Рубио и Виейра ще се срещнат отново след разговора на Г-20

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и бразилският външен министър Мауро Виейра са разговаряли в рамките на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта и са се договорили да се срещнат отново през следващите седмици. Новите разговори трябва да се проведат преди срещата на върха на лидерите на Г-20 в Маями през декември.

„Видях го тук днес. Говорихме и вчера. Мисля, че ще се видим отново във Франция“, е казал Рубио пред журналисти в Атланта. По думите му двамата са разговаряли накратко, а следващата им среща се очаква да бъде във Франция през ноември, когато ще се състои среща на външните министри.

Разговорът се състоя на фона на напрежение между Вашингтон и Бразилия. Сред спорните въпроси са отказът на Бразилия да одобри избрания от президента Доналд Тръмп посланик в Бразилия и решението на американската администрация да предостави виза на бразилския сенатор Флавио Болсонаро след загубата му на президентските избори.

Бразилски представител е заявил пред Ройтерс, че въпросът не се политизира. Според агенцията планът за нова среща показва желание на двете страни да преодолеят разногласията и да поддържат дипломатическия диалог.

Срещата на външните министри на Г-20 в Атланта приключи без общо заключително комюнике по ключови международни теми. Вместо това Рубио представи изявление на председателстващата държава. Следващият важен формат за контакт между САЩ и Бразилия ще бъде срещата на лидерите на Г-20 в Маями през декември.

Източници: theprint.in, apnews.com