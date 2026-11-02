Спешни прекъсвания на тока започнаха в Киев и областта

Спешни прекъсвания на електрозахранването са въведени в Киев и Киевска област по разпореждане на националния оператор „Укренерго“, съобщи ДТЕК. Компанията уточни, че обичайните графици за спиране на тока не важат, докато действат аварийните ограничения.
„Киев и Киевска област: по команда на „Укренерго“ са въведени спешни прекъсвания“, заяви ДТЕК. От енергийната компания добавиха, че при промяна на ситуацията ще информират чрез официалните си канали. Не са посочени конкретните райони, в които електрозахранването е прекъснато, нито срок за отмяна на мерките.
Нови ограничения след ударите по енергийната система
Спешните прекъсвания са поредното ограничение в столичния регион през последните дни. На 1 ноември в Киев също бяха въведени аварийни спирания на тока заради усложнената обстановка в енергийната система.
ДТЕК съобщи, че на 30 октомври е била атакувана топлоелектрическа централа в столицата. По данни на компанията новите удари са задълбочили щетите от предишни атаки и са направили работата на енергийната система по-трудна. Екипи възстановяват повреденото оборудване, но дейностите се извършват само когато условията за сигурност позволяват.
На 31 октомври ДТЕК съобщи, че над 80 000 домакинства в Киевска област са били без електричество. Компанията не посочи колко от тях остават засегнати при новите прекъсвания. Продължителността им не може да бъде определена предварително, тъй като зависи от състоянието на мрежата и възможността за ремонт.
За потребителите това означава, че електрозахранването може да бъде прекъснато извън предварително обявения график и да бъде възстановено без фиксиран час. Следващата информация за промени ще бъде публикувана от ДТЕК и „Укренерго“.
Източници: censor.net, en.interfax.com.ua, en.lb.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОЯТО ПОКРИВА 130 ДЕКАРА С КАСЕТАТА
.......
ИДЕАЛНО ЗА ЕДИН ТЕЦ :)
Коментиран от #4
08:38 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Не ви е срам......!!!
Сега да карате президента на Украйна да си свети с джиесема в златния кенеф...!!!
08:40 02.11.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не може да бъде Северна Корея няма храна яде трева испят в кашони като американците
08:46 02.11.2026
5 Не е ясно дали
08:54 02.11.2026
6 центавос
08:55 02.11.2026
7 Решение
08:57 02.11.2026
8 Мишел
09:03 02.11.2026
9 Факт
09:11 02.11.2026
10 лема
09:14 02.11.2026
11 горски
09:18 02.11.2026
12 Осраина
09:24 02.11.2026
13 Хи хи
09:29 02.11.2026
14 Инна
„Производствената сграда на завода „Укрспецвяз“, който произвежда военни продукти и продукти с двойно предназначение, е била ударена“, се казва в изявлението.
Руското Министерство на отбраната добави, че руските сили, използвайки дронове за атака „Геран“, са нанесли удари и по склад за оръжие, логистичен център на украинските въоръжени сили и електрически локомотив, принадлежащ на украински бойци.
Министерството на отбраната подчерта, че ударите са спомогнали за намаляване на военния потенциал на киевския режим.
По-рано, на 2 ноември, руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли удари по склад за ракетни установки „Нептун“ близо до Одеса.
09:39 02.11.2026
15 Прям
10:05 02.11.2026