Удар по Изюм остави една жертва и града без ток, Киев спря метрото

Руски сили са нанесли удар по Изюм в Харковска област с управляеми авиобомби. Един човек е загинал, а най-малко трима са пострадали, съобщиха началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов и градската военна администрация. На пострадалите е оказана медицинска помощ.

По предварителни данни е засегната четириетажна жилищна сграда. Запалили са се автомобили, а е постъпила информация и за пожар в пощенски клон. Повредени са високоволтови електропроводи и в резултат на това градът е останал без електрозахранване. Данните за щетите и пострадалите се уточняват.

Ограничения в транспорта в Киев

Проблеми с електроснабдяването временно прекъснаха движението по части от две линии на метрото в Киев, както и по Борщаговската линия на скоростния трамвай. Ограниченията са въведени заради значителни колебания на напрежението от външни центрове на захранване, съобщи Киевската градска държавна администрация.

По червената линия влаковете са се движили само между станциите „Академгородок“ и „Арсенальная“, като движението по наземния участък е било спряно. По зелената линия временно не са се движили влакове между „Осокорки“ и „Красный хутор“. Синята линия е работила без промени.

„Причината е липса на напрежение в енергийната система“, обясниха от „Киевпастранс“ за спирането на електротранспорта по Борщаговската линия и по проспект „Отрадный“. Сред засегнатите участъци е и електротранспортът по проспект „Отрадный“.

До 10:05 движението по метрото е възстановено в обичайния режим. Влаковете по червената линия отново са започнали да се движат между „Академгородок“ и „Лесная“, а по зелената – между „Осокорки“ и „Красный хутор“.

Атакуван е енергиен обект в Одеска област

През нощта е бил атакуван и енергиен обект на ДТЕК в Одеска област. „Както само стана възможно, енергетиците започнаха ремонтни дейности. До сутринта част от домакинствата успяхме да захраним повторно. Аварийно-възстановителните работи продължават“, съобщиха от компанията.

Атаките срещу енергийната инфраструктура доведоха до прекъсвания на електрозахранването и до временни ограничения в градския транспорт в Киев. В Изюм последствията включват и повреда на високоволтови линии, заради която целият град е останал без ток.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua