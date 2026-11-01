NYT: Политиките на Тръмп отслабват американската наука

Политиките на администрацията на Доналд Тръмп отслабват научноизследователската основа, върху която Съединените щати изграждат своята отбранителна, медицинска и технологична мощ. Това показва анализ на The New York Times, основан на доклади на Пентагона и Белия дом, както и на интервюта с учени, държавни служители и представители на университети.

Според публикацията федералната подкрепа за научноизследователска и развойна дейност остава около 200 млрд. долара годишно в номинално изражение. Проблемът е в начина, по който се разпределят средствата, в забавянето на грантовете и в съкращенията на служители, които поддържат научната инфраструктура.

Загуба на кадри в отбраната и енергетиката

Доклад на Пентагона описва спад в кадровия състав на изследователските лаборатории към ведомството. В документа се посочва, че незаетите ключови длъжности и недостатъчният темп на нови назначения могат да имат сериозни последици за бъдещите отбранителни способности на страната. Подобни проблеми са установени и в Министерството на енергетиката, което е загубило над 1000 учени и технически служители. Това засяга работата по ядрени и квантови технологии.

Анализът свързва кадровия спад с мащабното преструктуриране на федералната администрация, съкращенията и инициативите за ограничаване на разходите. В някои институции назначенията са били затруднени и от допълнителен преглед за съответствие с приоритетите на Белия дом.

Задържани средства и забавени медицински проекти

Националната научна фондация е задържала над 1 млрд. долара, предвидени от Конгреса за изследвания. Средствата са останали неизползвани, докато администрацията променя приоритетите си и насочва повече внимание към изкуствения интелект, квантовите технологии и други области, определени като стратегически.

В Националните здравни институти са били отменени или забавени над 2000 биомедицински гранта. Засегнати са проекти, свързани с болестта на Алцхаймер, рака и други заболявания. Отделни федерални решения за прекратяване на вече одобрено финансиране бяха оспорени в съда, а част от грантовете впоследствие бяха възстановени.

Белият дом обещава „златен век“

Администрацията отхвърля тезата, че политиката ѝ отслабва американската наука. Белият дом представя промените като опит за намаляване на административната тежест, насочване на ресурсите към най-перспективните области и по-тясна връзка между университетите, държавните лаборатории и частния сектор.

„Днес започваме най-преобразяващия период за американската научна система след преструктурирането ѝ след Втората световна война“, заяви научният съветник на президента Майкъл Крациос при представянето на инициативи за над 6 млрд. долара.

През юли Белият дом публикува доклада „Наука: нов златен век“, в който се предлага по-голямо използване на изкуствен интелект, нови модели за финансиране и по-силно участие на частния сектор. Документът признава, че американската технологична позиция зависи от запазването на фундаменталните изследвания, но администрацията едновременно променя установения модел, при който федералното правителство, университетите и националните лаборатории работят в дългосрочно партньорство.

Именно тази промяна поражда опасенията, че краткосрочните кадрови и финансови сътресения могат да отслабят способността на Съединените щати да превръщат научните открития в нови лекарства, оръжия и технологични продукти.

Източници: nytimeshourly.com, defensescoop.com, nature.com