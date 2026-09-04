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Турция обвини Гърция в строителство на гранична ограда по Марица на нейна територия

Турция обвини Гърция в строителство на гранична ограда по Марица на нейна територия

4 Септември, 2026 15:48 754 11

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  • река марица-
  • мигранти

Преди около пет месеца гръцките власти решиха да продължат с довършването на оградата в спорните райони въз основа на гръцките карти

Турция обвини Гърция в строителство на гранична ограда по Марица на нейна територия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Турция е подала официален дипломатически протест срещу Гърция заради разширяването на гранична ограда по река Марица (Еврос), твърдейки, че части от конструкцията се строят на турска територия, съобщава Kathimerini.

Според източници, строителството е добавило нова точка на напрежение в отношенията между съседните страни, но изграждането на съоръжението продължава.

Оградата в регион Еврос е започната през 2023 г. и е завършена в началото на 2025 г. Строителството обаче е останало недовършено на поне седем точки по 35-километровия участък на проекта.

Обектите, повечето от които близо до Суфли, а някои близо до Дидимотихо, обхващат обща дължина от около 5 километра. Гръцките военни карти поставят районите от гръцката страна на границата, докато Турция ги счита за турска територия.

Спорът произтича отчасти от промените в течението на река Марица, която е част от гръцко-турската граница, което създава разногласия относно точното местоположение на границата.

Полицейски източници съобщиха, че строителството първоначално е било спряно на спорните точки по тактически и дипломатически причини. Едно от предложенията е било да се инсталира подвижна бариера, която може да бъде преместена, ако е необходимо, вместо да се изгражда постоянна конструкция, изискваща основи и фиксирани опорни колони.

Дипломатически източници съобщиха, че друго усложнение е възникнало през 2024 г., когато гръцките власти започнаха дигитално картографиране на границата. Дотогава наличните карти са били базирани на аналогови проучвания, датиращи от 1926 г.

"Възникнаха малки несъответствия между аналоговите и дигиталните изображения", казва дипломатически източник. "Техническите служби на двете страни трябва да се споразумеят за общо картографиране".

Подобен проблем е възникнал между Гърция и Турция и през 2024 г., добавя източникът.

Преди около пет месеца гръцките власти решиха да продължат с довършването на оградата в спорните райони въз основа на гръцките карти. Строителството се извършва с помощта на забиване на пилоти за създаване на постоянни основи, докато по-ранното предложение за подвижна бариера е изоставено.

Решението накара турското правителство да подаде официален дипломатически протест, известен като вербална нота, чрез точката за контакт, поддържана от Гърция, Турция и България на граничния пункт Капитан Андреево.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нахално животно е пуяка

    7 4 Отговор
    когато се пазиш от диверсиите му веднага има булю булю булю

    Коментиран от #9

    15:57 04.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    7 6 Отговор
    Византийците са гадни к.пелета. Много. И като знам, че всяка седмица съм на почивка там и ми става още по-кофти.

    15:59 04.09.2026

  • 3 А нашата ограда

    9 0 Отговор
    прилича на такава от кокошарник, спрямо данайската! 🤦

    16:04 04.09.2026

  • 4 само питам

    8 0 Отговор
    ако се сбият ние от мекия член 5 на кого ще помагаме?

    Коментиран от #6

    16:06 04.09.2026

  • 5 Турската дипломация

    5 1 Отговор
    е една от най-добрите в света. Спорът с Гърция е за газовите находища в морето, но силите са неравни. Правото е на силния и Турция ще си вземе, колкото си иска.

    16:15 04.09.2026

  • 6 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Ще се сбием с всички около нас...

    16:18 04.09.2026

  • 7 Въпросче

    4 1 Отговор
    Когато Турция промени устието на р.Резовска , която определя линията и на границите в морето , нашите евроатлантици протестираха ли ? А това определя и в чия акватория са газовите находища в Черно море .

    16:19 04.09.2026

  • 8 Чума

    7 1 Отговор
    Виждате как два братски саседа спорят за българските земи! След първата национална катастрофа, след Междусъюзническата война, от Марица до Места е България до 1919 г., защото сте много умни!

    16:23 04.09.2026

  • 9 пуяк

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "нахално животно е пуяка":

    педал си бе боклук

    16:27 04.09.2026

  • 10 Тия спорят за български земи

    3 0 Отговор
    Това е българска Беломорска Тракия, незаконно ни отнета след ПСВ от Англия и Франция с Ньойския договор и подарена на данайците.

    16:32 04.09.2026

  • 11 Кочо

    0 0 Отговор
    При тоталитарния режим на Бай Тошо не беше ме страх, че някой съсед ще ни пробута мигранти и ще ни изнудва с този геополитичев кос! Хем нямаше такава ограда, Фронтекс и модерни апарати! Един калпав кльон и двама граничара с по един автомат и едно проскубано куче! Сами на 5 километра от държавната граница!?

    16:38 04.09.2026

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