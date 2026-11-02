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В Украйна: Проруският кандидат спечели изборите в България, проукраинският загуби
  Тема: Украйна

В Украйна: Проруският кандидат спечели изборите в България, проукраинският загуби

2 Ноември, 2026 04:03 863 34

  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • украйна-
  • русия

Руските медии представиха президентския вот като избор между мир и война

В Украйна: Проруският кандидат спечели изборите в България, проукраинският загуби - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България беше представена в Украйна и Русия като вот с отражение върху позицията на София към войната. По предварителни данни Йотова получава около 58% от гласовете, а Андрей Гюров – около 39%. Гюров призна поражението си след втория тур.

Украинските медии поставиха акцент върху различията между двамата кандидати. Укринформ описа Йотова като политик, който подкрепя членството на България в Европейския съюз и НАТО, но настоява за преговори с Русия и се противопоставя на предоставянето на военна помощ на Украйна.

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РБК-Украина определи изборите като надпревара, в която са заложени както подкрепата за Киев, така и руското влияние в България. Медията отбеляза, че Гюров е заемал прозападна позиция и по време на краткото си управление като служебен премиер е подкрепил десетгодишно споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украйна.

Киев вижда укрепване на лагера около Радев

Украинският сайт ZN.ua свърза резултата с укрепването на политическите позиции на премиера Румен Радев, чиято партия спечели парламентарните избори през април. Според публикацията Радев се противопоставя на военната помощ за Украйна и на санкциите срещу Москва, а победата на Йотова му осигурява съюзник на президентския пост.

Изданието цитира думите на Йотова към премиера след обявяването на предварителните резултати: „Господин Радев, без вас нямаше да се справим“. ZN.ua посочва, че изборите са проведени на фона на атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, за които Йотова не е обвинила пряко Кремъл заради липса на доказателства.

В същото време украинските публикации не представят резултата като автоматична промяна на международната политика на България. Президентските правомощия са ограничени, а външната политика се определя основно от правителството. Победата обаче дава на Йотова по-силен политически мандат и по-голяма тежест в публичния дебат за подкрепата към Украйна.

В Русия акцентът е върху „мира и войната“

Руските медии отразиха изборите през посланията на управляващите в София. ТАСС цитира Румен Радев, според когото гражданите са избирали между „мир и война“. Той заяви, че победа на Гюров би могла да доведе до включване на България във войната в Украйна.

„В неделя ще правим избор между мира и войната“, каза Радев според ТАСС. Агенцията припомни, че Гюров е подкрепял споразумението за сигурност с Украйна, което руската публикация представи като една от основните разделителни линии в кампанията.

„Комерсант“ съобщи за признатото поражение на Гюров и посочи, че предварителните резултати са дали преднина на Йотова. Изданието отбеляза и ниската активност – около 27% на втория тур, след рекордно слабата активност на първия.

До публикуването на руските материали не беше съобщено за отделна официална реакция на Кремъл или на руското правителство. Отзвукът в Русия остана основно в рамките на медийното отразяване и на интерпретациите за курса на България към Москва и Киев.

Източници: zn.ua, ukrinform.ua, kommersant.ru


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много е тъжно

    9 11 Отговор
    Когато подробностите за българските избори трябва да научаваме от украински медии.

    Коментиран от #10

    04:13 02.11.2026

  • 2 Бончо М.

    27 1 Отговор
    За Гюров е вярно, че е украински кандидат, но Йотова не е руски. Тя е била евродепутат и е по-скоро кандидат на ЕС.

    Коментиран от #5

    04:14 02.11.2026

  • 3 Вчера се разбра,

    7 34 Отговор
    че мнозинството от българите си избраха бъдеще по подобие на руската кoчuнa

    04:16 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Той и Волгин

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Бончо М.":

    е евродепутат, ако схващаш намека де....

    04:17 02.11.2026

  • 6 Само

    2 0 Отговор
    Така изглежда да ни изпързаля.

    04:19 02.11.2026

  • 7 Балкани

    22 0 Отговор
    Направете в Окраина Президентски избори да видим кой ще спечели...хаха

    Коментиран от #13

    04:20 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Честито на всички "россияни" в новата

    3 17 Отговор

    До коментар #1 от "Много е тъжно":

    22-ра Русская Република Болгаристан.

    04:25 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Точно така

    21 2 Отговор
    Не искаме безумната война да продължава нито ден повече, затова гласувахме за Йотова. Гюров щеше да тичка да подписва още договори, без никой да му е разрешил.

    Коментиран от #14, #15

    04:26 02.11.2026

  • 13 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Балкани":

    Ще спечели този който изберат хората на Украйна

    04:26 02.11.2026

  • 14 3 дневната война на Путин

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Точно така":

    Йотова ще спре за 3 дни.

    Коментиран от #18

    04:28 02.11.2026

  • 15 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Точно така":

    И сега какво. Войната утре ще спре ли или ше трябва да отстъпи всичко до Киев за да настъпи желания мир

    04:29 02.11.2026

  • 16 В чест на победата

    4 16 Отговор
    Йотова и Радев обявяват инициативата "Отворени Врати" за руски ракети, дронове и бомби.
    Очакваме ги с хляб и сол.

    Коментиран от #22

    04:29 02.11.2026

  • 17 Стига ве!

    13 0 Отговор
    Аз бях ли журналист, такава фекалия нямаше как да напиша. Може ли чак пък толкова да нямате достойнсто?!?

    04:29 02.11.2026

  • 18 За ден

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "3 дневната война на Путин":

    и половина даже

    04:30 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Накратко

    8 0 Отговор
    Повече мъжа спечели

    04:35 02.11.2026

  • 21 И кой е този проруски

    3 0 Отговор
    Този ли, който нарича Русия агресор; този ли, който отявлено е на страната на фашисткия режим а Украйна; този ли лизур, който зал гърба на обеднелия българскитнарод продължава да изхранва еднитмързеливи навлеци ; този който укрива истината за дроновете нападнали корабите и тайно се среща именно с тези, които сториха това…. Този ли е проруски?

    04:35 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нак

    5 5 Отговор
    Йотова подобно на кРадеф използва проруски наративи в кампанията си за да заблуди глупавите си избиратели.

    04:51 02.11.2026

  • 26 Хи их хи

    4 5 Отговор
    Какво каза, когато го попитаха кой е агресора във войната САЩ и Израел срещу Иран-Ааа,ъъъ, такова де, предвит субективните и обективни обстоятелства, нали, така че, ъъъ, ааа...

    Коментиран от #33

    04:52 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И в България

    1 5 Отговор
    И в България вече се шири нещо от сорта на руска шизофрения. На агресора се вика жертва. На войнолюбеца и военния престъпник се вика миролюбец. Но това става само сред необразованите българи и малоумната селения. Оказват се мнозинство. Над 50 процента от гласувалите.

    Коментиран от #30, #31, #32

    04:56 02.11.2026

  • 30 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "И в България":

    За ТЪлПИТЕ ПО ПЕЙКИ ТЕ,
    когато удариш през ръката съпруга на сестра ти който бие нея и децата им - ТОЙ Е ЖЕРТВА, а ти си насилник❗

    05:03 02.11.2026

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "И в България":

    Когато мнозинството отива да гласува,само за да покаже на Бо. Бо. и Ши ши, че НЕ ги иска-
    това са необразовани и селения🤔
    Ех теА УМНИТЕ и КРАСИВИТЕ, дето през живота си един пирон не са забили, едно дете не са отгледали, на две магарета сламата не могат да разделят❗

    05:06 02.11.2026

  • 32 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "И в България":

    Ами хем искахте да могат да гласуват тези дето не могат да си напишат името,
    хем после защо те гласували така❗
    Виж в Конституцията до каква възраст е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО образованието❗
    Защо тези които не спазват закона не се оставят извън списъците за гласуване❗
    И за това ли Радев Ви е виновен❓

    05:12 02.11.2026

  • 33 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хи их хи":

    А вицето се изцепи, че У...йна върнала ядрените си оръжия ....
    ПО СИЛАТА НА МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ🫪🫪

    05:14 02.11.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ДА, ПРОРУСКАТА ПОДЛОГА ......................... ДРУГАРКАТА ПИГИ ЙОТОВА СПЕЧЕЛИ ........................ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ПОСТ С "МАДУРОВСКИТЕ" МАШИНИ ....................... ФАКТ !

    05:18 02.11.2026