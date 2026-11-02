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Спешни прекъсвания на тока започнаха в Киев и областта
  Тема: Украйна

Спешни прекъсвания на тока започнаха в Киев и областта

2 Ноември, 2026 08:33 1 000 15

  • киев-
  • украйна-
  • спиране на тока-
  • дтек-
  • укренерго

ДТЕК уточни, че обичайните графици не важат, докато действат аварийните ограничения. Не е ясно кога електрозахранването ще бъде възстановено навсякъде

Спешни прекъсвания на тока започнаха в Киев и областта - 1
Снимка: Генштаб ВСУ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спешни прекъсвания на електрозахранването са въведени в Киев и Киевска област по разпореждане на националния оператор „Укренерго“, съобщи ДТЕК. Компанията уточни, че обичайните графици за спиране на тока не важат, докато действат аварийните ограничения.

„Киев и Киевска област: по команда на „Укренерго“ са въведени спешни прекъсвания“, заяви ДТЕК. От енергийната компания добавиха, че при промяна на ситуацията ще информират чрез официалните си канали. Не са посочени конкретните райони, в които електрозахранването е прекъснато, нито срок за отмяна на мерките.

Нови ограничения след ударите по енергийната система

Спешните прекъсвания са поредното ограничение в столичния регион през последните дни. На 1 ноември в Киев също бяха въведени аварийни спирания на тока заради усложнената обстановка в енергийната система.

ДТЕК съобщи, че на 30 октомври е била атакувана топлоелектрическа централа в столицата. По данни на компанията новите удари са задълбочили щетите от предишни атаки и са направили работата на енергийната система по-трудна. Екипи възстановяват повреденото оборудване, но дейностите се извършват само когато условията за сигурност позволяват.

На 31 октомври ДТЕК съобщи, че над 80 000 домакинства в Киевска област са били без електричество. Компанията не посочи колко от тях остават засегнати при новите прекъсвания. Продължителността им не може да бъде определена предварително, тъй като зависи от състоянието на мрежата и възможността за ремонт.

За потребителите това означава, че електрозахранването може да бъде прекъснато извън предварително обявения график и да бъде възстановено без фиксиран час. Следващата информация за промени ще бъде публикувана от ДТЕК и „Укренерго“.

Източници: censor.net, en.interfax.com.ua, en.lb.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 1 Отговор
    КОРЕЙЦИТЕ ИЗПИТАХА АЗИАТСКА ЕВТЕНИЙКА
    КОЯТО ПОКРИВА 130 ДЕКАРА С КАСЕТАТА
    .......
    ИДЕАЛНО ЗА ЕДИН ТЕЦ :)

    Коментиран от #4

    08:38 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    29 2 Отговор
    Алеле......
    Не ви е срам......!!!
    Сега да карате президента на Украйна да си свети с джиесема в златния кенеф...!!!

    08:40 02.11.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не може да бъде Северна Корея няма храна яде трева испят в кашони като американците

    08:46 02.11.2026

  • 5 Не е ясно дали

    15 0 Отговор
    404 все още съществува...

    08:54 02.11.2026

  • 6 центавос

    17 1 Отговор
    путин пак си играе с копчетата на тука има тука няма,ама да вземе малко да разшири играта и по саксонско направление,че много се разпуснаха

    08:55 02.11.2026

  • 7 Решение

    13 0 Отговор
    Ако няма ток да я карат на видело !

    08:57 02.11.2026

  • 8 Мишел

    12 0 Отговор
    Тази зима тока в Украйна ще е само от батерии.

    09:03 02.11.2026

  • 9 Факт

    8 0 Отговор
    Е що така!?

    09:11 02.11.2026

  • 10 лема

    14 0 Отговор
    Колкото пъти зеления гноом си отвори устата толко пъти спира тока!

    09:14 02.11.2026

  • 11 горски

    11 0 Отговор
    Не ви трябва ток,може да си светите с пропаганда...да бъде светлина-каза зеления господ ---и стана...

    09:18 02.11.2026

  • 12 Осраина

    4 0 Отговор
    Има ли място в метрото,построено от Русия,търся мястото със багажа.

    09:24 02.11.2026

  • 13 Хи хи

    5 0 Отговор
    Чудесна новина, това е комунистически ток на Ленин, и трябва да бъде спиран по всякакъв начин ,за да е демокрация на тъмно и студено !! Демокрацията иска жертви !!

    09:29 02.11.2026

  • 14 Инна

    4 0 Отговор
    Руските сили са нанесли удари по военно-промишленото предприятие „Укрспецвяз“ на киевския режим, съобщи руското Министерство на отбраната на 2 ноември.

    „Производствената сграда на завода „Укрспецвяз“, който произвежда военни продукти и продукти с двойно предназначение, е била ударена“, се казва в изявлението.

    Руското Министерство на отбраната добави, че руските сили, използвайки дронове за атака „Геран“, са нанесли удари и по склад за оръжие, логистичен център на украинските въоръжени сили и електрически локомотив, принадлежащ на украински бойци.

    Министерството на отбраната подчерта, че ударите са спомогнали за намаляване на военния потенциал на киевския режим.

    По-рано, на 2 ноември, руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли удари по склад за ракетни установки „Нептун“ близо до Одеса.

    09:39 02.11.2026

  • 15 Прям

    0 0 Отговор
    Това е по- лекия начин за наказание на Украинците. Време е да им дойде акъла в главите.

    10:05 02.11.2026

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