Руски удар разруши общината в Краматорск

Руски въздушен удар разруши сградата на изпълнителния комитет в центъра на Краматорск. Ударът е нанесен късно вечерта на 31 октомври по сградата на площад „Мир“, съобщи Александър Гончаренко, началник на Краматорската градска военна администрация.

„Преди час Русия унищожи с въздушен удар централната сграда на украинската държавност в Краматорск“, написа Гончаренко. Той посочи, че сградата е преживяла окупацията на града през 2014 г., последвалите щурмове и освобождаването му.

По думите му сградата е била свързана с историята на Краматорск, развитието на машиностроенето и обществения живот в града. Към съобщението не бяха посочени данни за загинали или ранени при този удар.

Най-тежки боеве на Покровското направление

На фона на удара по Краматорск украинският Генерален щаб съобщи за 245 бойни сблъсъка по фронта от началото на денонощието до 22:00 часа на 31 октомври. Най-голяма активност е отчетена на Покровското направление, където са регистрирани 55 сблъсъка. Един от тях е продължавал към момента на сводката.

На Константиновското направление украинските сили са отбили 15 опита за настъпление в районите на Константиновка, Новоселовка и Николайпол. На Краматорското направление са спрени два опита за продвижение в районите на Тихоновка и Малиновка.

Генералният щаб отчита още 13 сблъсъка на Южнослобожанското направление, девет на Лиманското, седем на Севернослобожанското и четири на Славянското направление. На Гуляйполското направление са регистрирани осем атаки, а на Ореховското украинските сили са отблъснали руските части в района на Павловка.

Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com