Тръмп изненада Републиканската партия в навечерието на изборите с реч за Огледалния басейн

Последната предизборна реч на президента на САЩ Доналд Тръмп край наскоро ремонтирания Огледален басейн към Мемориала на Линкълн във Вашингтон преди днешните междинни избори е сред водещите теми в редица американски издания, които поставят фокус най-вече около мястото на изказването, предаде БТА.

Тръмп отправи заключителното си послание, като се съсредоточи основно върху ландшафтния дизайн, пише в материала си по темата „Ню Йорк таймс“.

В навечерието на изборите президентът се впусна в подробни разсъждения за колони, дренажни тръби и гранит край наскоро отново напълнения Огледален басейн. „По някаква причина – заяви той, докато зад гърба му във водите се отразяваше Вашингтонският монумент – действащият президент не печели междинните избори. Но ние положихме сериозни усилия.“ След което президентът се съсредоточи върху реновацията. „Тръбите вече са напълно обновени“, заяви Тръмп, като до него беше поставен надпис „Завръща се – по-красив от всякога!“.

„Чисто новите тръби са много важни по отношение на водораслите и други неща. Работата е напълно завършена и ние сме много горди с нея“, допълни той. Вестникът отбелязва, че почти нито една от засегнатите от Тръмп теми няма връзка с въпросите, които определят хода на тези избори. Във време, когато избирателите ясно показват, че най-много ги тревожат високите цени на горивата и хранителните стоки, както и новата война в Близкия изток, Тръмп използва последната си публична изява, преди американците да отидат до урните, за да говори за дренажни тръби, почвен слой, варовик, фонтани и любимия си вид колони.

Тръмп изнесе заключителните си аргументи на фона на бурния Огледален басейн, пише „Вашингтон пост“. Президентът говори на историческия басейн пред Мемориала на Линкълн, около шест месеца след като започна прибързани ремонти, чието изпълнение бързо се обърка. Доналд Тръмп завърши речта си с несравним заключителен аргумент: „Вижте какво направих с Огледалния басейн“. Дългогодишният предприемач в областта на недвижимите имоти настоя, че проектът показва как може да се реновира Вашингтон - включително един от емблематичните му паметници. Изданието отбелязва, че президентът завърши усилията си преди междинните избори, като представя проект, който той смята за успешен, докато за демократите е емблема на неговите неуместни лични проекти.

Президентът Тръмп планираше да посети Мичиган в понеделник за заключителен митинг преди междинните избори, но вместо това реши да изнесе нестандартна реч край басейна във Вашингтон, пише „Ню Йорк пост“. Пред изданието служител от обкръжението на Тръмп заяви, че той „се е отегчил“ от обичайните речи след 29 посещения в подкрепа на съпартийците си републиканци – което е подтикнало бившия продуцент на риалити предавания да измисли по-креативен и впечатляващ завършек на предизборния цикъл. Така в заключителната си реч преди изборите Тръмп представи мащабни планове: изграждане на триумфална арка над река Потомак, добавяне на крайбрежна алея към Мемориала на Линкълн и преустройство на голф игрище във Вашингтон. Същевременно той изтъкна новата площадка за хеликоптери в Белия дом, подмяната на тревната настилка и обновяването на парка „Лафайет“.

Тръмп изненада Републиканската партия в навечерието на изборите с реч за Огледалния басейн, пише „Уолстрийт джърнъл“, отбелязвайки, че президентът се е съсредоточил най-вече върху ръждивите тръби и тревата в парка на американската столица. Продължилата почти час реч на президента – която някои представители на Белия дом очакваха, че ще бъде кулминация на поредица от предизборни митинги преди междинните избори – беше посветена основно на многобройните строителни проекти и ремонти, осъществени по време на втория мандат на Тръмп.

В частни разговори пред изданието недоволни представители на Републиканската партия на Тръмп изразиха раздразнение, че в навечерието на изборите той е пропуснал възможността да използва една толкова значима реч, за да се съсредоточи изцяло върху икономическите въпроси, които според избирателите са от най-голямо значение. „Той никога не се е отличавал със стриктно придържане към зададената тема“, коментира републиканският конгресмен от Небраска Дон Бейкън. Политикът отбеляза, че се е надявал, че Тръмп ще наблегне повече на постиженията на републиканците – като намаляването на данъците и сигурността по границите – теми, които президентът засегна само бегло в речта си. Бейкън все пак отбеляза, че положението е можело да бъде дори по-зле: „Поне не спомена задните части.“

През първите 20 минути от речта си президентът не спомена изобщо за изборите, като вместо това разказваше как строителните екипи са ремонтирали гранита и са чистили басейна от водорасли, отбелязва „Лос Анджелис таймс“. Фокусът му върху ремонта привлече вниманието на демократите, които твърдят, че посланието му е в разрез с това, което американските избиратели искат от лидерите сега. Същевременно, дори когато избирателите казват, че изпитват затруднения около разходите за живот, Тръмп настоява, че икономиката процъфтява и отхвърля по-високите цени на горивата като „много малка цена“ за войната в Иран.

Доналд Тръмп е често обвиняван, че дава приоритет на своите строителни проекти, вместо да обърне внимание на опасенията на избирателите относно икономиката и растящите цени в навечерието на междинните избори през 2026 г., отбелязва „Вашингтон Екзаминър“. В типичен за него стил, в реч, представена като заключително обръщение към избирателите – и вероятно последната му публична изява преди затварянето на избирателните секции – той застана пред един от най-противоречивите си проекти, огледалния басейн при Мемориала на Линкълн, като посвети повече от половината си изказване на неговото състояние.