Тръмп облекчава натиска върху Русия, но среща съпротива в собствения си Конгрес

Политиката на Доналд Тръмп спрямо Русия предизвика съпротива и сред част от републиканците в Конгреса на САЩ, след като президентът облекчи санкционния натиск върху Москва и засили критиките си към Украйна. Според Ройтерс това може да затрудни прокарването на законодателните му приоритети след междинните избори на 3 ноември.

В опит да върне руския президент Владимир Путин на масата за преговори Тръмп отмени санкциите върху износа на руско дизелово гориво и освободи от действието на наскоро въведени ограничения руски представители, олигарси, банки и държавни предприятия. Успоредно с това той призова украинския президент Володимир Зеленски да бъде сменен.

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Двупартийни критики в Конгреса

В писмо от 15 октомври 17 демократи и петима републиканци от Камарата на представителите поискаха от Тръмп да приложи в пълен обхват и без забавяне санкциите, предвидени в закона на Греъм. Законът беше одобрен от Конгреса с голямо мнозинство и подписан от президента в средата на септември.

Сред подписалите са Брайън Фицпатрик, Джо Уилсън, Майкъл Маккол, Дон Бейкън и Дан Нюхаус. Фицпатрик предупреди, че всеки опит за ограничаване на използването на системата Starshield, чрез която Украйна получава предупреждения за руски нападения, ще бъде „подложен на цялостно разследване“ от Конгреса. Той заплаши и със „сериозни наказателни съкращения на бюджетите“ за отговорните ведомства или техните ръководители.

Ройтерс съобщи и за ограничения в използвана от Украйна сателитна комуникационна система, която подпомага операциите с дронове. Данните за причините и мащаба на ограниченията остават предмет на политически спор в САЩ.

Бюджетните закони могат да се превърнат в поле на сблъсък

След изборите Конгресът трябва да разгледа законопроект за финансиране на отбранителните програми за още една година, както и мерки за държавните разходи до 30 септември 2027 г. В тях са включени средствата за Пентагона и разузнавателните служби.

Законодателите могат да използват тези текстове, за да се опитат да променят или отменят решенията на президента за Русия. Ако Тръмп наложи вето, това би довело до ново политическо противопоставяне между Белия дом и Конгреса.

Джеймс Линдзи от Съвета за международни отношения заяви, че недоволството сред републиканците е очаквано заради двупартийната подкрепа за закона на Греъм. По думите му дори Конгресът да преодолее институционалните и партийните разделения и президентското вето, това няма да гарантира, че Тръмп ще предприеме необходимите действия или ще се съобрази с наложените ограничения.

Не всички републиканци отстъпват от президента

Сенаторът републиканец Тед Бъд защити промяната в подхода към Путин. Според него сделката за руския дизел представлява малка финансова отстъпка, но може да послужи като символичен жест, който да задържи Москва в преговорите за прекратяване на войната.

„Всъщност става дума за много малка сума в долари за Русия, но тя е достатъчна като символичен жест, за да ги доведе на масата за преговори и да се сложи край на агресията срещу Украйна“, заяви Тед Бъд.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, който е близък съюзник на Тръмп, също изрази резерви. Той заяви, че Конгресът вече е гласувал категорично по въпроса за санкциите и добави: „Разбираме, че на Путин не може да се има доверие“.

От Белия дом говорителката Тейлър Роджърс заяви, че Тръмп иска войната да приключи и запазва възможността да възстанови ограниченията, ако прецени, че това е в интерес на националната сигурност. Изборният резултат ще определи дали републиканците ще запазят крехките си мнозинства и колко силна ще бъде съпротивата срещу курса на президента към Русия.