RTSH маскирани участници са хвърляли камъни, твърди предмети и коктейли „Молотов“ по полицаите. Силите на реда отново са използвали водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат множеството.

По данни на АНСА първоначалните сблъсъци пред Министерството на образованието са продължили около 30 минути. Агенцията съобщава и за гъст дъжд, който е намалил броя на участниците, преди част от тях да се насочат към правителствения комплекс. Потвърдени данни за броя на пострадалите и задържаните не са публикувани в наличните съобщения.

Източници: rtsh.al, videoembed.ansa.it, english.gazetatema.net