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Рубио: Членството на Украйна в НАТО няма близка перспектива
  Тема: Украйна

Рубио: Членството на Украйна в НАТО няма близка перспектива

1 Ноември, 2026 10:29 724 25

  • марко рубио-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин-
  • г-20

Според европейски представители американският държавен секретар е заявил, че присъединяването на Киев би било неприемливо за Владимир Путин.

Рубио: Членството на Украйна в НАТО няма близка перспектива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Членството на Украйна в НАТО не е реалистично в краткосрочен план, а присъединяването на Киев би било неприемливо за руския президент Владимир Путин. Това е заявил насаме държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред западни представители по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, съобщи Радио Свободна Европа/Радио Свобода, позовавайки се на трима европейски представители.

Според тях позицията на Путин е основната пречка пред подобна перспектива. Рубио е обсъдил и войната в Украйна, като е предупредил, че дори превземането на целия Донбас няма да задоволи териториалните амбиции на Кремъл.

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Това няма да засити руския апетит

Така, според разказа на европейските представители, Рубио е описал пред тях последиците от евентуалното установяване на руски контрол върху целия регион.

Рубио: Не сме близо до мирно споразумение

Публично американският държавен секретар беше по-предпазлив. На заключителната си пресконференция в Атланта той заяви, че не знае дали е възможен договорен мир в Украйна.

Не знам дали договореният мир е постижим в Украйна. Това се опитваме да разберем

Рубио добави, че никой не твърди, че страните са на прага на мирно споразумение. Той посочи, че представители на администрацията на Доналд Тръмп, сред които Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, работят по украинското досие, но не представи конкретен срок за дипломатически пробив.

Държавният департамент на САЩ не е отговорил веднага на запитване за частните изказвания, приписвани на Рубио. Затова оценките за членството на Украйна в НАТО и за руските териториални амбиции остават позиция, предадена от неназовани европейски представители, а не официално обявена американска политика.

Неясно остава дали Путин ще отиде в Маями

Рубио е изразил пред западни дипломати и съмнения, че Владимир Путин ще приеме поканата за срещата на върха на Г-20 в Маями през декември. Пред журналисти той заяви, че руското участие все още не е потвърдено.

Дори не знам дали президентът Путин ще дойде в Маями. Това не е обявено и не е потвърдено

Американският държавен секретар защити поканата към руския президент и участието на външния министър Сергей Лавров в срещата в Атланта. По думите му не може да се постигне договорено прекратяване на войната, ако Вашингтон няма възможност да разговаря и с Русия, и с Украйна.

Двудневната среща на външните министри от Г-20 приключи без общо комюнике заради разногласията около войната в Украйна, конфликта в Близкия изток, търговията и морската сигурност. Вместо това беше публикувано изявление на председателството. Традиционната обща снимка на министрите беше отменена след възражения от европейски делегации срещу участието на Лавров.

Източници: rferl.org, apnews.com, g20.utoronto.ca


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Както всеки интелигентен човек може да се досети, от членството на Украйна в НАТО, Украйна ще получи само членовете на НАТО!!!

    Коментиран от #18

    10:35 01.11.2026

  • 2 Немо

    1 9 Отговор
    Няма по-голям гл чак от Путин

    Коментиран от #6, #15

    10:38 01.11.2026

  • 3 5556

    5 1 Отговор
    Айдееее!

    10:39 01.11.2026

  • 4 Общ Евроевропейски референдум

    8 2 Отговор
    е нужен за закриването на тази гнусна терористична организация НАТО

    Коментиран от #10, #21

    10:40 01.11.2026

  • 5 жалко че Украйна в НАТО няма

    6 1 Отговор
    сега русофобите ще скърбят
    че няма кой да ги варди от Мечока

    Коментиран от #16

    10:41 01.11.2026

  • 6 така е немчо

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Немо":

    Няма по-голям гл чак от немощния Немо

    10:42 01.11.2026

  • 7 5556

    10 1 Отговор
    До пролетта като паднат няколко европейски правителства заради протестите и се смени властта, Украйна ще разбере, че и ЕС вече няма да я вземе и има да връща доста пари за столетие напред! А можеше да не се води по акъла на едни.

    Коментиран от #14, #22

    10:43 01.11.2026

  • 8 Съдията

    9 2 Отговор
    Не само близка, а никаква перспектива. На кого му е притрябвала провалена, разнебитена и корумпирана държава.

    Коментиран от #12, #23

    10:43 01.11.2026

  • 9 Русия

    9 0 Отговор
    Не иска Примирие, а иска Мир.
    Тя се опери от примирието по Минските споразумения което укрепи ВСУ.
    Кои са тези западни представители пред които Рубио е казал, че Путин не иска Укра в Нато?
    Лъжат.
    Путин говори това от 2014 г.

    Коментиран от #11

    10:44 01.11.2026

  • 10 погнусени русофили за СВУсрацията

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Общ Евроевропейски референдум":

    Общ Евроевропейски референдум
    31ОТГОВОР
    е нужен за закриването на тази гнусна терористична организация НАТО
    -;-
    Погнусените защо още не са емигрирали към Четвъртия Райх!

    10:46 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Русофилия в мъка за Мамаша Раша

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "5556":

    7 5556
    30ОТГОВОР
    До пролетта като паднат няколко европейски правителства заради протестите и се смени властта, Украйна ще разбере, че и ЕС вече няма да я вземе
    -;-
    А и лятото като световния пролетарият се надигне за защита на човешките ценности и ще разберем идейте на маркс-ленинизъма

    Коментиран от #17

    10:50 01.11.2026

  • 15 Кубинци показват наивност на лениниста

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Немо":

    2 Немо
    13ОТГОВОР
    Няма по-голям гл чак от Путин
    Коментиран от 6
    -;-
    В Куба има по-големи глупаци

    10:52 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ганислав

    2 1 Отговор
    Рубио призна, че докато Путин е на власт СВО-то няма да спре.

    11:08 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ихууууу ганьовото

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Общ Евроевропейски референдум":

    Ми организирай,финансирай и проведи.След това излез на улицата да висиш какво те чака

    11:10 01.11.2026

  • 22 А бре

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "5556":

    Къде го видя този световен пролетарият бре? И Путин го търси ,ама не можа да го намери

    11:14 01.11.2026

  • 23 как на кого

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Съдията":

    На Путин

    11:16 01.11.2026

  • 24 Обективни истини

    4 0 Отговор
    Спрете да ги захранвате с оръжие и финанси и войната , бързо ще свърши, еее Украйна ще изгуби някаква територия, какво от това, но спечели конфликта , а име но няма да бусолизират мъже и да ги карат насилствено да умират против волята им

    11:28 01.11.2026

  • 25 Така е

    2 0 Отговор
    не може руснаци в НАТО !

    11:31 01.11.2026