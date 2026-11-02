В Украйна: Проруският кандидат спечели изборите в България, проукраинският загуби

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България беше представена в Украйна и Русия като вот с отражение върху позицията на София към войната. По предварителни данни Йотова получава около 58% от гласовете, а Андрей Гюров – около 39%. Гюров призна поражението си след втория тур.

Украинските медии поставиха акцент върху различията между двамата кандидати. Укринформ описа Йотова като политик, който подкрепя членството на България в Европейския съюз и НАТО, но настоява за преговори с Русия и се противопоставя на предоставянето на военна помощ на Украйна.

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РБК-Украина определи изборите като надпревара, в която са заложени както подкрепата за Киев, така и руското влияние в България. Медията отбеляза, че Гюров е заемал прозападна позиция и по време на краткото си управление като служебен премиер е подкрепил десетгодишно споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украйна.

Киев вижда укрепване на лагера около Радев

Украинският сайт ZN.ua свърза резултата с укрепването на политическите позиции на премиера Румен Радев, чиято партия спечели парламентарните избори през април. Според публикацията Радев се противопоставя на военната помощ за Украйна и на санкциите срещу Москва, а победата на Йотова му осигурява съюзник на президентския пост.

Изданието цитира думите на Йотова към премиера след обявяването на предварителните резултати: „Господин Радев, без вас нямаше да се справим“. ZN.ua посочва, че изборите са проведени на фона на атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, за които Йотова не е обвинила пряко Кремъл заради липса на доказателства.

В същото време украинските публикации не представят резултата като автоматична промяна на международната политика на България. Президентските правомощия са ограничени, а външната политика се определя основно от правителството. Победата обаче дава на Йотова по-силен политически мандат и по-голяма тежест в публичния дебат за подкрепата към Украйна.

В Русия акцентът е върху „мира и войната“

Руските медии отразиха изборите през посланията на управляващите в София. ТАСС цитира Румен Радев, според когото гражданите са избирали между „мир и война“. Той заяви, че победа на Гюров би могла да доведе до включване на България във войната в Украйна.

„В неделя ще правим избор между мира и войната“, каза Радев според ТАСС. Агенцията припомни, че Гюров е подкрепял споразумението за сигурност с Украйна, което руската публикация представи като една от основните разделителни линии в кампанията.

„Комерсант“ съобщи за признатото поражение на Гюров и посочи, че предварителните резултати са дали преднина на Йотова. Изданието отбеляза и ниската активност – около 27% на втория тур, след рекордно слабата активност на първия.

До публикуването на руските материали не беше съобщено за отделна официална реакция на Кремъл или на руското правителство. Отзвукът в Русия остана основно в рамките на медийното отразяване и на интерпретациите за курса на България към Москва и Киев.

Източници: zn.ua, ukrinform.ua, kommersant.ru