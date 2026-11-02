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Удар по Изюм остави една жертва и града без ток, Киев спря метрото
  Тема: Украйна

Удар по Изюм остави една жертва и града без ток, Киев спря метрото

2 Ноември, 2026 10:39 804 15

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  • киев-
  • метро-
  • енергетика

При атаката в Харковска област има и най-малко трима пострадали. В Киев ограниченията в метрото и електротранспорта бяха свързани с проблеми в електроснабдяването

Удар по Изюм остави една жертва и града без ток, Киев спря метрото - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски сили са нанесли удар по Изюм в Харковска област с управляеми авиобомби. Един човек е загинал, а най-малко трима са пострадали, съобщиха началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов и градската военна администрация. На пострадалите е оказана медицинска помощ.

По предварителни данни е засегната четириетажна жилищна сграда. Запалили са се автомобили, а е постъпила информация и за пожар в пощенски клон. Повредени са високоволтови електропроводи и в резултат на това градът е останал без електрозахранване. Данните за щетите и пострадалите се уточняват.

Ограничения в транспорта в Киев

Проблеми с електроснабдяването временно прекъснаха движението по части от две линии на метрото в Киев, както и по Борщаговската линия на скоростния трамвай. Ограниченията са въведени заради значителни колебания на напрежението от външни центрове на захранване, съобщи Киевската градска държавна администрация.

По червената линия влаковете са се движили само между станциите „Академгородок“ и „Арсенальная“, като движението по наземния участък е било спряно. По зелената линия временно не са се движили влакове между „Осокорки“ и „Красный хутор“. Синята линия е работила без промени.

„Причината е липса на напрежение в енергийната система“, обясниха от „Киевпастранс“ за спирането на електротранспорта по Борщаговската линия и по проспект „Отрадный“. Сред засегнатите участъци е и електротранспортът по проспект „Отрадный“.

До 10:05 движението по метрото е възстановено в обичайния режим. Влаковете по червената линия отново са започнали да се движат между „Академгородок“ и „Лесная“, а по зелената – между „Осокорки“ и „Красный хутор“.

Атакуван е енергиен обект в Одеска област

През нощта е бил атакуван и енергиен обект на ДТЕК в Одеска област. „Както само стана възможно, енергетиците започнаха ремонтни дейности. До сутринта част от домакинствата успяхме да захраним повторно. Аварийно-възстановителните работи продължават“, съобщиха от компанията.

Атаките срещу енергийната инфраструктура доведоха до прекъсвания на електрозахранването и до временни ограничения в градския транспорт в Киев. В Изюм последствията включват и повреда на високоволтови линии, заради която целият град е останал без ток.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И сега да ревем

    19 0 Отговор
    или да се радваме.

    10:44 02.11.2026

  • 2 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    А ОЩЕ?

    10:45 02.11.2026

  • 3 Овчар

    27 0 Отговор
    Днес зеления гарван искал ли е пари и бомби..? Или по късно..!

    10:45 02.11.2026

  • 4 7777777777

    33 0 Отговор
    Защо бе хора , защо ви трябваше да слушате лоши съветници и да палите тая братоубийствена война ? По-добре ли сте сега ? По-добре ли ще сте утре? Къде са децата ви !

    Коментиран от #10

    10:46 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само така

    18 0 Отговор
    Браво на руснаците 👏

    10:48 02.11.2026

  • 7 Недоумявам

    20 0 Отговор
    защо нато тотално заличава украйна?

    10:48 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вие сте следващите

    7 0 Отговор
    Да си ходят на село, там не бомбардират.

    10:53 02.11.2026

  • 10 стоян георгиев

    0 17 Отговор

    До коментар #4 от "7777777777":

    Демек питаш жертвата защо е предизвикала агресора?интересна логика.типично съветска

    Коментиран от #14

    10:56 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Чудя се как се осъществяват тези удари след като фашистите от 100 ракети и дрона прихващат 103 ???

    11:03 02.11.2026

  • 13 Как само една жертва?

    9 0 Отговор
    Владимир Владимирович, моля ви, дайте по-сериозно

    11:09 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Маринов

    1 0 Отговор
    Важно е в метрото да има вода и ток в тоалетните. Скоро там ще остане мястото за спокойно пребиваване и кой успял за се настани, успял

    11:24 02.11.2026

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