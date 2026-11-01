Демократите готвят разследвания срещу Тръмп при победа

Победа на Демократическата партия на междинните избори в Съединените щати може да ограничи способността на президента Доналд Тръмп да прокарва инициативите си без подкрепа от демократите. Новият Конгрес ще започне работа на 3 януари 2027 г., а контролът над едната или двете камари би променил съществено отношенията между Белия дом и законодателната власт.

В момента републиканците държат Камарата на представителите и Сената. Ако демократите спечелят Камарата, те ще поемат ръководството на ключовите комисии и ще получат възможност да изискват документи, да призовават свидетели и да провеждат изслушвания за действията на администрацията. Ако партията поеме и Сената, ще може да затрудни утвърждаването на президентски назначения, включително на съдии и членове на кабинета.

Разследванията ще предшестват евентуален импийчмънт

Според Bloomberg Government демократите подготвят широк надзор върху администрацията, ако спечелят мнозинство. Сред обсъжданите направления са решенията на Белия дом, бизнес интересите на президента и семейството му, криптосвързаностите на Тръмп, договори на Пентагона и отношенията между администрацията и нейни донори.

„От съмнителните договори на Пентагона, които пълнят джобовете на синовете на президента, през криптомилиардите на Тръмп до задкулисните сделки за донори – ще гарантираме, че ще се борим с корупцията, когато демократите си върнат Камарата през ноември“, заяви демократът Робърт Гарсия, цитиран от Ройтерс.

Подходът, описан от Ройтерс, е първо да се съберат документи и свидетелски показания, а след това да се прецени дали има основания за внасяне на членове за импийчмънт. Конгресменът Дан Голдман заяви, че демократите трябва да започнат „редица разследвания“, преди да предприемат такава стъпка срещу представители на администрацията.

Какво би означавала загубата на мнозинството

Импийчмънтът не отстранява автоматично президента от длъжност. Камарата на представителите може да повдигне обвинения, а Сенатът провежда процес. Демократите обаче ще трябва да преценят и политическата цена на подобна процедура. Тръмп вече е бил подлаган два пъти на импийчмънт по време на първия си мандат, което позволява на републиканците да представят нов опит като продължение на партийна конфронтация.

Демократите не са поели ангажимент да започнат незабавно процедура срещу президента. Планираните разследвания могат да засегнат и членове на кабинета, федерални агенции и частни компании, свързани с решения или сделки на администрацията. Междувременно законодателната програма на Белия дом би била изправена пред по-трудни преговори за бюджета, финансирането и новите закони.

Изборите за Конгреса ще се проведат на 3 ноември. Резултатите ще определят състава на 120-ия Конгрес и степента на политически контрол върху втората администрация на Тръмп през последните две години от мандата му.

Източници: news.bgov.com, investing.com, apnews.com