Турция обвини Гърция в строителство на гранична ограда по Марица на нейна територия

Турция е подала официален дипломатически протест срещу Гърция заради разширяването на гранична ограда по река Марица (Еврос), твърдейки, че части от конструкцията се строят на турска територия, съобщава Kathimerini.

Според източници, строителството е добавило нова точка на напрежение в отношенията между съседните страни, но изграждането на съоръжението продължава.

Оградата в регион Еврос е започната през 2023 г. и е завършена в началото на 2025 г. Строителството обаче е останало недовършено на поне седем точки по 35-километровия участък на проекта.

Обектите, повечето от които близо до Суфли, а някои близо до Дидимотихо, обхващат обща дължина от около 5 километра. Гръцките военни карти поставят районите от гръцката страна на границата, докато Турция ги счита за турска територия.

Спорът произтича отчасти от промените в течението на река Марица, която е част от гръцко-турската граница, което създава разногласия относно точното местоположение на границата.

Полицейски източници съобщиха, че строителството първоначално е било спряно на спорните точки по тактически и дипломатически причини. Едно от предложенията е било да се инсталира подвижна бариера, която може да бъде преместена, ако е необходимо, вместо да се изгражда постоянна конструкция, изискваща основи и фиксирани опорни колони.

Дипломатически източници съобщиха, че друго усложнение е възникнало през 2024 г., когато гръцките власти започнаха дигитално картографиране на границата. Дотогава наличните карти са били базирани на аналогови проучвания, датиращи от 1926 г.

"Възникнаха малки несъответствия между аналоговите и дигиталните изображения", казва дипломатически източник. "Техническите служби на двете страни трябва да се споразумеят за общо картографиране".

Подобен проблем е възникнал между Гърция и Турция и през 2024 г., добавя източникът.

Преди около пет месеца гръцките власти решиха да продължат с довършването на оградата в спорните райони въз основа на гръцките карти. Строителството се извършва с помощта на забиване на пилоти за създаване на постоянни основи, докато по-ранното предложение за подвижна бариера е изоставено.

Решението накара турското правителство да подаде официален дипломатически протест, известен като вербална нота, чрез точката за контакт, поддържана от Гърция, Турция и България на граничния пункт Капитан Андреево.