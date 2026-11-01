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Руски удар разруши общината в Краматорск
  Тема: Украйна

Руски удар разруши общината в Краматорск

1 Ноември, 2026 02:35, обновена 1 Ноември, 2026 02:40 634 4

  • краматорск-
  • украйна-
  • покровско направление-
  • руски въздушен удар-
  • бойни сблъсъци

Украинският Генерален щаб съобщи за 245 бойни сблъсъка по фронта за деня, 55 от тях са били на Покровското направление

Руски удар разруши общината в Краматорск - 1
Снимка: МВА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руски въздушен удар разруши сградата на изпълнителния комитет в центъра на Краматорск. Ударът е нанесен късно вечерта на 31 октомври по сградата на площад „Мир“, съобщи Александър Гончаренко, началник на Краматорската градска военна администрация.

„Преди час Русия унищожи с въздушен удар централната сграда на украинската държавност в Краматорск“, написа Гончаренко. Той посочи, че сградата е преживяла окупацията на града през 2014 г., последвалите щурмове и освобождаването му.

По думите му сградата е била свързана с историята на Краматорск, развитието на машиностроенето и обществения живот в града. Към съобщението не бяха посочени данни за загинали или ранени при този удар.

Най-тежки боеве на Покровското направление

На фона на удара по Краматорск украинският Генерален щаб съобщи за 245 бойни сблъсъка по фронта от началото на денонощието до 22:00 часа на 31 октомври. Най-голяма активност е отчетена на Покровското направление, където са регистрирани 55 сблъсъка. Един от тях е продължавал към момента на сводката.

На Константиновското направление украинските сили са отбили 15 опита за настъпление в районите на Константиновка, Новоселовка и Николайпол. На Краматорското направление са спрени два опита за продвижение в районите на Тихоновка и Малиновка.

Генералният щаб отчита още 13 сблъсъка на Южнослобожанското направление, девет на Лиманското, седем на Севернослобожанското и четири на Славянското направление. На Гуляйполското направление са регистрирани осем атаки, а на Ореховското украинските сили са отблъснали руските части в района на Павловка.

Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да питам само

    8 15 Отговор
    Само да питам зелю намерили ракети подарък? Или вече няма кои да му подари нищо?

    Коментиран от #3

    02:48 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Разбираемо

    5 0 Отговор
    Фашистите нямат военни цели и затова бомбардират каквото им скимне.

    03:59 01.11.2026

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