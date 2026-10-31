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Сблъсъци и коктейли „Молотов“ при протеста в Тирана

Сблъсъци и коктейли „Молотов“ при протеста в Тирана

31 Октомври, 2026 20:48 604 13

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  • полиция

Демонстранти хвърляха камъни и запалителни бомби по полицията, която използва водни оръдия и сълзотворен газ

Сблъсъци и коктейли „Молотов“ при протеста в Тирана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Антиправителственият протест в Тирана прерасна в сблъсъци между демонстранти и полиция. По силите на реда са хвърляни коктейли „Молотов“, камъни и други твърди предмети, а част от участниците са използвали прашки за изстрелване на камъни. Подпалени са и контейнери за отпадъци.

Полицията е отговорила с водни оръдия и сълзотворен газ. Сблъсъците са започнали пред Министерството на образованието, след като протестиращи са се придвижили към сградата на Министерския съвет, съобщи Радио-телевизията на Албания (RTSH).

Два протеста в центъра на столицата

В събота в Тирана са се провели две отделни демонстрации. Студенти, преподаватели и граждани са се събрали пред Министерството на образованието. Протестът е бил 19-ият пореден ден на студентски демонстрации, в които се настоява за политическа промяна, оставка на премиера Еди Рама, както и за подобряване на условията в образованието и живота.

Отделен митинг пред сградата на Министерския съвет е организирала опозиционната Демократическа партия. Партията е поискала оставката на Рама и съставянето на служебно правителство. По-късно нейни привърженици са се насочили към протеста пред Министерството на образованието, но част от студентите са се противопоставили на присъствието им.

„Опозицията сме ние“, са заявили младежи, цитирани от италианската агенция АНСА. Студентите са казали, че не искат традиционните партии да поемат контрола върху тяхното движение.

Ескалация пред Министерския съвет

След като част от демонстрантите са се придвижили към сградата на правителството, напрежението отново се е повишило. Според RTSH маскирани участници са хвърляли камъни, твърди предмети и коктейли „Молотов“ по полицаите. Силите на реда отново са използвали водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат множеството.

По данни на АНСА първоначалните сблъсъци пред Министерството на образованието са продължили около 30 минути. Агенцията съобщава и за гъст дъжд, който е намалил броя на участниците, преди част от тях да се насочат към правителствения комплекс. Потвърдени данни за броя на пострадалите и задържаните не са публикувани в наличните съобщения.

Източници: rtsh.al, videoembed.ansa.it, english.gazetatema.net


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    9 1 Отговор
    Само българските овци кротуват и опъват хомота.

    Коментиран от #4

    20:51 31.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    И БЪЛГАРИЯ НЕ Е ЗА ПРОДАН, НО ПОЛИТИЦИТЕ НАПРАВО МИ ПОДАРЯВАТ!

    20:52 31.10.2026

  • 3 Левски

    7 0 Отговор
    Народе !!!!
    Само ти ли си доволна и заспалае рая, вечно стригана от своите собствени еничари ????

    20:53 31.10.2026

  • 4 Хмм

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    не са спрели да протестират у нас, Радев дойде след протести, сега се готви връщането на Пеевски и Борисов?

    Коментиран от #5

    20:54 31.10.2026

  • 5 Ха Ха

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Готви се от ПП/ДБ! Всички са истински демократи...

    20:56 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стоянчо Пуканката

    1 0 Отговор
    То да е само Тирана-иди-дойди, но половин Европа (засега!) е на барикадите...

    При Татковината сякаш проблеми няма- "всичко е ток и жици"...

    21:13 31.10.2026

  • 11 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя ушатия глухар":

    Ще му дърпат ушетата от Брюксел ако направи това, дето го искаш. Ти евроатлантик ли си или какво? Не изповядваш ли евроатрантически ценности, та така си се натопорчил срещу емигретата. Ако те чуе кака Урсулка какви ги плещиш...

    21:17 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    0 0 Отговор
    Няма как сороските да спрат развитието на Албания! Могат да пречат на бизнеспроектите на Тръмп, но ще претърпят поредния провал, защото хоарата искат инвестиции, искат развитие! Само с платени метежи не става!

    21:35 31.10.2026

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