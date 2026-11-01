Рубио: Членството на Украйна в НАТО няма близка перспектива

Членството на Украйна в НАТО не е реалистично в краткосрочен план, а присъединяването на Киев би било неприемливо за руския президент Владимир Путин. Това е заявил насаме държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред западни представители по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, съобщи Радио Свободна Европа/Радио Свобода, позовавайки се на трима европейски представители.

Според тях позицията на Путин е основната пречка пред подобна перспектива. Рубио е обсъдил и войната в Украйна, като е предупредил, че дори превземането на целия Донбас няма да задоволи териториалните амбиции на Кремъл.

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Така, според разказа на европейските представители, Рубио е описал пред тях последиците от евентуалното установяване на руски контрол върху целия регион.

Рубио: Не сме близо до мирно споразумение

Публично американският държавен секретар беше по-предпазлив. На заключителната си пресконференция в Атланта той заяви, че не знае дали е възможен договорен мир в Украйна.

Не знам дали договореният мир е постижим в Украйна. Това се опитваме да разберем

Рубио добави, че никой не твърди, че страните са на прага на мирно споразумение. Той посочи, че представители на администрацията на Доналд Тръмп, сред които Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, работят по украинското досие, но не представи конкретен срок за дипломатически пробив.

Държавният департамент на САЩ не е отговорил веднага на запитване за частните изказвания, приписвани на Рубио. Затова оценките за членството на Украйна в НАТО и за руските териториални амбиции остават позиция, предадена от неназовани европейски представители, а не официално обявена американска политика.

Неясно остава дали Путин ще отиде в Маями

Рубио е изразил пред западни дипломати и съмнения, че Владимир Путин ще приеме поканата за срещата на върха на Г-20 в Маями през декември. Пред журналисти той заяви, че руското участие все още не е потвърдено.

Дори не знам дали президентът Путин ще дойде в Маями. Това не е обявено и не е потвърдено

Американският държавен секретар защити поканата към руския президент и участието на външния министър Сергей Лавров в срещата в Атланта. По думите му не може да се постигне договорено прекратяване на войната, ако Вашингтон няма възможност да разговаря и с Русия, и с Украйна.

Двудневната среща на външните министри от Г-20 приключи без общо комюнике заради разногласията около войната в Украйна, конфликта в Близкия изток, търговията и морската сигурност. Вместо това беше публикувано изявление на председателството. Традиционната обща снимка на министрите беше отменена след възражения от европейски делегации срещу участието на Лавров.

Източници: rferl.org, apnews.com, g20.utoronto.ca