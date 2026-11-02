В Украйна: Проруският кандидат спечели изборите в България, проукраинският загуби

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България беше представена в Украйна и Русия като вот с отражение върху позицията на София към войната. По предварителни данни Йотова получава около 58% от гласовете, а Андрей Гюров – около 39%. Гюров призна поражението си след втория тур.
Украинските медии поставиха акцент върху различията между двамата кандидати. Укринформ описа Йотова като политик, който подкрепя членството на България в Европейския съюз и НАТО, но настоява за преговори с Русия и се противопоставя на предоставянето на военна помощ на Украйна.
РБК-Украина определи изборите като надпревара, в която са заложени както подкрепата за Киев, така и руското влияние в България. Медията отбеляза, че Гюров е заемал прозападна позиция и по време на краткото си управление като служебен премиер е подкрепил десетгодишно споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украйна.
Киев вижда укрепване на лагера около Радев
Украинският сайт ZN.ua свърза резултата с укрепването на политическите позиции на премиера Румен Радев, чиято партия спечели парламентарните избори през април. Според публикацията Радев се противопоставя на военната помощ за Украйна и на санкциите срещу Москва, а победата на Йотова му осигурява съюзник на президентския пост.
Изданието цитира думите на Йотова към премиера след обявяването на предварителните резултати: „Господин Радев, без вас нямаше да се справим“. ZN.ua посочва, че изборите са проведени на фона на атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, за които Йотова не е обвинила пряко Кремъл заради липса на доказателства.
В същото време украинските публикации не представят резултата като автоматична промяна на международната политика на България. Президентските правомощия са ограничени, а външната политика се определя основно от правителството. Победата обаче дава на Йотова по-силен политически мандат и по-голяма тежест в публичния дебат за подкрепата към Украйна.
В Русия акцентът е върху „мира и войната“
Руските медии отразиха изборите през посланията на управляващите в София. ТАСС цитира Румен Радев, според когото гражданите са избирали между „мир и война“. Той заяви, че победа на Гюров би могла да доведе до включване на България във войната в Украйна.
„В неделя ще правим избор между мира и войната“, каза Радев според ТАСС. Агенцията припомни, че Гюров е подкрепял споразумението за сигурност с Украйна, което руската публикация представи като една от основните разделителни линии в кампанията.
„Комерсант“ съобщи за признатото поражение на Гюров и посочи, че предварителните резултати са дали преднина на Йотова. Изданието отбеляза и ниската активност – около 27% на втория тур, след рекордно слабата активност на първия.
До публикуването на руските материали не беше съобщено за отделна официална реакция на Кремъл или на руското правителство. Отзвукът в Русия остана основно в рамките на медийното отразяване и на интерпретациите за курса на България към Москва и Киев.
Източници: zn.ua, ukrinform.ua, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много е тъжно
Коментиран от #10
04:13 02.11.2026
2 Бончо М.
Коментиран от #5
04:14 02.11.2026
3 Вчера се разбра,
04:16 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Той и Волгин
До коментар #2 от "Бончо М.":е евродепутат, ако схващаш намека де....
04:17 02.11.2026
6 Само
04:19 02.11.2026
7 Балкани
Коментиран от #13
04:20 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Честито на всички "россияни" в новата
До коментар #1 от "Много е тъжно":22-ра Русская Република Болгаристан.
04:25 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Точно така
Коментиран от #14, #15
04:26 02.11.2026
13 Соломон
До коментар #7 от "Балкани":Ще спечели този който изберат хората на Украйна
04:26 02.11.2026
14 3 дневната война на Путин
До коментар #12 от "Точно така":Йотова ще спре за 3 дни.
Коментиран от #18
04:28 02.11.2026
15 Соломон
До коментар #12 от "Точно така":И сега какво. Войната утре ще спре ли или ше трябва да отстъпи всичко до Киев за да настъпи желания мир
04:29 02.11.2026
16 В чест на победата
Очакваме ги с хляб и сол.
Коментиран от #22
04:29 02.11.2026
17 Стига ве!
04:29 02.11.2026
18 За ден
До коментар #14 от "3 дневната война на Путин":и половина даже
04:30 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Накратко
04:35 02.11.2026
21 И кой е този проруски
04:35 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нак
04:51 02.11.2026
26 Хи их хи
Коментиран от #33
04:52 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И в България
Коментиран от #30, #31, #32
04:56 02.11.2026
30 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "И в България":За ТЪлПИТЕ ПО ПЕЙКИ ТЕ,
когато удариш през ръката съпруга на сестра ти който бие нея и децата им - ТОЙ Е ЖЕРТВА, а ти си насилник❗
05:03 02.11.2026
31 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "И в България":Когато мнозинството отива да гласува,само за да покаже на Бо. Бо. и Ши ши, че НЕ ги иска-
това са необразовани и селения🤔
Ех теА УМНИТЕ и КРАСИВИТЕ, дето през живота си един пирон не са забили, едно дете не са отгледали, на две магарета сламата не могат да разделят❗
05:06 02.11.2026
32 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "И в България":Ами хем искахте да могат да гласуват тези дето не могат да си напишат името,
хем после защо те гласували така❗
Виж в Конституцията до каква възраст е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО образованието❗
Защо тези които не спазват закона не се оставят извън списъците за гласуване❗
И за това ли Радев Ви е виновен❓
05:12 02.11.2026
33 🦉🦉🦉🦉
До коментар #26 от "Хи их хи":А вицето се изцепи, че У...йна върнала ядрените си оръжия ....
ПО СИЛАТА НА МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ
05:14 02.11.2026
34 ЕДГАР КЕЙСИ
05:18 02.11.2026