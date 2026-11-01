Мащабни спирания на тока в Киев по време на въздушна тревога

Мащабни прекъсвания на електрозахранването са регистрирани в Киев по време на въздушна тревога, съобщава украинското издание „Страна.ua“. Пълно спиране на тока е отчетено в жилищния район Троещина, който се намира в Деснянския район на столицата.

Съобщенията за проблеми с електроснабдяването са последвали взривове, чути в Киев. Към момента няма потвърдени данни от украинските власти за точната причина за прекъсванията, както и за мащаба на евентуални щети по енергийната инфраструктура.

Серия взривове е съобщена и във Виница

Преди информацията за спирането на тока в Киев местни медии са съобщили за серия взривове във Виница. Не са публикувани данни за жертви, ранени или разрушения. Информацията за последиците остава непотвърдена от местните власти.

Развитието се случва на фона на нови съобщения за удари по обекти в Киев и Киевска област. На 30 октомври руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са поразили предприятие на компанията „Фанплит“ и Киевския радиозавод.

Москва посочи обекти, свързани с производството на дронове

Според руското военно ведомство в цех на „Фанплит“ са се сглобявали и съхранявали безпилотни апарати с голям и среден обсег от типовете FP-1 и FP-2, произвеждани от украинската компания Fire Point. Министерството твърди, че Киевският радиозавод е изработвал компоненти за разузнавателни и ударни безпилотни апарати.

„Поразен е цех за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати“, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от „Интерфакс“.

Това твърдение е позиция на руската страна и не е независимо потвърдено. Не е установено и дали именно съобщените по-рано удари са довели до прекъсванията на тока в Киев. Остава без официален отговор и въпросът кога електрозахранването в Троещина ще бъде възстановено.

Източници: aif.ru, strana.news, interfax-russia.ru