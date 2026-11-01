Новини
Свят »
Украйна »
Мащабни спирания на тока в Киев по време на въздушна тревога
  Тема: Украйна

Мащабни спирания на тока в Киев по време на въздушна тревога

1 Ноември, 2026 04:52 462 2

  • киев-
  • троещина-
  • спиране на тока-
  • въздушна тревога-
  • виница

Троещина е останала напълно без електричество, съобщава Страна.ua. По-рано във Виница са били чути серия взривове

Мащабни спирания на тока в Киев по време на въздушна тревога - 1
Снимка: ДТЭК
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабни прекъсвания на електрозахранването са регистрирани в Киев по време на въздушна тревога, съобщава украинското издание „Страна.ua“. Пълно спиране на тока е отчетено в жилищния район Троещина, който се намира в Деснянския район на столицата.

Съобщенията за проблеми с електроснабдяването са последвали взривове, чути в Киев. Към момента няма потвърдени данни от украинските власти за точната причина за прекъсванията, както и за мащаба на евентуални щети по енергийната инфраструктура.

Серия взривове е съобщена и във Виница

Преди информацията за спирането на тока в Киев местни медии са съобщили за серия взривове във Виница. Не са публикувани данни за жертви, ранени или разрушения. Информацията за последиците остава непотвърдена от местните власти.

Развитието се случва на фона на нови съобщения за удари по обекти в Киев и Киевска област. На 30 октомври руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са поразили предприятие на компанията „Фанплит“ и Киевския радиозавод.

Москва посочи обекти, свързани с производството на дронове

Според руското военно ведомство в цех на „Фанплит“ са се сглобявали и съхранявали безпилотни апарати с голям и среден обсег от типовете FP-1 и FP-2, произвеждани от украинската компания Fire Point. Министерството твърди, че Киевският радиозавод е изработвал компоненти за разузнавателни и ударни безпилотни апарати.

„Поразен е цех за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати“, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от „Интерфакс“.

Това твърдение е позиция на руската страна и не е независимо потвърдено. Не е установено и дали именно съобщените по-рано удари са довели до прекъсванията на тока в Киев. Остава без официален отговор и въпросът кога електрозахранването в Троещина ще бъде възстановено.

Източници: aif.ru, strana.news, interfax-russia.ru


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    важното е че скачаха с тенжери по главите и казваха че щеУБИВАТ руснаци

    05:41 01.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания